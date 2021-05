BVB, News und Gerüchte: BVB klopfte bei Trainer Xavi an, Reus verzichtet auf EM-Teilnahme

Borussia Dortmund hatte sich vor der Verpflichtung von Rose wohl auch mit Xavi beschäftigt. Marco Reus verzichtet auf eine EM-Teilnahme. Die BVB-News.

Der BVB am heutigen Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu Borussia Dortmund vom Tage.



Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB, News und Gerüchte: BVB kontaktierte vor Rose-Verpflichtung Xavi

In den Überlegungen, wer der neue Cheftrainer zur kommenden Saison werden könnte, spielte bei den BVB-Verantwortlichen wohl auch Xavi Hernandez eine Rolle. Das berichtet die spanische AS. Dem Bericht zufolge kontaktierten die Dortmunder den früheren Weltklasse-Mittelfeldspieler und erkundigten sich nach seiner Verfügbarkeit. Xavi soll die Anfrage aber abgelehnt haben.

Die Trainerfrage ist beim BVB seit längerer Zeit geklärt. Marco Rose wechselt von Borussia Mönchengladbach zum BVB und übernimmt das Amt des Cheftrainers von Interimstrainer Edin Terzic.

Xavi hingegen hat seinen Vertrag bei seinem Arbeitgeber Al-Sadd aus Katar kürzlich verlängert. Der 41-Jährige wird aber immer wieder mit einem Engagement bei seinem Ex-Verein FC Barcelona in Verbindung gebracht. Bei den Katalanen durchlief Xavi die Nachwuchsmannschaften und prägte viele Jahre das Mittelfeld.

BVB, News und Gerüchte: Reus verzichtet auf EM-Teilnahme

BVB-Kapitän Marco Reus wird nicht bei der EM 2021 für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Das teilte der 31-Jährige bei Instagram mit. "Nach einer komplizierten, kräftezehrenden und am Ende 'Gott sei Dank' erfolgreichen Saison habe ich gemeinsam mit dem Bundestrainer beschlossen, nicht mit zur EM zu fahren", schrieb Reus. Der 31-Jährige hatte zuletzt im Oktober 2019 für Deutschland gespielt.

Die Entscheidung sei ihm nun "sehr schwer gefallen, da ich immer voller Stolz bin, wenn ich für mein Land auflaufen darf. Aber nach einem sehr intensiven Jahr für mich persönlich und dem Erreichen der Ziele beim BVB bin ich zum Entschluss gekommen, meinem Körper Zeit zu geben, um sich zu erholen", schrieb Reus weiter.

Der verletzungsanfällige Reus stand erst bei zwei Turnieren für Deutschland auf dem Feld: bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine sowie dem WM-Debakel 2018 in Russland. Den WM-Triumph 2014 hatte er verletzungsbedingt verpasst. Insgesamt lief Reus bislang in 44 Spielen für das DFB-Team auf, dabei erzielte er 13 Tore.

Die Pause wolle er nun "sinnvoll nutzen, um optimal in die neue Saison starten zu können! Ich wünsche Jogi und unserem Team alles, alles Gute für die EM und werde als Fan mitfiebern und die Daumen drücken", schrieb Reus.

BVB, News und Gerüchte: Wechsel von BVB-Trainer Terzic zu Frankfurt rückt näher

Der Wechsel von BVB-Trainer Edin Terzic zu Eintracht Frankfurt könnte in Kürze perfekt gemacht werden. Wie die Sport Bild berichtet, ist der 38-jährige Trainer der Wunschkandidat des neuen Frankfurter Sportchefs Markus Krösche. Laut Sport Bild soll es noch in dieser Woche zu einem "ausführlichen Gespräch" zwischen Terzic und Krösche kommen. Bislang hatte sich Terzic nicht zu seiner Zukunft geäußert, er wollte Gespräche erst führen, wenn er mit dem BVB die beiden Saisonziele DFB-Pokalsieg und Champions-League-Einzug erreicht habe.

Diese beiden Ziele hat Terzic mit dem BVB zuletzt erreicht. Sollte der Wechsel zur Eintracht tatsächlich zustande kommen, wäre ein außergewöhnlicher Dreier-Wechsel perfekt. Dann hätte Borussia Dortmund Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach verpflichtet, Borussia Mönchengladbach Trainer Adi Hütter von Eintracht Frankfurt losgeeist und Eintracht Frankfurt Trainer Edin Terzic aus Dortmund geholt.

Berichten zufolge soll für Terzic anders als bei Hütter und Rose allerdings keine Ablösesumme fließen, sondern der Transfer anhand von erfolgsabhängigen Prämien bewerkstelligt werden. Laut Sport Bild sieht der Frankfurter Fahrplan so aus: Sollte das Gespräch zwischen Krösche und Terzic positiv verlaufen, soll der 38-Jährige den Eintracht-Bossen vorgestellt werden.