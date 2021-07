FC Bayern München, News und Gerüchte: Antony bleibt bei Ajax, Alaba kassiert bei Real ab

Geht es nach Marc Overmars wird Antony nicht Coman-Nachfolger und Ex-FCB-Star David Alaba kassiert bei Real ab. Die Bayern-News.

Der FC Bayern München heute am Samstag. Alle News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister findet Ihr in diesem Artikel.

FC Bayern, Transfers: Ajax-Star Antony bleibt in Amsterdam

Bayern Münchens Transferkandidat Antony wird den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam in diesem Sommer nicht verlassen. Das stellte Ajax-Sportchef Marc Overmars bei Voetbal International klar.

Overmars sagte: "Er hat bisher nur eine Saison bei uns gespielt, und er hat noch Luft nach oben. Spieler, die drei, vier oder fünf Jahre bei uns spielen, sind bereit für den nächsten Schritt. Antony werden wir in diesem Sommer nicht gehen lassen."

Nach Informationen von Goal und SPOX steht der FC Bayern in Kontakt mit Antony, der aktuell mit Brasiliens U23 bei den Olympischen Spielen weilt. Er ist in München ein Kandidat, sollte Kingsley Coman den Verein verlassen.

Der 21-Jährige Antony war im Sommer 2020 für rund 15 Millionen Euro Ablöse vom FC Sao Paulo zu Ajax gewechselt und schaffte in 46 Pflichtspielen der vergangenen Saison zehn Tore und zehn Vorlagen. Sein Vertrag in Amsterdam läuft bis 2025.

FC Bayern, News: Ex-FCB-Star David Alaba kassiert bei Real Madrid ab

Der langjährige FCB-Star David Alaba ist bei Real Madrid mit einem äußerst lukrativen Vertrag ausgestattet worden. Das berichtet der Spiegel, dem nach eigenen Angaben ein Entwurf des Papiers vorliegt. Der Österreicher wechselte in diesem Sommer ablösefrei vom FC Bayern München, mit dem er sich nicht auf eine Verlängerung einigen konnte, zu den Königlichen.

Bei Real unterschrieb Alaba einen Fünfjahresvertrag, der ihm dem Bericht zufolge ein Grundgehalt in Höhe von 19,47 Millionen Euro pro Jahr zusichert. Da die Madrilenen für den Linksfuß keine Ablösesumme zahlen mussten, investierten sie kräftig in ein Handgeld für Alaba selbst: 17,7 Millionen Euro bekam Alaba angeblich nur für seine Unterschrift.

Auch die Personen im Umfeld Alabas kassierten bei diesem Deal nach Angaben des Spiegel ab: Sein Berater Pini Zahavi trat als Vermittler des Wechsels auf und strich 5,2 Millionen Euro ein. Alabas Vater George als Berater nahm 6,3 Millionen Euro über seine Firma 'The Alabas GmbH' ein.

Der FC Bayern befindet sich in der finalen Phasen der Vorbereitung auf die neue Saison, unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann liefen die bisherigen Testspiele allerdings durchwachsen: Einer Niederlage gegen den 1. FC Köln (2:3) folgten zuletzt ein 2:2 gegen Ajax Amsterdam und ein 0:2 gegen den ersten Gegner in der Bundesliga, Borussia Mönchengladbach.

Bevor der FC Bayern am kommenden Wochenende gegen den Bremer SV in den DFB-Pokal startet, empfängt der deutsche Rekordmeister heute die SSC Neapel zu einem letzten Kräftemessen. Gegen den Verein aus der italienischen Serie A, der in der letzten Saison unter dem ehemaligen Trainer Gennaro Gattuso den fünften Rang belegte, soll endlich ein Erfolgserlebnis folgen.

FC Bayern München, Spielplan: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22

Datum Wettbewerb Begegnung 6. August | 20.45 Uhr DFB-Pokal | 1. Runde Bremer SV vs. FC Bayern München 13. August | 20.30 Uhr Bundesliga | 1. Spieltag Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München 17. August | 20.30 Uhr Supercup Borussia Dortmund vs. FC Bayern München 22. August | 17.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Köln 28. August | 18.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag FC Bayern München vs. Hertha BSC

FC Bayern, News: Babbel glaubt, dass Klopp nie zum FCB gehen wird

Der frühere deutsche Nationalspieler und Bayern-Profi Markus Babbel ist sich sicher, dass Liverpool-Coach Jürgen Klopp niemals das Traineramt beim FC Bayern München übernehmen würde.

"Er wird nie zum FC Bayern München gehen, weil er sieben Jahre lang Borussia Dortmund trainiert hat, den größten Rivalen", sagte Babbel gegenüber NetBet. "Das wird also nicht passieren, das wäre nicht Jürgen Klopp. In England würde er zum Beispiel auch niemals zu Manchester United gehen, nachdem er Liverpool trainiert hat."

Babbel kann sich für Klopp ohnehin nur noch einen anderen Trainerjob nach seiner Zeit an der Anfield Road vorstellen. "Das Einzige wäre die Nachfolge von Hansi Flick als Bundestrainer - wann immer das auch wäre. Ich denke, Liverpool wird der letzte Klub sein, den Jürgen Klopp trainiert. Er hat in Mainz bei einem emotionalen Verein angefangen, das Gleiche galt dann für Dortmund. Und nach Liverpool kann es in dieser Hinsicht jetzt nicht mehr viel besser werden."

Klopp trainiert Liverpool seit Oktober 2015, sein Vertrag bei den Reds läuft noch bis Sommer 2024. Babbel war als Spieler einst übrigens auch für Liverpool aktiv, absolvierte von 2000 bis 2003 73 Pflichtspiele für die Engländer und gewann mit dem Klub 2001 sowohl den UEFA Cup als auch den FA Cup.

