FC Bayern - Dietmar Hamann: Comans Vertragspoker? "Dann soll er sofort gehen"

Kingsley Coman und der FC Bayern München befinden sich nach wie vor in komplizierten Vertragsverhandlungen. Wie die Bild -Zeitung berichtet, fordere der Franzose ein Jahresgehalt in Höhe von 20 Millionen Euro, die Bayern böten jedoch "nur" 13 Millionen. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft 2023 aus, dann könnte Coman - wie David Alaba in diesem Sommer - ablösefrei gehen. Nach Meinung von Sky -Experte Dietmar Hamann solle dies jedoch unter allen Umständen verhindert werden.

"Du kannst solche Dinge nicht mitmachen! Wenn er im Kopf hat, dass er das Doppelte verdienen will, würde ich gar nicht mit ihm weitersprechen. Wenn ein Verein 70, 80 Mio. Euro zahlt, soll er gehen", sagte Hamann im Bild -Podcast "Bayern-Insider".

Zuletzt berichtete die L'Equipe , dass der FC Chelsea intensiv über eine Coman-Verpflichtung nachdenke und möglicherweise Callum Hudson-Odoi in einen möglichen Transferdeal integrieren wolle.

Beim FC Bayern München läuft die Vorbereitung auf die Saison 2021/22 mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann. Im zweiten Testspiel wartet mit Ajax Amsterdam am Samstag ein großer Name. Anstoß der Partie ist am 24. Juli um 16.30 Uhr.

FC Bayern: Neue Rückennummer für Kingsley Coman

Kingsley Coman wird in der kommenden Saison beim FC Bayern München mit einer neuen Rückennummer auflaufen . Dies gab der deutsche Rekordmeister am Freitagvormittag offiziell bekannt.

ℹ Kingsley #Coman erhält ab dieser Saison eine neue Rückennummer und wird künftig mit der 11 auflaufen. — FC Bayern München (@FCBayern) July 23, 2021

Künftig spielt der Franzose mit der Nummer 11 auf seinem Trikot, die in der abgelaufenen Saison noch der ausgeliehene Douglas Costa getragen hatte. Coman war seit seinem Wechsel von Juventus 2015 mit der Nummer 29 aufgelaufen.

FC Bayern - Markus Babbel: "Real Madrid wollte mich wirklich haben"

Markus Babbel hat das frühere Interesse von Real Madrid an ihm bestätigt . Dazu erzählte der ehemalige Nationalspieler eine witzige Anekdote.

Babbel, der beim Testspiel zwischen Mainz 05 und dem FC Liverpool bei ServusTV als Experte fungierte, saß nach eigener Aussage gerade im Auto zum Flughafen. Das war vor 21 Jahren. Er war damals wenige Stunden von seiner Unterschrift beim FC Liverpool entfernt.

Im Auto erfuhr Babbel dann vom Gerücht, dass er unmittelbar vor der Unterschrift bei Real Madrid stehen soll, der Wechsel sei so gut wie fix. "Das war hervorragend recherchiert", sagte Babbel in seiner Rolle als TV-Experte 21 Jahre später und lachte über den Bericht von damals.

Dann aber relativierte er: "Real Madrid wollte mich wirklich haben. Aber für mich war klar: Wenn ich wechsle, dann nur nach England. Das war immer mein großer Traum."

FC Bayern München, Spielplan: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22

Datum Wettbewerb Begegnung 6. August | 20.45 Uhr DFB-Pokal | 1. Runde Bremer SV vs. FC Bayern München 13. August | 20.30 Uhr Bundesliga | 1. Spieltag Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München 17. August | 20.30 Uhr Supercup Borussia Dortmund vs. FC Bayern München 22. August | 17.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Köln 28. August | 18.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag FC Bayern München vs. Hertha BSC

