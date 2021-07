Tolisso spielt bei den Bayern eine feste Rolle für die kommende Saison und in der Abwehr soll es keine weiteren Verstärkungen mehr geben. Alle News.

FC Bayern München, News: FCB-Vorstand Hasan Salihamidzic dementiert Gerüchte um Corentin Tolisso

Corentin Tolisso gehört Medienberichten zufolge beim FC Bayern zu jenen Spielern, die bei einem passenden Angebot wechseln dürfen, um Transfereinnahmen zu generieren. Sportvorstand Hasan Salihamidzic trat jenen Gerüchten nun entgegen und ließ mit einer Aussage durchaus aufhorchen.

"Mich hat niemand angerufen", sagte Salihamidzic im Gespräch mit dem italienischen Radiosender Radio Kiss Kiss . Demnach plane man beim deutschen Rekordmeister mit einem Verbleib des Franzosen. "Wir hoffen, dass er eine großartige Saison bei uns spielt", sagte der 44-Jährige.

Tolisso, der sich zuletzt mit Corona infizierte und dadurch wichtige Teile der Saison-Vorbereitung verpasst, wurde in den vergangenen Wochen mit mehreren europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. So soll angeblich Italiens Rekordmeister Juventus Interesse am Franzosen gezeigt haben.

Sport Bild hatte vermeldet, dass der FC Bayern ab einer Ablösesumme von mindestens 20 Millionen Euro gesprächsbereit sei. 2017 hatten die Münchner noch 41,5 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler an Olympique Lyon überwiesen.

FC Bayern München, News: FCB krempelt Scoutingbereich um - Neuzugang vom FC Chelsea

Der FC Bayern hat sein Scoutingteam am Campus neu strukturiert und auch personelle Veränderungen vorgenommen. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekanntgab, übernimmt Florian Zahn die Position Teamleiter Kaderplanung & Scouting im Nachwuchs des FCB.

"Florian verfügt über große Erfahrung in der Talente-Sichtung und ist regional, national sowie im europäischen Fußball bestens vernetzt. Gemeinsam mit seinem Team wird er wertvolle Arbeit leisten, damit wir noch mehr Toptalente und noch mehr individuelle Qualität zum Entwickeln an den Campus bekommen", sagte Holger Seitz, der sportliche Leiter am Bayern-Campus.

Wie berichtet: Florian Zahn ist neuer Nachwuchschefscout beim #FCBayern . Mit Vito Leccese - zuletzt bei #Chelsea - und Gürkan Karahan hat er zwei neue Scouts in sein Team geholt. Leccese soll sich um das Sichten von int. Talenten kümmern, Karahan wird v.a. in DE unterwegs sein. https://t.co/7Bbno1vxjK — Kerry Hau (@kerry_hau) July 29, 2021

Zahn war bereits seit Januar 2020 als Scout für den FC Bayern tätig und hatte zuvor bereits in ähnlichen Positionen für den 1. FC Kaiserslautern (2013-2015) und den FC Chelsea (2015-2019) gearbeitet. In seinem neuen Tätigkeitsbereich soll sich der 39-Jährige um die Kaderzusammenstellung der einzelnen Mannschaften kümmern sowie die Schnittstelle zwischen dem Junioren- und Profi-Scouting bilden.

Dem Team von Zahn gehören mit Vito Leccese (32) und Gürkan Karahan (39) auch zwei Neuzugänge an. Leccese wechselt vom FC Chelsea nach München, wo er drei Jahre lang als Lead Youth Scout angestellt war. Karahan arbeitete bei Sky und war dort für die Taktikanalyse bei Spielen der Champions League zuständig. Neben Leccese und Karahan bilden Dominik Beckenbauer, Sören Radsack und Fabian Lülsdorf das Scouting-Teams am Bayern-Campus.

FC Bayern München, Spielplan: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22

Datum Wettbewerb Begegnung 6. August | 20.45 Uhr DFB-Pokal | 1. Runde Bremer SV vs. FC Bayern München 13. August | 20.30 Uhr Bundesliga | 1. Spieltag Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München 17. August | 20.30 Uhr Supercup Borussia Dortmund vs. FC Bayern München 22. August | 17.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Köln 28. August | 18.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag FC Bayern München vs. Hertha BSC

FC Bayern München, News: Hasan Salihamidzic dementiert Gerüchte um Napolis Kalidou Koulibaly

Am Samstag bestreitet der FC Bayern München in der heimischen Allianz Arena ein Testspiel gegen den SSC Neapel. Im Vorfeld wurde FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic von Radio Kiss Kiss auf ein mögliches Interesse an Napoli-Verteidiger Kalidou Koulibaly angesprochen.

"Wir haben Upamecano nach München geholt und sind in der Abwehr gut aufgestellt", entgegnete Salihamidzic.

Im vergangenen Winter wurde Koulibaly als möglicher Neuzugang beim Rekordmeister gehandelt. Auch der FC Liverpool galt immer wieder als möglicher Abnehmer für den Senegalesen. In Neapel läuft der Vertrag des 30-Jährigen noch bis 2023.

