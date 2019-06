Berater: Gianluigi Buffon "offen" für einen Wechsel zum FC Porto

Der ehemalige italienische Nationaltorhüter Gianluigi Buffon kann sich ein Engagement beim vorstellen. Dies erklärte sein Berater Silvano Martina. Buffons Vertrag bei PSG läuft im Sommer aus und er ist auf der Suche nach einem neuen Verein. Angeblich möchte der Vizemeister der Primeira Liga den Routinier verpflichten.

"Der Gedanke, für Porto zu spielen, interessiert Gigi", so Agent Silvano Martina in der portugiesischen Sportzeitung O Jogo. Er schränkte allerdings auch gleich ein: "Es gibt kein konkretes Angebot, und wir haben uns auch noch nicht mit jemandem getroffen."

In Porto könnte Buffon auf einen anderen herausragenden Keeper der letzten beiden Dekaden folgen: Der langjährige Real-Torwart Iker Casillas hütete zuletzt den Kasten der Dragoes. Nach einem im Training erlittenen Herzinfarkt vor wenigen Wochen steht er vor seinem Karriereende.

Martina sagte über einen möglichen Transfer Buffons nach Porto: "Er stände diesem Wechsel offen gegenüber. Wir sprechen hier von einem Verein, der eine große Vergangenheit hat und der in der spielt."

Buffon stand lange Jahre bei Italiens Rekordmeister zwischen den Pfosten, ehe er im vergangenen Sommer zu PSG wechselte. Dort absolvierte er 25 Pflichtspiele in der abgelaufenen Saison und gewann die französische Meisterschaft.

🇮🇹 È stato un weekend di grandi emozioni, vissuto sull’asse Parigi-Torino👇

🇫🇷 Ce dernier weekend entre Paris et Turin m’a suscité beaucoup d’émotions👇

🇬🇧 This past weekend spent between Paris and Turin aroused some deep emotions👇https://t.co/AZ8fR7JC9e pic.twitter.com/ocZrtRvInA