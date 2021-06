Belgien bei der EM 2021: Kader, Rückennummern, Spielplan, Ergebnisse, Highlights

Hier findet Ihr alle Infos wie Kader, Rückennummern, Spielplan, Ergebnisse oder Highlights zu Belgien bei der EM 2021.

Belgien hofft auf den ersten Titel bei der EM 2021. In Gruppe B trifft der Weltranglistenerste dabei auf Dänemark, Finnland und Russland.

Obwohl Belgien statistisch gesehen die Nummer 1 der Welt und somit theoretisch aktuell das beste Team ist, zählen die Belgian Red Devils nicht unbedingt zu den ganz großen Favoriten. Dennoch sollte mit der Mannschaft von Trainer Roberto Martinez und Co-Trainer Thierry Henry bei der EM-Endrunde natürlich zu rechnen sein.

Die Gruppenphase mit Spielen in St. Petersburg (Russland, Finnland) und Kopenhagen (Dänemark) sollte das Team um die Superstars Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku und Eden Hazard auf alle Fälle überstehen. Ob es dann wie zuletzt bei der WM 2018 zum Halbfinale oder sogar zu mehr reicht, wird sich zeigen.

Belgien will bei der EM 2021 zum ersten Mal Europameister werden. Goal hat alle wichtigen Infos zum Team von Trainer Roberto Martinez.

Belgien bei der EM 2021: Der Kader der Red Devils

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und um den Nationaltrainern mehr Flexibilität zu verschaffen, dürfen bei dieser EM pro Nation ausnahmsweise 26 Spieler im Turnieraufgebot stehen. Dies gilt allerdings nicht für den Spieltagskader. Dieser darf weiterhin nur 23 Spieler umfassen. Drei Akteure müssen also auf der Tribüne Platz nehmen.

Belgien stellt mit einem Durchschnittsalter von 29,2 Jahren neben Schweden den ältesten Kader der EM-Endrunde. Vor allem die Verteidigung um Toby Alderweireld (32), Jan Vertonghen (34) und Thomas Vermaelen (35) ist mittlerweile etwas ins Alter gekommen. Superstar Kevin De Bruyne ist nach seinem im CL-Finale erlittenen Gesichtsbrüchen zudem noch nicht in Topform.

You know what time it is! #DEVILTIME 📸🇧🇪 pic.twitter.com/thxoZHBVUD — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 8, 2021

Belgiens Kader und Rückennummern für die EM 2021 in der Übersicht

Rückennummer Name Position Verein 1 Thibaut Courtois Tor Real Madrid 12 Simon Mignolet Tor FC Brügge 13 Matz Sels Tor RC Straßburg 18 Jason Denayer Abwehr Olympique Lyon 2 Toby Alderweireld Abwehr Tottenham Hotspur 4 Dedryck Boyata Abwehr Hertha BSC 5 Jan Vertonghen Abwehr Benfica 3 Thomas Vermaelen Abwehr Vissel Kobe 21 Timothy Castagne Abwehr Leicester City 15 Thomas Meunier Abwehr Borussia Dortmund 19 Leander Dendoncker Mittelfeld Wolverhampton 6 Axel Witsel Mittelfeld Borussia Dortmund 8 Youri Tielemans Mittelfeld Leicester City 26 Dennis Praet Mittelfeld Leicester City 11 Yannick Carrasco Mittelfeld Atletico Madrid 7 Kevin De Bruyne Mittelfeld Manchester City 17 Hans Vanaken Mittelfeld FC Brügge 10 Eden Hazard Angriff Real Madrid 16 Thorgan Hazard Angriff Borussia Dortmund 24 Leandro Trossard Angriff Brighton & Hove Albion 22 Nacer Chadli Angriff Istanbul Basaksehir 25 Jeremy Doku Angriff Stade Rennes 9 Romelu Lukaku Angriff Inter Mailand 23 Michy Batshuayi Angriff FC Chelsea 14 Dries Mertens Angriff SSC Napoli 20 Christian Benteke Angriff Crystal Palace

