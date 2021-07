Beim FCB gibt es mit Corentin Tolisso einen positiven Corona-Befund, zudem steht Thomas Müller in den Startlöchern. Alle News zum FC Bayern München.

FC Bayern München, News: Positiver Corona-Test bei Corentin Tolisso

Bayern München beklagt seinen ersten Corona-Fall in der neuen Saison. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, wurde der Weltmeister Corentin Tolisso positiv getestet. Der 26-Jährige befindet sich nach Angaben des Klubs in seiner Heimat Frankreich in häuslicher Isolation.

Wann oder wie sich Tolisso angesteckt haben könnte, wurde ebenso wenig bekannt wie der Zeitpunkt seiner möglichen Rückkehr nach München. Eigentlich sollte Tolisso dort bereits mit dem Gros der EM-Teilnehmer um Weltfußballer Robert Lewandowski am Montag eintreffen.

Bereits in der vergangenen Spielzeit hatten die Bayern mehrere Corona-Fälle in ihrer Profimannschaft zu beklagen. Unter anderem wurde Thomas Müller bei der Klub-WM in Katar positiv getestet.

Tolisso gilt nach vier von vielen Verletzungen überschatteten Jahren bei den Bayern als Verkaufskandidat. Der Vertrag des Mittelfeldspielers, der 2020/21 auf 28 Pflichtspiele (vier Tore) kam, läuft zum Saisonende aus.

Corentin Tolisso ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich in häuslicher Isolation in seiner Heimat Frankreich. — FC Bayern München (@FCBayern) July 27, 2021

FC Bayern München, News: "Dringend zum Nagelsmann": Frühstarter Müller gibt Gas

Die Sehnsucht nach dem "Nagelsmann" war richtig groß: Thomas Müller macht beim FC Bayern den Frühstarter.

München (SID) Thomas Müller hatte keine Zeit zu verlieren. Bereits am vergangenen Freitag schrieb er zu einem Instagram-Bild seiner blauen Zehen und kaputten Fußnägel augenzwinkernd, er müsse "dringend zum Nagelsmann". Und am Montag war er dann da - fünf Tage vor dem eigentlichen Ende seines EM-Urlaubs.

Bei seinem neuen Chef kam Müllers Frühstart mindestens genau so gut an wie dessen Beitrag im Netz. "Ziemlich cool", fand Trainer Julian Nagelsmann das Foto samt Wortspiel, weil Müller sich damit "selbst ein bissl aufs Korn nimmt. Das ist eine große Stärke von ihm und eine herausragende Eigenschaft, dass er über sich selber lachen kann."

Nagelsmann schätzt Müller aber vor allem für seine fußballerischen Qualitäten - und kann es ebenfalls kaum erwarten, den 31-Jährigen bei Bayern München erstmals für sich spielen zu sehen.

Die dritte Vorbereitungspartie gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch (18.00 Uhr/MagentaTV) kommt für Müller und seine Mit-Rückkehrer um Robert Lewandowski noch zu früh. Doch für die Pflichtspiel-Generalprobe gegen den SSC Neapel am Samstag dürfte Müller schon eingeplant sein.

Das bittere Achtelfinal-Aus bei der EM gegen England, als Müller die Riesenchance zum möglichen 1:1 vergab, scheint verdaut. Im Urlaub auf Sardinien und in der bayerischen Heimat mit seiner Frau Lisa und den Pferden hat Müller neue Kraft getankt. Er freut sich auf "neue Abenteuer mit der Bayern-Familie" - mit dem neuen Mitglied Nagelsmann. "Ich war nie weg...", schrieb Müller bei seiner Rückkehr.

Diesen Eindruck hatte er auch in der Nationalelf hinterlassen, obwohl sein Comeback letztlich nicht von Erfolg gekrönt war. Unter Hansi Flick will Müller einen neuen Anlauf unternehmen.

Er habe von ihm "kein negatives Signal bekommen", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff, wie Mit-Rückkehrer Mats Hummels habe sich Müller "toll integriert und die Mannschaft bei der EM mit geführt". Bierhoff geht "davon aus, dass sie uns weiterhin zur Verfügung stehen".

Schon beim Auftakt gab Müller richtig Gas: über eine halbe Stunde Intervall-Läufe in der Münchner Nachmittagssonne, bis ihn der Rasensprenger abkühlte. Den Bayern-Fans reckte er gut gelaunt den Daumen entgegen und grüßte mit "Servus".

Und auch für seine Nägel-Probleme gibt es Abhilfe, wenngleich nicht durch "den Nagelsmann". "Wir haben eine sehr fähige Fußpflegerin, es wäre geschickter, wenn sie das macht", sagte der Trainer lächelnd. Das Schneiden der Zehennägel sei "eine meiner Schwächen", gab er zu, "das sieht nach ein bisschen Joggen gehen auch so aus, weil ich die Kanten zu tief einschneide. Da ist der Thomas woanders besser aufgehoben."

Ex-Bayern-Star Jerome Boateng verhandelt offenbar mit dem FC Sevilla

Nach seinem ablösefreien Abschied vom FC Bayern befindet sich Rio-Weltmeister Jerome Boateng in Gesprächen mit dem FC Sevilla wegen eines Transfers zur kommenden Saison. Das berichtet Sport1. Boateng ist aktuell vereinslos.

Ziel des 32-Jährigen ist es gemäß des Berichts, so schnell wie möglich bei einem neuen Verein zu unterschreiben. Sevilla erfüllt dabei ein Kriterium, das Boateng nach Informationen von Goal und SPOX extrem wichtig ist: Der Innenverteidiger möchte unbedingt in der Champions League auflaufen. Das könnte er beim LaLiga-Vierten der Vorsaison tun.

FC Bayern München, Spielplan: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22

Datum Wettbewerb Begegnung 6. August | 20.45 Uhr DFB-Pokal | 1. Runde Bremer SV vs. FC Bayern München 13. August | 20.30 Uhr Bundesliga | 1. Spieltag Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München 17. August | 20.30 Uhr Supercup Borussia Dortmund vs. FC Bayern München 22. August | 17.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Köln 28. August | 18.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag FC Bayern München vs. Hertha BSC

