Der FC Bayern empfängt in der heimischen Allianz Arena die SSC Neapel. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Der FC Bayern befindet sich in der finalen Phasen der Vorbereitung auf die neue Saison, unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann liefen die bisherigen Testspiele allerdings durchwachsen: Einer Niederlage gegen den 1. FC Köln (2:3) folgten zuletzt ein 2:2 gegen Ajax Amsterdam und ein 0:2 gegen den ersten Gegner in der Bundesliga, Borussia Mönchengladbach.

Bevor der FC Bayern am kommenden Wochenende gegen den Bremer SV in den DFB-Pokal startet, empfängt der deutsche Rekordmeister heute die SSC Neapel zu einem letzten Kräftemessen. Gegen den Verein aus der italienischen Serie A, der in der letzten Saison unter dem ehemaligen Trainer Gennaro Gattuso den fünften Rang belegte, soll endlich ein Erfolgserlebnis folgen.

Der FC Bayern lädt zur Generalprobe für die kommende Saison! Ihr möchtet das Testspiel gegen die SSC Neapel am Samstag live sehen? Dann seid Ihr hier genau richtig, denn Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM. Zudem erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese bekanntgegeben wurden.

FC Bayern München gegen SSC Neapel heute live: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung FC Bayern - SSC Neapel Datum Samstag, 31. Juli 2021 | 16.30 Uhr Stadion Allianz Arena, München

FC Bayern München gegen die SSC Neapel: So wird das Testspiel live gezeigt / übertragen

Auch an einem Wochenende ohne Bundesliga muss nicht auf den FC Bayern verzichtet werden: Das Testspiel gegen die SSC Neapel wird sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM übertragen. Während die Begegnung im deutschen Fernsehen frei empfangbar ist, muss für den zuständigen Streamingdienst ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen werden.

RTL zeigt / überträgt das Testspiel des FC Bayern München heute live im Free-TV

RTL hat sich die Übertragungsrechte für das letzte Testspiel des deutschen Rekordmeisters vor dem Saisonstart gesichert und wird das Aufeinandertreffen mit der SSC Neapel live und in voller Länge im Free-TV zeigen. Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß geht RTL am Samstag auf Sendung, ehe nach den Vorberichten ab 16.30 Uhr der Ball in der Allianz Arena rollen soll.

Das Testspiel des FC Bayern München heute im LIVE-STREAM bei TV NOW sehen

Neben der Übertragung im Free-TV gibt es auch die Möglichkeit, sich die Begegnung zwischen dem FC Bayern und der SSC Neapel im LIVE-STREAM anzuschauen. Die Übertragung bei TV NOW kann allerdings nur von Neukunden kostenlos angesehen werden, danach kostet das Premium-Abonnement, in dem auch der LIVE-STREAM von RTL enthalten ist, 4,99 Euro im Monat.

FC Bayern München gegen SSC Neapel live im TV und STREAM: Das sind die Aufstellungen im Testspiel

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie wie gewohnt an dieser Stelle. Das wird am Samstag aber vermutlich erst wenige Minuten vor Anstoß der Fall sein.

