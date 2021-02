Gladbach, News und Gerüchte: Eberl hat vier Kandidaten für die Rose-Nachfolge, Matthäus empfiehlt Marsch oder Hütter

Nach den News über den Abgang von Rose im Sommer gibt es Gerüchte über vier mögliche Nachfolger. Alle Nachrichten zu Borussia M'Gladbach.

Champions-League-Achtelfinalist Borussia Mönchengladbach am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu BMG vom Tage.



Gladbach, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist."

Gladbach, News: Eberl hat vier Kandidaten für die Rose-Nachfolge, Seoane als Topkandidat?

Nach dem bestätigten Abgang von Trainer Marco Rose zu Borussia Dortmund sucht Gladbachs Manager Max Eberl einen Nachfolger. Laut der Bild hat er dazu bereits vier Kandidaten im Blick: Dabei soll es sich um Florian Kohfeldt (Werder Bremen), Jesse Marsch (RB Salzburg), Erik ten Hag (Ajax) und Gerardo Seoane (YB Bern) handeln

Neben den drei bekannteren Optionen soll auch Seoane ein heißer Anwärter auf den Posten sein. Der Trainer, der mit Bern die dritte Meisterschaft in Folge holen könnte, war schon 2019 in Gladbach im Gespräch. Sein Vertrag bei den Young Boys läuft jedoch noch bis 2023.

Am Donnerstag spielt Bern gegen Bayer Leverkusen in der Europa League. Gelegenheit für Eberl, sich den Fußball Seoanes nochmal auf europäischer Bühne anzuschauen.



Gladbach, News: Matthäus empfiehlt Marsch und Hütter als Rose-Nachfolger

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Jesse Marsch von Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurts Adi Hütter als Nachfolger von Trainer Marco Rose bei seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach ins Gespräch gebracht. Er sei davon überzeugt, dass diese beiden Namen "auf der Liste ganz weit oben stehen", schrieb er in seiner Sky -Kolumne "So sehe ich das".

Das seien aber "bestimmt nicht die einzigen Trainer", die Gladbachs Sportdirektor Max Eberl "auf dem Radar hat. Auch der Name Kohfeldt fällt in diesem Zusammenhang immer wieder", so Matthäus.

Aber: "Marsch und Hütter kommen genau wie Rose aus der RB-Schule. Marsch ist bereit für den nächsten Schritt, nachdem er jahrelang in Salzburg tolle Arbeit abgeliefert hat. Hütter hat sogar schon in der Bundesliga bewiesen, was er mit ähnlichen Möglichkeiten und einem Top-Manager an seiner Seite zu leisten im Stande ist."

Gladbach muss sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen, da Rose von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch macht und im Sommer zu Vizemeister Borussia Dortmund wechselt.

Gladbach, News: Rose zur Situation um Thurams Verletzung

Nach dem Spiel gegen den VFL Wolfsburg am Wochenende hat Gladbachs Trainer Marco Rose verraten, wie es um die Gesundheit seines verletzten Stürmers Marcus Thuram steht. "Marcus hat unter der Woche vermehrt Knieschmerzen bekommen", sagte er und erklärte damit das Fehlen beim 0:0 gegen die Niedersachsen.

"Es hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, dass das hier keinen Sinn macht, weil die Schmerzen zu stark waren", erklärte Rose. Mit Blick auf den Spielplan führte er aus: "Und weil wir die nächsten Wochen noch ein paar Aufgaben haben, bei denen wir ihn brauchen."

Rose schätzte allerdings, dass es sich bei der Blessur um "nichts Dramatisches" handele. Konkreter konnte er die Verletzung Thurams jedoch nicht benennen.

Am nächsten Spieltag wartet der 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga. Danach geht es für die Gladbacher jedoch in zwei englische Wochen mit Spielen in der Champions League gegen Manchester City und im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund.

Gladbach News: Der Spielplan für die Borussia in den nächsten Wochen