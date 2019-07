Borussia Mönchengladbach: Erstes Samstagabendspiel gegen Schalke, Tests gegen Chelsea und Basaksehir - alle News und Transfergerüchte zu BMG

Gladbach startet mit einem Samstagabendspiel gegen Schalke in die neue Saison und testet gegen Basaksehir und Chelsea. Alle News und Gerüchte zu BMG.

Die hat zwar verpasst, dennoch liegt eine gute Saison hinter den Fohlen, die am Ende auf Platz fünf landeten. In der kommenden Spielzeit soll es unter dem neuen Trainer Marco Rose, der aus Salzburg kam, nun noch höher hinaus gehen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Los geht es 2019/20 für die Borussia gleich mit einem Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) am 1. Spieltag gegen Schalke 04. In der Vorbereitung testen die Fohlen zuvor unter anderem gegen und den .

Derweil verrät der Gladbacher Offensivmann Jonas Hofmann, wie er zum Subway-Betreiber wurde.

In diesem Artikel erhaltet Ihr alle News und Gerüchte zu Borussia Mönchengladbach, die am heutigen Mittwoch wichtig sind.

Gladbach testet im Trainingslager gegen Basaksehir und

Borussia Mönchengladbach wird während seines Trainingslagers am Tegernsee (14. bis 21. Juli) Testspiele gegen den türkischen Vizemeister Basaksehir Istanbul und den spanischen Zweitligisten Rayo Vallecano bestreiten. Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt.

Das Highlight der weiteren Tests bis zum Pflichtspielstart wird die Partie der Fohlen gegen den englischen Topklub FC Chelsea am 3. August im heimischen Borussia-Park.

Gladbachs Testspielgegner im Sommer 2019 in der Übersicht:

10. Juli: 1. FC Mönchengladbach

13. Juli: Blitzturnier mit , Augsburg und Fürth

17. Juli: Basaksehir Istanbul

20. Juli: Rayo Vallecano

27. Juli:

28. Juli:

3. August: FC Chelsea

2019/20: Gladbach startet mit Samstagabendspiel gegen Schalke

Das Westduell zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 ist am ersten Spieltag der Bundesliga das erste Topspiel am Samstagabend (17. August). Das ergibt sich aus der zeitgenauen Ansetzung der Spieltage 1 bis 6 durch die Deutsche Fußball Liga (DFL).

Das Eröffnungsspiel der 57. Saison bestreiten - wie bereits bekannt - Titelverteidiger FC Bayern und am 16. August.

Wie Gladbach-Profi Jonas Hofmann zum Subway-Betreiber wurde

Jonas Hofmann spielt für Borussia Mönchengladbach Bundesliga-Fußball - und betreibt nebenher Subway-Filialen. Wie es dazu kam, wie das Geschäft läuft und was die weiteren Pläne sind, erzählt der 26-Jährige im Gespräch mit Goal und SPOX.

HIER kommt Ihr zum kompletten Exklusiv-Interview mit Jonas Hofmann.

Nico Elvedi: "Werde auf jeden Fall nächste Saison in Gladbach spielen"

Verteidiger Nico Elvedi wird auch in der kommenden Saison für Borussia Mönchengladbach auflaufen. Das bestätigte der Schweizer in einem Interview mit der Bild -Zeitung.

"Ich habe das auch gelesen. Aber ich konzentriere mich voll auf Borussia. Ich kann klar sagen, dass ich nächste Saison auf jeden Fall in Gladbach spielen werde", erklärte der 22-Jährige angesprochen auf die Wechselgerüchte um seine Person.

Zuletzt wurde unter anderem Wechsel Elvedis zu ins Gespräch gebracht, auch gilt als interessiert. Bei der Borussia hat der Defensivakteur noch einen Vertrag bis 2021.