Offiziell: Tottenham Hotspur entlassen Jose Mourinho als Trainer

Paukenschlag in der Premier League: Tottenham feuert Jose Mourinho nach rund anderthalb Jahren im Amt als Spurs-Trainer.

Tottenham Hotspur hat sich überraschend von Trainer Jose Mourinho getrennt. Das bestätigten die Spurs am Montag in einem offiziellen Statement.

"Jose ist ein wahrer Profi, der während der Pandemie eine enorme Widerstandsfähigkeit bewiesen hat. Persönlich habe ich gerne mit ihm zusammengearbeitet und bedauere, dass die Dinge nicht so geklappt haben, wie wir es uns beide vorgestellt hatten. Er wird hier immer willkommen sein und wir möchten ihm und seinen Co-Trainern für ihren Beitrag danken", wird Tottenham-Präsident Daniel Levy auf der Vereinshomepage zitiert.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

Mourinho hatte die Spurs im November 2019 nach der Entlassung von Mauricio Pochettino übernommen. Von seinen 86 Pflichtspielen hatte 'The Special One' 45 gewonnen. In der aktuellen Saison liegen die Spurs nur auf Rang sieben der Premier League und laufen Gefahr, die Champions-League-Qualifikation zu verpassen.

Spurs können ersten Titel seit 13 Jahren holen

In der Europa League war Tottenham überraschend in der Runde der letzten 16 an Dinamo Zagreb gescheitert. Anschließend hatte Mourinho die Mentalität seiner Mannschaft scharf kritisiert.

Nichtsdestotrotz haben die Spurs am kommenden Wochenende im League-Cup-Finale gegen Manchester City die Chance, erstmals seit 2008 wieder einen Titel zu gewinnen - dann aber offenbar ohne Mourinho auf der Trainer-Bank.