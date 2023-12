Bei einem möglichen Transfer in die Premier League: PSG-Star Kylian Mbappé soll ein Wunschziel haben - und es ist nicht Jürgen Klopps FC Liverpool

Mehrere englische Klubs werden mit Kylian Mbappé in Verbindung gebracht. Einer davon soll es dem Starstürmer besonders angetan haben.

WAS IST PASSIERT? Kylian Mbappé von PSG soll bei einem möglichen Transfer in die Premier League im kommenden Sommer ein bevorzugtes Ziel haben. Wie die englische Online-Zeitung Independent berichtet, sei ein Wechsel zum FC Arsenal in dem Fall "die Präferenz" des 24 Jahre alten Torjägers.

WAS IST DER HINTERGRUND? Mbappés Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft im Sommer aus. Frankreichs Spitzenklub will noch immer mit seinem Aushängeschild verlängern. Real Madrid galt lange als Favorit auf die Dienste des Weltmeisters von 2018, zuletzt häuften sich aber die Berichte, laut denen die Blancos Abstand von seiner Verpflichtung genommen hätten.

Auch deshalb wird Mbappé immer wieder als Neuzugang bei großen Vereinen aus der Premier League gehandelt. Neben Jürgen Klopps FC Liverpool und Rekordmeister Manchester United soll auch der FC Arsenal grundsätzliches Interesse zeigen. Der Klub von Teammanager Mikel Arteta ist auf der Suche nach einem Stürmer und wurde auch mit Brentfords Ivan Toney in Verbindung gebracht.

Laut Independent seien die Gunners aus mehreren Gründen Mbappés Wunschziel. Zum einen möge der Stürmer die Gunners grundsätzlich. Zum anderen übe es einen gewissen Reiz auf ihn aus, den Klub nach jahrelanger Durstrecke wieder zum englischen Meistertitel zu führen. Der 13-fache Champion, der im Vorjahr hinter ManCity auf Platz zwei landete, gewann die Premier League zuletzt in der Spielzeit 2003/04.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mbappé wechselte 2017 zunächst auf Leihbasis von der AS Monaco zu PSG, ein Jahr später wurde der Deal zum fixen Transfer und die Gesamtkosten beliefen sich auf 180 Millionen Euro. Wegen seines auslaufenden Vertrags ist der Kapitän der französischen Nationalmannschaft 2024 ablösefrei auf dem Markt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der PSG-Rekordtorjäger präsentiert sich auch 2023/24 treffsicher: In 17 Partien netzte er 17 Mal. Dazu lieferte Mbappé noch zwei Assists.

WIE GEHT ES WEITER? Während Mbappé und PSG am Sonntag in der Ligue 1 bei Le Havre antreten, empfängt Arsenal am Tag zuvor in einem Ligaspiel die Wolverhampton Wanderers.