Bayern München will wohl nur bei Top-Spielern nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden und könnte demnächst einen weiteren Abgang verzeichnen.

Der FC Bayern München heute am Donnerstag. Alle News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister findet Ihr in diesem Artikel.

FC Bayern München, News: FCB will wohl nur bei Top-Spieler auf dem Transfermarkt zuschlagen

Marc Roca ist derzeit noch verletzt, Corentin Tolisso sitzt mit einem positiven Corona-Testergebnis in Quarantäne und Joshua Kimmich und Leon Goretzka werden die kommende Spielzeit ohne größere Vorbereitung bestreiten müssen. Beim FC Bayern drückt kurz vor dem Saisonstart der personelle Schuh im zentralen Mittelfeld, dennoch will man offenbar nur bei einem absoluten Topspieler nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden.

Wie der kicker berichtet, würde Coach Julian Nagelsmann eher der Jugend um Torben Rhein und Taylor Booth die Chance geben sich zu beweisen. Zuschlagen auf dem Transfermarkt wollen die Münchner demnach nur dann, wenn der Kandidat dem Niveau der Mannschaft entspricht und sofort weiterhelfen kann.

Ausgeschlossen kann deshalb offenbar eine kurzfristige Panik-Kaufaktion wie im vergangenen Oktober, als am letzten Tag des Transferfensters mit Roca, Bouna Sarr, Eric Maxim Choupo-Moting und Douglas Costa gleich vier Neuzugänge verpflichtet wurden. Als wirkliche Verstärkung stellte sich jedoch nur Choupo-Moting heraus.

FC Bayern München, News - Präsident Hainer erteilt Haaland-Transfer Absage: "Robert Lewandowski wird die nächsten zwei Spielzeiten bleiben"

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer ist davon überzeugt, dass Weltfußballer Robert Lewandowski seinen Vertrag erfüllen wird.

“Sein Vertrag läuft noch zwei Jahre, in dieser Zeit wird er definitiv für den FC Bayern spielen”, sagte Hainer in einer Fragerunde mit chinesischen Medien, an der auch Goal und SPOX teilnahmen.

Außerdem zeigte der 67-Jährige Verständnis für die kolportierten Gehaltsvorstellungen von Leon Goretzka und Joshua Kimmich und sprach über die Zusammenarbeit mit Oliver Kahn und seine Erwartungen an den neuen Trainer Julian Nagelsmann.

FC Bayern München, Spielplan: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22

Datum Wettbewerb Begegnung 6. August | 20.45 Uhr DFB-Pokal | 1. Runde Bremer SV vs. FC Bayern München 13. August | 20.30 Uhr Bundesliga | 1. Spieltag Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München 17. August | 20.30 Uhr Supercup Borussia Dortmund vs. FC Bayern München 22. August | 17.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Köln 28. August | 18.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag FC Bayern München vs. Hertha BSC

FC Bayern München, News: Vereinswechsel bleibt wohl Ziel von Oliver Batista Meier

Die Karriere von Oliver Batista Meier ist nach der starken Premieren-Saison unter Hansi Flick mittlerweile ins Stocken geraten. Die Leihe zum SC Heerenveen brachte Batista Meier in der vergangenen Saison nicht nach vorne, in der Rückrunde kam er praktisch nicht mehr zum Einsatz.

Im Gegensatz zu rund einem Dutzend anderer Talente darf er sich bei Julian Nagelsmann aktuell nicht zeigen, spielt stattdessen in der 2. Mannschaft in der Regionalliga. Dort erzielte Batista Meier am Dienstag beim 6:2 in Eltersdorf immerhin seinen zweiten Saisontreffer im dritten Spiel.

Einen möglichen Transfer zu Zweitligist Regensburg ließ Batista Meier kürzlich platzen, er wechselte abrupt den Berater.

Ein Vereinswechsel bleibt nach Informationen des kicker aber das Ziel, Bayern soll ihm keine Steine in den Weg legen.

