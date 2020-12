Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga empfängt Union Berlin die Borussia aus Dortmund. Doch wer zeigt die Partie am Freitagabend im TV oder LIVE-STREAM? Goal klärt auf.

gegen am 13. Spieltag ist ein spannendes Duell in der . Vor allem der BVB will nach dem Trainerwechsel den Anschluss an die Tabellenspitze herstellen. Anstoß der Partie in der Hauptstadt ist am Freitag um 20.30 Uhr.

Die Berliner sind durchaus eine der Überraschungen der bisherigen Saison und haben aktuell nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Das liegt auch an der Verpflichtung von Max Kruse, doch der ehemalige Nationalspieler fehlt seit Anfang Dezember verletzt. Sind gegen die Borussia dennoch Punkte drin?

Wer zeigt / überträgt Union Berlin gegen Borussia Dortmund am Freitag im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Zudem erfahrt Ihr hier auch, auf welche Aufstellungen die beiden Teams setzen.

Union Berlin gegen Borussia Dortmund (BVB) live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Union Berlin - Borussia Dortmund Datum Freitag, 18. Dezember | 20.30 Uhr Ort Alte Försterei, Berlin

Wer zeigt / überträgt Union Berlin gegen Borussia Dortmund (BVB) im LIVE-STREAM?

Für eine Übertragung der Bundesliga sind in dieser Saison mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN drei Anbieter im Rennen. Doch oft fehlt den Fans der Durchblick, wo die einzelnen Spiele gezeigt werden. Goal klärt auf, wo Union Berlin gegen den BVB läuft.

Ein neuer BVB-Cheftrainer, der auch mit dem Herzen bei Schwarzgelb ist. 🖤 💛 pic.twitter.com/H4TiCCM3gZ — DAZN DE (@DAZN_DE) December 14, 2020

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin gegen den BVB im LIVE-STREAM

Das deutsche Oberhaus läuft jede Woche am Freitagabend beim Streamingdienst DAZN, da macht Union Berlin gegen den BVB keine Ausnahme. Bei Sky ist die Bundesliga nur am Samstag und Sonntag zuhause, dort schauen Kunden am Freitag also in die Röhre.

Auf DAZN beginnt die Übertragung ab 20.15 Uhr. Als Moderator wird Alex Schlüter durch die Sendung führen. Wenn ab 20.30 Uhr der Ball rollt, übernimmt Kommentator Jan Platte. An seiner Seite fungiert Ex-Nationalspieler Sandro Wagner als Experte.

Union Berlin gegen Borussia Dortmund (BVB) mit dem DAZN-Probemonat kostenlos sehen

Um auf den LIVE-STREAM von DAZN zugreifen zu können, müsst Ihr beim Streamingdienst aus Ismaning registriert sein. Für alle Neukunden gibt es jedoch sehr gute Nachrichten! Jedes neue abgeschlossene Abonnement ist für den ersten Monat kostenlos!

Somit könnt Ihr Union Berlin gegen Borussia Dortmund gratis schauen und außerdem für vier Wochen das komplette Programm von DAZN testen. Auf der DAZN-Webseite müsst Ihr nur ein Konto erstellen, danach bekommt Ihr den ersten Monat geschenkt. Seid Ihr im Anschluss überzeugt, könnt Ihr den Dienst für 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo fortführen.

Quelle: Getty Images

ZDF zeigt / überträgt Union Berlin gegen Borussia Dortmund im LIVE-STREAM

Ausnahmsweise gibt es an diesem Freitag auch eine zweite Möglichkeit, das Gastspiel der Dortmunder in Berlin live und in voller Länge zu verfolgen, denn auch der Free-TV-Sender ZDF bietet die Partie sowohl im LIVE-STREAM als auch im TV an.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum kostenlosen LIVE-STREAM des ZDF.

Union Berlin gegen Borussia Dortmund (BVB) live im TV sehen - geht das?

Goal hat bislang eine Antwort darauf gegeben, wie Union gegen den BVB via LIVE-STREAM verfolgt werden kann. Doch auch im TV kann der Auftakt zum Bundesliga-Spieltag auf zwei unterschiedlichen Wegen geschaut werden.

DAZN zeigt / überträgt Union Berlin gegen Borussia Dortmund (BVB) via Smart-TV

Weiter oben wurde bereits erklärt, wie Ihr DAZN kostenlos nutzen und auf den LIVE-STREAM zu Union gegen BVB zugreifen könnt. Wer die Begegnung entspannt vor dem TV-Gerät verfolgen will, kann das via DAZN machen.

Für die meisten Smart-TV-Geräte gibt es die kostenlose DAZN-App. Ladet sie Euch einfach herunter, meldet Euch an und schon kann der Stream starten. Ihr habt keinen Smart-TV? Kein Problem, auch via Spielekonsole, Fire-TV-Stick oder Laptop mit HDMI-Kabel lässt sich das Spiel auf dem TV abspielen.

Ihr habt Fragen zu DAZN? Unter diesen Links findet Ihr alle Antworten:

ZDF zeigt / überträgt Union Berlin gegen Borussia Dortmund (BVB) im Free-TV

Die zweite Option ist die Free-TV-Übertragung von Union Berlin gegen Borussia Dortmund, denn auch das ZDF zeigt die Partie aus der Alten Försterei.

Um 20.15 Uhr startet das ZDF seine Übertragung. Jochen Breyer moderiert, Per Mertesacker steht ihm als Experte zur Seite. Ab Anpfiff kommentiert Bela Rethy die Geschehnisse.



Quelle: Getty Images

Die Highlights von Union Berlin gegen Borussia Dortmund (BVB) bei DAZN erleben

Ihr habt das Spiel am Freitagabend verpasst, wollt dennoch eine Zusammenfassung von Union Berlin gegen Borussia Dortmund (BVB) sehen? DAZN liefert Euch die Highlights kurz nach Abpfiff.

Auch ein Re-Live bietet der Streamingdienst für Fans an. So können auch Fans, die während der Live-Übertragung keine Zeit hatten, die vollen 90 Minuten noch einmal verfolgen.

Bundesliga: Union Berlin gegen Borussia Dortmund (BVB) im LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt keine Zeit oder keine Lust auf eine Übertragung von Union Berlin gegen den BVB, wollt aber dennoch auf dem Laufenden bleiben? Dann schaut beim Goal-LIVE-TICKER vorbei!

Union Berlin gegen den BVB im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen!

Installiert dafür am besten die kostenlose Goal-App, die Ihr für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store herunterladen könnt.

Union Berlin gegen Borussia Dortmund (BVB) live sehen: Die Übertragung auf einen Blick

Union Berlin gegen Borussia Dortmund (BVB) heute live sehen ... ... im TV auf DAZN (Smart-TV), ZDF ... im LIVE-STREAM auf DAZN, ZDF ... im LIVE-TICKER bei Goal ... in den Highlights auf DAZN

Union Berlin gegen Borussia Dortmund (BVB) live: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Anpfiff.