Borussia Dortmund, News und Gerüchte: Dortmund mit Interesse an Sportings Torjäger Goncalves, Arsenal immer noch dran an Brandt

Borussia Dortmund hält sich Optionen für einen Sancho-Abgang offen. Goncalves könnte eine attraktive Alternative sein. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Die News vom BVB heute: Alle wichtigen Nachrichten, Informationen und Gerüchte zu Borussia Dortmund zum Saisonende in der Bundesliga.

Diese wissenswerten News gab es in den letzten Tagen zum Klub aus dem Ruhrpott:

BVB, Gerücht: Dortmund mit Interesse an Sportings Top-Torjäger Goncalves

Borussia Dortmund soll laut der französischen Zeitung France Football Top-Torjäger Pedro Goncalves vom portugiesischen Meister Sporting CP auf dem Zettel haben. Der 22-Jährige wäre eine Option, falls Jadon Sancho im Sommer wechseln sollte.

Der vielseitig einsetzbare Portugiese kam jedoch erst vor der Saison für 6,5 Millionen Euro nach Lissabon. Sporting zeigte Vertrauen in das junge Talent und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2025 aus. Die festgeschriebene Ablöse von 60 Millionen Euro dürfte für Dortmund daher zum Problem werden.

BVB-Star Sancho könnte im Sommer den Ruhrpott verlassen. In diesem Fall würde der Klub ebenfalls hohe Transfereinnahmen erzielen. Deshalb schauen sich die Verantwortlichen bei der Borussia bereits jetzt nach verschiedenen Alternativen um.

Goncalves gehört zu den absoluten Gewinnern der aktuellen Saison. Mit Sporting ist der Torschützenkönig der abgelaufenen Spielzeit nach 20 Jahren erstmalig Meister in Portugal geworden. 23 Treffer erzielte der Angreifer in 32 Ligaspielen.

BVB, Gerücht: Arsenal immer noch an Julian Brandt dran

Der FC Arsenal aus der englischen Premier League soll noch immer "hartnäckiges" Interesse an BVB-Spieler Julian Brandt haben. Das berichtet der kicker. Nach einer schwierigen Saison muss der 25-Jährige seine Optionen abwägen.

Nur selten kam der offensive Mittelfeldspieler unter Trainer Edin Terzic zu einem Startelf-Einsatz. Sechsmal spielte er in der Bundesliga nur über 90 Minuten. Nach der verpassten EM-Nominierung braucht der Angreifer daher wieder mehr Spielpraxis.

In England könnte Brandt diese Perspektive beim FC Arsenal bekommen. Doch sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2024. Die Londoner haben nach dem Verpassen der Europapokalplätze in der Premier League nur begrenzte finanzielle Möglichkeiten. Als zweite Option bleibt dem Ex-Leverkusener daher nur ein Neustart unter Marco Rose.

BVB-Trainer Edin Terzic weckt offenbar das Interesse aus England

BVB-Trainer Edin Terzic (38) steht offenbar auf dem Zettel des englischen Top-Klubs Tottenham Hotspur. Dies berichtet die Bild und schreibt dabei, dass sich die Spurs sogar intensiv mit einer Verpflichtung des aktuellen Dortmund-Coaches beschäftigen.

Demnach könnte Terzic in London auf den 29-jährigen Ryan Mason folgen, der derzeit interimsweise bei Tottenham an der Seitenlinie steht. Zuvor war kein Geringerer als Jose Mourinho Cheftrainer der Spurs. The Special One wurde allerdings Mitte April entlassen.

Doch nicht nur im Tottenham Hotspur Stadium soll Terzics Name kurisieren: Dem Bericht zufolge sollen gleich zwei weitere englische Vereine aus der Eliteliga über Terzic nachdenken: Crystal Palace und die Magpies von Newcastle United.

Entscheidet sich Terzic gegen all diese Optionen auf der Insel und tritt der aktuelle Stand der Dinge ein, dann würde der 38-Jährige in der neuen Saison 2021/22 als Co-Trainer von Marco Rose fungieren.

Auch Eintracht Frankfurt soll aber die Fühler nach dem Mann ausstrecken, der den BVB zum Pokalsieg und schlussendlich auch zur CL-Quali geführt hat. Den Hessen hat Terzic neuesten Meldungen des Kölner Stadt-Anzeigers und der Bild zufolge aber bereits abgesagt. Als Begründung wird dort aufgeführt, dass Terzic emotional noch nicht bereit sei, als Cheftrainer eines anderen Bundesligisten zu fungieren.