Belgien bei der EM 2021: Der Spielplan in der Gruppe B

Datum Begegnung Ergebnis Übertragung 12. Juni | 21 Uhr Belgien - Russland -:- ZDF und MagentaTV 17. Juni | 18 Uhr Dänemark - Belgien -:- ZDF und MagentaTV 21. Juni | 21 Uhr Finnland - Belgien -:- ARD und MagentaTV

Belgien bei der EM 2021: Der Tabellenstand in Gruppe B

Pos Land Sp S U N Tore Diff Pkt 1 Belgien 0 0 0 0 0 0 0 1 Dänemark 0 0 0 0 0 0 0 1 Finnland 0 0 0 0 0 0 0 1 Russland 0 0 0 0 0 0 0

Der Gruppensieger und der -zweite erreichen sicher das Achtelfinale. Zudem qualifizieren sich die besten vier Gruppendritten der sechs Gruppen für die K.-o.-Runde. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst der direkte Vergleich (auch bei mehr als zwei punktgleichen Mannschaften), anschließend die Tordifferenz, die höhere Anzahl an Siegen, die Fairplay-Wertung und die Rangliste der Qualifikationsspiele.

Treffen am letzten Gruppenspieltag zwei Mannschaften aufeinander, die nach Abpfiff punktgleich sind und kann bis einschließlich der Tordifferenz kein Vorteil ermittelt werden, findet als Ausnahmefall ein sofortiges Elfmeterschießen statt, das über die Platzierung entscheidet.

Belgien bei der EM 2021: Die Highlights bei DAZN

Die Highlights der belgischen Spiele und aller anderen Partien der EM gibt es immer 60 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Das Beste daran: Bei Registrierung zum EM-Start könnt ihr die Höhepunkte des gesamten Turniers dank des Gratismonats kostenlos sehen!

Bei DAZN erhaltet Ihr Zugang zu nationalem und internationalem Spitzenfußball. Ab der kommenden Saison überträgt DAZN fast alle Champions-League-Spiele live und exklusiv, hinzu kommen alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Zudem haben viele weitere Sportarten ihr Zuhause bei DAZN. Ob US-Sport, Rugby, Darts, Tennis, UFC und vieles mehr - hier kommt jeder auf seine Kosten.

Zum Gratismonat von DAZN

Belgien bei der EM 2021: Das Team-Porträt

Belgien wartet noch auf die Top-Form, kam im letzten Test gegen Kroatien aber zu einem mageren 1:0, Inter Mailands starker Topstürmer Romelu Lukaku (38.) erzielte das Tor des Tages. Die Mannschaft von Roberto Martinez zeigte ohne den verletzten Kevin De Bruyne drei Tage nach dem wenig überzeugenden 1:1 gegen Griechenland ein ordentliches Spiel, ohne dabei Glanzpunkte zu setzen.

Die beiden EM-Tests haben aber gezeigt, dass die Red Devils in einem 3-4-3-System agieren - wobei Toby Alderweireld den zentralen Punkt in der defensiven Dreierkette bildet, während Lukaku als klassischer Mittelstürmer für die Tore sorgen soll.

De Bruyne wird sich nach seiner Gesichts-OP derweil noch gedulden müssen, wenngleich er im Team von Martinez einen unglaublich hohen Stellenwert hat. "Das ist eine fantastische Neuigkeit", freute sich der Coach, als der City-Star endlich zum Team stieß. "Er ist da und sehr enthusiastisch und motiviert."

Ein Einsatz zum Auftakt gegen Russland am 12. Juni könnte aber dennoch etwas zu früh kommen für den 29-Jährigen. Wirklich wichtig wird es für den Weltranglistenersten dann aber wohl eh erst in der K.-o.-Phase. Und dann soll endlich der erste große Titel her.

Bei der EM 1980 schnupperte Belgien bereits am großen Coup, hatte sich in der Gruppenphase gegen Italien, England und Spanien durchgesetzt. Im Finalspiel unterlag man dann aber dem DFB-Team denkbar knapp durch einen Treffer in der 88. Minute mit 1:2.