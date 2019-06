Bericht: FC Barcelona an Gianluigi Buffon von Paris Saint-Germain interessiert

In Paris geht es für Buffon nicht weiter, noch hat der alternde Torwart aber nicht genug. Barca ist auf der Suche nach einem Backup für ter Stegen.

Der ist offenbar an einer Verpflichtung von Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon interessiert. Der 41-Jährige hatte zuletzt seinen Abschied nach nur einem Jahr bei Paris Saint-Germain verkündet, ein Karriereende aber ausgeschlossen.

Einem Bericht von Sky Italia zufolge, soll Barca bereits an Buffon herangetreten sein und dem Altstar die Rolle als Nummer zwei hinter Marc-Andre ter Stegen angeboten haben. In der soll Buffon dagegen regelmäßig zum Einsatz kommen. Eine Rolle, mit der er schon während seiner Zeit in der französischen Hauptstadt konfrontiert wurde.

PSG: Buffon machte nur 25 von 55 Spielen

Bei PSG war Buffon in der zwar gesetzt, musste in Pokal und Liga aber häufig hinter Alphonse Areola auf der Bank Platz nehmen und absolvierte lediglich 25 von 55 möglichen Pflichtspielen.

Jasper Cillessen, die aktuelle Nummer zwei bei den Katalanen, stellte bereits kurz nach dem Gewinn der spanischen Meisterschaft klar, dass er die Rolle als Dauerreservist trotz seines bis 2021 laufenden Vertrags nicht weiter akzeptieren werde.

Gianluigi Buffon als Nachfolger von Jasper Cillessen beim FC Barcelona?

"Zuerst mache ich einen schönen Urlaub und dann hoffe ich, dass es einen schönen, neuen Klub gibt", sagte der Niederländer. Die Rolle als Ter-Stegen-Backup wird demzufolge höchstwahrscheinlich frei und fraglich ist, ob der die Katalanen Talent Inaki Pena aus der zweiten Mannschaft befördern.

Entsprechend brodelte zuletzt besonders in puncto Torhüter die Gerüchteküche in Barcelona. Die Marca berichtete, dass unter anderem die Namen Andre Onana ( ), Pau Lopez ( Sevilla) und Yann Sommer ( ) bei Barca diskutiert würden.

Buffon würde anders als die drei Kandidaten jedoch keine Ablöse kosten, allerdings wohl ein deutlich höheres Gehalt als bislang Cillessen einfordern. Dieser verdiente rund zwei Millionen jährlich in Barcelona, Buffon strich in Paris eine Basissumme von fünf Millionen Euro ein.

Dies dürfte nicht zuletzt aufgrund der finanziell schwierigen Situation beim FC Barcelona - die Gehälter sind in den letzten Jahren explodiert - eine Schwierigkeit darstellen.