Borussia M'Gladbach: Nico Elvedi gibt Bekenntnis ab, Lob für Alassane Pleas - alle News und Transfergerüchte zu BMG

Nico Elvedi erteilt den Wechselgerüchten eine Absage und Alassane Plea ist gut in die Vorbereitung gestartet. Alle News und Gerüchte zu BMG.

Die hat zwar verpasst, dennoch liegt eine gute Saison hinter den Fohlen, die am Ende auf Platz fünf landeten. In der kommenden Spielzeit soll es unter dem neuen Trainer Marco Rose, der aus Salzburg kam, nun noch höher hinaus gehen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Mit Nico Elvedi hat sich nun ein Führungsspieler zu Borussia bekannt. Außerdem dreht Stürmer Alassane Plea in der Vorbereitung richtig auf.

In diesem Artikel erhaltet Ihr alle News und Gerüchte zu Borussia Mönchengladbach, die am heutigen Dienstag wichtig sind.

Nico Elvedi: "Werde auf jeden Fall nächste Saison in Gladbach spielen"

Verteidiger Nico Elvedi wird auch in der kommenden Saison für Borussia Mönchengladbach auflaufen. Das bestätigte der Schweizer in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

"Ich habe das auch gelesen. Aber ich konzentriere mich voll auf Borussia. Ich kann klar sagen, dass ich nächste Saison auf jeden Fall in Gladbach spielen werde", erklärte der 22-Jährige angesprochen auf die Wechselgerüchte um seine Person.

Zuletzt wurde unter anderem Wechsel Elvedis zu ins Gespräch gebracht, auch gilt als interessiert. Bei der Borussia hat der Defensivakteur noch einen Vertrag bis 2021.

Borussia Mönchengladbach: Stürmertrainer Zickler lobt Alassane Plea

Alassane Plea ist nach seinem Einbruch in der vergangenen Rückrunde bei Borussia Mönchengladbach stark in die Vorbereitung gestartet. Stürmertrainer Alexander Zickler hat bisher viel Lob für den Franzosen übrig.

So sagte der Spezialist zur Rheinischen Post: "Wenn man die ein oder andere Situation beobachtet hat, weiß man, warum Alassane hier ist und warum er schon in der vergangenen Saison das ein oder andere Tor geschossen hat." Dabei ist Zickler besonders von Pleas Stürmer-Instinkt beeindruckt. "Alassane ist ein genialer Kicker, ein toller Stürmer, der sich extrem schlau bewegt und auch ein Näschen dafür hat, wo der Ball hinkommt", so der ehemalige Bayern-Stürmer.

Nachholbedarf hat der 26-Jährige hingegen noch bei der Defensivarbeit. "Natürlich gibt es Dinge, die er noch nicht so drin hat und die er nicht so mag. Aber diese Arbeit gegen den Ball, die für uns schon bei den Offensivspielern beginnt, ist uns sehr wichtig", erklärte Zickler und führte fort: "Das muss Alassane sich noch erarbeiten, aber ich glaube, er ist absolut willig. Man sieht auch schon extreme Fortschritte, er hatte auch da bereits richtig gute Momente, wo er in die Zweikämpfe geht."

Plea kam erst 2018 für etwa 23 Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach und sorgte dort in der Hinrunde mit vielen Toren für Aufsehen. Nach neun Treffern in der Hinrunde konnte er in der Rückrunde jedoch nicht an seine starken Leistungen anschließen. Zuletzt verpflichtete Gladbach mit Breel Embolo einen weiteren Offensivspieler, der Plea den Stammplatz streitig machen will. Außerdem soll mit Marcus Thuram von EA Guingamp ein weiterer Angreifer kommen.

Jonas Hofmann im Interview: Wie der Gladbach-Kicker zum Subway-Betreiber wurde

Jonas Hofmann spielt für Borussia Mönchengladbach -Fußball - und betreibt nebenher Subway-Filialen. Wie es dazu kam, wie das Geschäft läuft und was die weiteren Pläne sind, erzählt der 26-Jährige im Gespräch mitund SPOX

Hier geht es zum kompletten Interview mit Gladbach-Star Jonas Hofmann.