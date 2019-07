1860 München vs. Borussia Mönchengladbach: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung - alles zur Übertragung

Der Schauinsland-Cup als Test in der Sommerpause: Drittligist 1860 trifft auf Bundesligist Gladbach. Goal verrät, wo die Partie live im TV läuft.

In der Sommervorbereitung hat Bundesligist einen interessanten Test gegen einen Drittligisten auf dem Programm stehen. Im Rahmen des Schauinsland-Cups in Heimstetten treffen die Fohlen am Samstag um 16 Uhr auf den TSV .

Die Münchner Löwen, die im Jahr 2017 noch in der 2. spielten, durchleben schwierige Zeiten. In der vergangenen Saison kämpfte man bis zum Schluss um den Klassenerhalt in der . Nun will Trainer Daniel Bierofka mit ehemaligen Bundesligaprofis (Sascha Mölders oder Stefan Lex) die Drittklassigkeit festigen und nicht wieder in den Abstiegsstrudel zu geraten. Die Löwen starten bereits am Freitag, den 19. Juli in die neue Saison (daheim gegen Preußen Münster).

Borussia Mönchengladbach hat unter dem neuen Trainer Marco Rose einen gelungenen Auftakt in die Vorbereitung feiern können. Gegen Stadtrivale 1. FC Mönchengladbach setzte man sich deutlich mit 8:0 durch. Dort zeigte sich allen voran Alassane Plea in Torlaune, er netzte dreimal.

Die weiteren Teams, die beim Blitzturnier in Heimstetten an den Start gehen, sind die SpVgg und der . Modus: Alle Spiele dauern jeweils 45 Minuten.

1860 München vs. Borussia Mönchengladbach: Das Testspiel auf einen Blick

Duell 1860 München vs. Borussia Mönchengladbach Datum Samstag, 13. Juli 2019 | 16 Uhr Ort Stadion im Sportpark (Heimstetten) Zuschauer 5.000 Plätze

1860 München vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV sehen - geht das?

Das Duell der beiden deutschen Klubs gibt es am Samstag ab 16 Uhr live im deutschen Fernsehen zu sehen. Das sind gute Nachrichten, denn der frei empfangbare Sender Sky Sport News HD zeigt 1860 München vs. Gladbach live im Free-TV.

Dabei geht der Sender bereits ab 14.45 Uhr auf Sendung, wenn sich der FCA 15 Minuten später mit Greuther Fürth musst. Ist dieses Spiel dann vorbei, wird das zweite Duell des Tages dann angepfiffen.

Wer an diesem Samstagnachmittag nicht am TV-Bildschirm sitzt, der kann alternativ auch einen LIVE-STREAM bemühen, um den Schauinsland-Cup 2019 live im TV anzusehen. Infos dazu gibt es im folgenden Abschnitt.

1860 München vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr habt kein TV-Gerät in der Nähe, sondern seid gerade mit Eurem PC zu Gange? Dann habt Ihr die Chance, um 16 Uhr 1860 München vs. Borussia Mönchengladbach live im Stream anzuschauen.

Sky Sport News HD ist als TV-Sender zwar frei empfangbar, wird aber nicht von jedem Anbieter offeriert. Deswegen könnt Ihr problemlos auf den LIVE-STREAM ausweichen, der unter diesem Link zur Verfügung steht.

Dort könnt Ihr exakt das selbe Bild sehen, das auch im TV übertragen wird. Die vollen 45 Minuten zwischen 60 und Gladbach gibt es dort also zu sehen.

1860 München vs. Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

Sobald die Mannschaftsaufstellungen von 1860 München und Borussia Mönchengladbach da sind, lest Ihr sie an dieser Stelle.

1860 München vs. Borussia Mönchengladbach beim Schauinsland-Cup 2019: Der Spielplan

15 Uhr: FC Augsburg – SpVgg Greuther Fürth

16 Uhr: TSV 1860 München – Borussia Mönchengladbach

17 Uhr: Spiel um Platz drei

18 Uhr: Finale