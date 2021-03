BVB - Rio Ferdinand: "Manchester United muss alles dafür tun, Erling Haaland zu bekommen"

Der ehemalige englische Nationalspieler Rio Ferdinand hat sich auf seinem Youtube-Kanal zu den Wechselgerüchten um BVB-Stürmer Erling Haaland geäußert. Die Manchester-United-Legende fordert die Red Devils eindringlich dazu auf, alles Nötige zu veranlassen, um sich die Dienste des jungen Norwegers zu sichern.

United könne es sich "nicht leisten, diesen Mann woanders hingehen zu lassen", sagt Ferdinand in seinem Video und führt aus: "Sein einziges Karriereziel ist England, das ist das einzige Land, in das er wechseln wird. Wenn nicht, wäre ich sehr überrascht."

Seine These, dass ein Wechsel in die Premier League der wahrscheinlichste Schritt für Haaland sei, begründet der 42-Jährige nicht nur mit dem Interesse der englischen Konkurrenzvereine, sondern auch mit Haalands Herkunft: "Er ist hier geboren und aufgewachsen. Er liebt ganz offensichtlich den englischen Fußball, sein Vater hat hier gespielt. Ich bin sicher, es ist ein Traum von ihm, nach England zu kommen und hier zu spielen."

Erling Haaland becomes the fastest player ever to score 20 Champions League goals ⚡



🥉 Del Piero: 26 matches

🥈 Kane: 24 matches

🥇 Haaland: 14 matches



He's SMASHED the record by 10 GAMES 🤯 #UCL pic.twitter.com/spE8rN8Ogc