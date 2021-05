Diagnose steht! Kevin De Bruyne zieht sich Nasenbeinbruch zu

Mittelfeldspieler Kevin de Bruyne von Manchester City hat sich im Endspiel der Champions League gegen Chelsea (0:1) einen Nasenbeinbruch zugezogen. Dies gab der belgische Nationalspieler am Sonntag in den sozialen Medien bekannt.

"Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Meine Diagnose ist ein akuter Nasenbeinbruch und eine linke Orbitalfraktur. Mir geht es okay", schrieb De Bruyne.

Der Kapitän der Citizens war nach einem harten Zweikampf mit Chelsea-Profi Antonio Rüdiger unter Tränen verletzt ausgewechselt worden. In der 57. Minute des Endspiels in Porto war De Bruyne hart mit Rüdiger zusammengeprallt, der ehemalige Stuttgarter erhielt von Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz aus Spanien dafür die Gelbe Karte.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back