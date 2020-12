BVB: Terzic streicht Reinier aus dem Kader, Barca-Präsidentschaftskandidat spricht über Haaland - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Reinier steht nicht im Aufgebot gegen Union Berlin. Ein Barca-Präsidentschaftskandidat spricht über Erling Haaland. Alle BVB-News am Freitag.

Am Freitagabend ist zu Gast bei (20.30 Uhr live auf DAZN) . BVB-Coach Edin Terzic kann dabei wieder auf Thomas Delaney und Thomas Meunier zurückgreifen - dafür fliegt Real-Leihgabe Reinier aus dem Kader.

Indes äußert sich Barca-Präsidentschaftskandidat Victor Font zur BVB-Personalie Erling Haaland und erklärt, warum die Blaugrana keine Verpflichtung des Norwegers anstreben.

Außerdem: Wie Ihr die Partie der Borussia in Berlin heute kostenlos anschauen könnt und wie Edin Terzic mit Marco Reus plant.

Mehr Teams

Der BVB am Freitag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle relevanten News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB-Trainer Terzic streicht Reinier aus Union-Kader

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat Reinier aus dem Kader für das letzte Bundesligaspiel des Jahres bei Union Berlin am Freitagabend gestrichen. Das bestätigten die RuhrNachrichten am Donnerstagabend.

Die 18 Jahre alte Leihgabe von und auch Felix Passlack sind zugunsten der von Verletzungen zurückkehrenden Thomas Delaney und Thomas Meunier aus dem Dortmunder Aufgebot für das Gastspiel bei den Eisernen gerutscht.

Bild: Getty Images

BVB heute zu Gast bei Union Berlin: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Union Berlin gegen Borussia Dortmund am 13. Spieltag ist ein spannendes Duell in der . Vor allem der BVB will nach dem Trainerwechsel den Anschluss an die Tabellenspitze herstellen. Anstoß der Partie in der Hauptstadt ist am Freitag um 20.30 Uhr. Alle Infos zum Spiel heute live findet Ihr hier.

BVB: Terzic plant offenbar mit Reus als Schlüsselspieler

Marco Reus erzielte beim 2:1 bei per Elfmeternachschuss den entscheidenden Treffer und machte auch darüber hinaus einen verbesserten Eindruck im Vergleich zu den vorherigen Spielen. Dieser Umstand hängt offenbar auch mit dem Trainerwechsel von Lucien Favre zu Edin Terzic zusammen.

Wie die Bild berichtet, führte der Interimscoach bereits am Tag der Favre-Entlassung ein langes Gespräch mit Reus, um diesem seine Wichtigkeit für den Erfolg der Mannschaft zu verdeutlichen. Beide sollen seit Terzics Einstellung als Co-Trainer ein enges Verhältnis pflegen.

Schon unmittelbar nach dem Sieg verteilte Terzic ein Lob an seinen Kapitän: "Normalerweise ist es Marco gewohnt, nach Verletzungen sofort da zu sein. Das ist im Moment nicht der Fall. Trotzdem hatte er einen wichtigen Anteil am Sieg in Bremen, ist dort auch vorweg gegangen, nicht nur wegen seines Tores. Ich bin mir sicher, dass es nicht mehr lange dauert."

Nach seiner langwierigen Verletzung in der Rückserie der Saison 2019/20 kam Reus bisher nicht so recht in Tritt, die Formkurve zeigt aber nach oben. Bei vier seiner letzten fünf Einsätze stand er über 90 Minuten auf dem Platz, unter Terzic soll ihm auch die leicht veränderte Grundordnung helfen.

In einem 4-1-4-1-System wurden Reus hinter Stürmer Youssoufa Moukoko viele Freiheiten eingeräumt, die er zu nutzen wusste. Unter Favre musste der Ex-Gladbach immer wieder auf den Flügeln aushelfen, zu Beginn der Saison kam er sogar mehrfach nur von der Bank: "In der kurzen Zeit ist es für den Trainer unheimlich schwer. Großes Kompliment an ihn, wie er das in den letzten Tagen gemeistert hat. Das Wichtigste ist, dass wir das Spiel gewonnen haben", sagte Reus nach dem Sieg über Terzic.

BVB: Barca-Präsidentschaftskandidat Victor Font schließt Haaland-Transfer aus

Victor Font, Präsidentschaftskandidat beim spanischen Vizemeister , hat eine Verpflichtung von Borussia Dortmunds Angreifer Erling Haaland angesichts der angespannten Finanzlage vorerst ausgeschlossen.

