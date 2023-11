Manchester United: Hoffnung auf Transfer von Kylian Mbappé ist offenbar zurückgekehrt

Manchester United hat offenbar wieder Hoffnung auf einen Transfer von Kylian Mbappé.

WAS IST PASSIERT? Der französische Superstar hat sich bisher geweigert, eine weitere Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain zu unterschreiben. Angeblich soll Mbappé sogar auf einen Treuebonus von 100 Millionen Euro verzichten, um seinen Wechsel zu erzwingen. Football Insider berichtet nun, dass Manchester United mit der möglichen 25-Prozent-Übernahme von Sir Jim Ratcliffe bereit sei, mit den restlichen europäischen Topklubs zu konkurrieren, wenn es um einen Transfer des Stürmers geht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Manchester City und Chelsea sind finanziell ebenfalls in der Lage, den Deal durchzuziehen. Berichte aus Spanien deuteten zuletzt darauf hin, dass der langjährige Favorit Real Madrid eher Abstand von Mbappé genommen habe. Das Komplettpaket aus finanziellen Herausforderungen und sportlicher Perspektive sei nicht mehr so reizvoll. Auch weil der Franzose bereits 26 Jahre alt ist.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Das aktuelle Arbeitspapier des Weltmeisters von 2018 läuft noch bis zum kommenden Sommer. Mbappé wird am Samstag in der Ligue 1 mit PSG gegen Reims wieder im Einsatz sein, während United in der Premier League gegen Luton Town antritt.