"Liverpool konkurriert mit Real Madrid" - Berater berichtet von 300-Millionen-Paket für Kylian Mbappé von PSG

Kylian Mbappé will Paris Saint-Germain spätestens im kommenden Sommer verlassen. Nun bringt ein Berater einen englischen Top-Klub ins Spiel.

WAS IST PASSIERT? Kylian Mbappé wird seine Option auf eine Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain nicht ziehen und im Sommer 2024 die Pariser ablösefrei verlassen können. Ein Berater bringt nun den FC Liverpool ins Spiel.

WAS WURDE GESAGT? "In der nächsten Woche wird es Neuigkeiten geben. Wir werden Nachrichten aus England und Deutschland haben. Liverpool konkurriert mit Real Madrid und will ein Vermögen für Mbappé zahlen, dieses Vermögen würde bei 300 Millionen liegen", sagte Agent Marco Kirdemir gegenüber der Marca. Er verfügt laut der spanischen Sportzeitung über gute Kontakte nach Saudi-Arabien und Katar. So habe er kürzlich Kontakt zu den Besitzern des Hauptstadtklubs gehabt.

Kirdemir, der selbst keine namhaften Klienten hat, lieferte daher Einblick in die Reaktion der PSG-Bosse auf die Entscheidung des französischen Superstars, die Vertragsoption in Paris nicht zu ziehen: Die Verantwortlichen seien "sehr verärgert" gewesen, da sie "zuversichtlich waren, dass er verlängern würde".

WIE GEHT ES WEITER? Der amtierende französische Meister will den 24-jährigen trotz dessen Bestrebens, auch die kommende Saison bei PSG zu verbringen, wohl in diesem Sommer verkaufen, um noch eine Ablösesumme zu generieren. Neben den Reds gilt Real Madrid als heißester potenzieller Abnehmer, der tief in die Tasche greifen würde.

Getty/GOAL

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Trotz seiner Abgangsgedanken traf Mbappé in dieser Saison, wie er wollte: In 43 Pflichtspielen für PSG erzielte der Stürmer 41 Tore und bereitete zehn weitere vor.