"Wir befinden uns im Wahlkampf (um die Barca-Präsidentschaft, Anm. d. Red.), deshalb ist es normal, dass beliebte Namen im Raum stehen", sagte der 48-Jährige im Gespräch mit Goal und SPOX und ergänzte: "Die Fans sind jedoch schlau genug und wissen, dass es, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, nicht darum geht, tolle Namen zu versprechen, wie es 2003 mit Beckham war."

Bild: Getty Images

Terzic ist nicht auch noch "Hellseher": Neuer BVB-Coach braucht Geduld

Edin Terzic ist ein Trainer moderner Prägung. Taktisch versiert, kommunikationsstark, emotional. Mit Zauberkräften kann der neue Chefcoach von Borussia Dortmund allerdings nicht aufwarten. "In meiner Stellenbeschreibung stand nicht, dass ich Hellseher bin", scherzte der 38-Jährige am Donnerstag.

Wann seine Mannschaft und insbesondere die beiden Offensivstars Marco Reus und Jadon Sancho zu ihrer spielerischen Leichtigkeit zurückfinden, vermag der Nachfolger des am Sonntag entlassenen Lucien Favre somit nicht zu beantworten. Der gebürtige Sauerländer ist sich aber sicher: Es wird nicht mehr lange dauern.

"Manchmal geht es schnell, dann lässt eine Aktion den Knoten platzen", erklärte Terzic bei der Pressekonferenz vor dem letzten Dortmunder Bundesliga-Spiel des Jahres bei Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr live auf DAZN ). Beim fußballerisch holprigen 2:1 bei Werder Bremen in Terzics Debütspiel sei insbesondere Kapitän Reus "vorweg gegangen", lobte der Coach, für den erstmal die Ergebnisse und die Einstellung zählen.

Der Vizemeister belegt schließlich nach etwas mehr als einem Drittel der Saison nur den vierten Tabellenplatz mit bereits sechs bzw. fünf Punkten Rückstand auf das Spitzentrio , Bayern München und . Weitere Ausrutscher wie in der Endphase der Favre-Ära gegen den (1:2) und Aufsteiger (1:5) sind verboten.

In Bremen habe die Mannschaft einen Willen an den Tag gelegt, den "wir immer zeigen müssen", forderte Terzic. Der spät eingewechselte Emre Can habe das ganze Spiel "Lautstärke vorgelebt" und die Kollegen nach vorne gepeitscht. Der Rest wird mit der Zeit schon kommen, glaubt der Coach, der zunächst bis zum Saisonende das Vertrauen genießt.

Bild: imago images / Kirchner-Media

Spätestens mit der Rückkehr von Erling Haaland dürfte die Offensive wieder an Durchschlagskraft gewinnen. Der Norweger hat seine Reha in nach Muskelfaserriss mittlerweile beendet. Bei Instagram zeigte der Angreifer, die langen blonden Haare zu einer kleinen Palme hochgesteckt, bereits wieder seine berüchtigten Antritte.

Im neuen Jahr soll der 20 Jahre alte Dortmunder "Sturm-Routinier" wieder dabei sein. Beim Tabellensechsten aus der Hauptstadt dürfte das 16 Jahre alte Toptalent Youssoufa Moukoko in vorderster Front seinen zweiten Startelfeinsatz erhalten - flankiert von Reus und Sancho, die Verantwortung übernehmen sollen.

"Wir haben gemeinsam Potenzial erkannt, wo wir uns spielerisch verbessern können", bemerkte Terzic, der die kurze Weihnachtspause nach dem Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig am Dienstag nutzen will: "Dann werden wir ein paar Dinge ansprechen, für die jetzt keine Zeit da ist." Jetzt geht es vor allem darum, drei Punkte zu holen.

Union-Trainer Urs Fischer erwartet einen aggressiven Gegner, der in Bremen "eine Reaktion gezeigt" habe. Dass sein Landsmann Favre nicht mehr auf der BVB-Bank sitze, versteht der Schweizer allerdings nicht. "Ich hatte das Gefühl, dass eigentlich alles, was er gemacht hat, falsch ist", sagte Fischer: "Wenn am Schluss gar nichts mehr richtig ist, fragt man sich als Trainerkollege schon: Was willst du eigentlich noch machen?"

Quelle : SID

Bundesliga-Highlights: Werder Bremen vs. Borussia Dortmund

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick