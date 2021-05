BVB, News und Gerüchte: Terzic wünscht sich Abschiedsspiel für Piszczek, Reus adelt Trainer - Borussia Dortmund am Sonntag

BVB-Trainer Edin Terzic hofft darauf, dass Lukasz Piszczek einen würdigen Abschied bei Borussia Dortmund erhält. Alle News am heutigen Sonntag.

Borussia Dortmund am Tag des vorletzten Saisonspiels beim FSV Mainz 05. Alle News und Infos zum BVB gibt es hier.

Zudem könnt Ihr hier alle Entwicklungen der letzten Tage noch einmal nachlesen.

BVB, News heute: Terzic hofft auf Abschiedsspiel für Piszczek

BVB-Trainer Edin Terzic wünscht sich für Vereinslegende Lukasz Piszczek ein Abschiedsspiel, sobald es die Corona-Pandemie wieder zulässt.

"Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft natürlich, er ist ein sehr verdienter Spieler", sagte Terzic vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 heute Abend (18 Uhr im LIVE-TICKER) und ergänzte: "Ich wünsche ihm, dass er seinen verdienten Abschied bekommt vor ausverkauftem Haus, wo alle seinen Namen rufen. Das hat sich unsere Nummer 26 vollkommen verdient."

Piszczek war nach dem Triumph im Finale des DFB-Pokals am vergangenen Donnerstag von den Mitspielern gefeiert und symbolisch in die Luft geworfen worden. Auch bei den Fans genießt der Pole Kultstatus. Nach Ende dieser Saison kehrt der 35-Jährige in seine Heimat zurück.

Auch Geschäftsführern Hans-Joachim Watzke hatte sich für Piszczek besonders gefreut. "Piszczu ist mein Held, mein ganz persönlicher Held. Er ist auf den letzten Metern seiner Karriere ein solcher Stabilisator für uns. Das, was er da auf der rechten Seite in den letzten Wochen abgeliefert hat, ist großartig. Der Junge ist seit 2010 bei uns. Das ist eine tolle Geschichte", schwärmte er.

🎙 Edin #Terzic zu @piszczek_lp26: "Er hat diesem Verein geholfen, das nächste Level zu erreichen. Er verdient ein Abschiedsspiel vor ausverkauftem Haus. Wir werden noch ein wenig warten müssen, aber ich hoffe, dass Lukasz das irgendwann bekommt." pic.twitter.com/Sci1yCm9ww — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 15, 2021

BVB, News heute: Reus adelt Terzic

Kapitän Marco Reus hat Trainer Edin Terzic für dessen Arbeit in den vergangenen Monaten in den höchsten Tönen gelobt und ihm einen großen Anteil am jüngsten Erfolgslauf des BVB attestiert. Nach der Trennung von Lucien Favre sei mit Terzic ein Trainer gekommen, der "noch an uns geglaubt hat und in jedem Spiel aufs Neue motiviert hat", sagte Reus der Bild am Sonntag: "Was mit diesem Zusammenhalt möglich ist, sieht man jetzt."

Der vorherige Co-Trainer Terzic hatte kurz vor Weihnachten zunächst interimsweise den Cheftrainerposten bei den Dortmundern übernommen. Nach durchwachsenem Start nahm das Team unter seiner Führung zuletzt Fahrt auf und sicherte sich am vergangenen Donnerstag den Pokalsieg. Zudem zeigte der BVB auch in der Liga eine Aufholjagd und kann mit einem Sieg heute Abend in Mainz die lange Zeit unsichere Qualifikation für die Champions League doch noch perfekt machen.

Nach Saisonende soll Terzic jedoch ins zweite Glied zurückgehen, wenn der neue Cheftrainer Marco Rose übernimmt. Ob diese Konstellation tatsächlich eintritt, ist derzeit aber nicht sicher.

BVB, News heute: Schalke leistet Schützenhilfe, Mainz gerettet

Vor dem Spiel in Mainz heute Abend könnte die Ausgangslage für die Dortmunder kaum besser sein. Ausgerechnet Erzrivale Schalke 04 versetzte dem großen Champions-League-Konkurrenten Eintracht Frankfurt durch das 4:3 am Samstagnachmittag einen herben Rückschlag, wodurch dem BVB schon ein eigener Sieg heute reicht, um die Qualifikation für die Königsklasse perfekt zu machen.

Für die Mainzer geht es seit gestern zudem um nicht mehr viel. Durch die Ergebnisse der Konkurrenten im Tabellenkeller sind die Rheinhessen bereits gerettet - was im Quarantäne-Hotel der 05er für großen Jubel sorgte.