Beim FC Bayern München ist der junge Ibrahimovic Teil des Profitrainings und die Zukunft von Wunschspieler Camavinga weiter offen. Alle FCB-News.

Der FC Bayern München heute am Dienstag. Alle News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister findet Ihr in diesem Artikel.

Die Ereignisse der vergangenen Tage gibt's hier:

FC Bayern München - Hainer über David Alaba: "Klares Signal gesendet"

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern, sieht trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie kein allzu großes Verständnis bei den Spielerberatern, wenn es um Verhandlungen für ihre Klienten geht: "Ich habe bei den Beratern noch kein großes Umdenken bemerkt", sagte Hainer dem Münchner Merkur und der tz.

Konkret kam Hainer dabei auf den Fall Alaba zu sprechen, als "wir als Verein irgendwann gesagt haben: So, jetzt ist Schluss. Jetzt wollen wir nicht mehr." Nach gescheiterten Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung gab der Österreicher im Februar seinen Abschied vom FCB nach 13 Jahren bekannt.

Zuvor hatte die Seite von Alaba ein - wie Hainer im November 2020 im Blickpunkt Sport sagte - "sehr gutes" Angebot abgelehnt, welches nach dem Ablauf einer Deadline zurückgezogen wurde. Zuvor hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß Alaba-Berater Pini Zahavi bereits im Sport1-Doppelpass als "geldgierigen Piranha" bezeichnet.

"Wir haben damit ein klares Signal gesendet. Der FC Bayern wird seinen Pfad der wirtschaftlichen Stabilität nicht verlassen. Das kann ich Ihnen versprechen", erklärte Hainer nun. Auch deshalb werde der FCB in dieser Transferperiode "keine großen Transfers mehr tätigen, weil wir wegen der Corona-Krise auf Sicht fahren und schauen müssen, dass wir das gut überstehen. Wir werden das Gehaltsgefüge nicht sprengen."

Zwar spiele das Geld laut Hainer bei Verhandlungen stets "eine große Rolle", wenn es Konkurrenz zu anderen Klubs gibt, aber: "Bei wirtschaftlich ähnlichen Angeboten haben wir als FC Bayern aber fast immer einen Vorteil: Wenn Spieler zu uns kommen wollen und sich über den Verein erkundigen, zieht total, was ehemalige Bayern-Spieler über ihre Zeit in München sagen. Das ist einzigartig. Allerdings müssen wir finanziell einigermaßen mithalten können."

FC Bayern München: Omar Richards erhält die Rückennummer '3'

Unsere neue Nummer 3⃣! 🔥



🛒 Hier geht's zu seinem Trikot: https://t.co/csVrL6mkeB #ServusOmar — FC Bayern München (@FCBayern) July 19, 2021

FC Bayern München: Zukunft von Rennes-Star Eduardo Camavinga weiter ungewiss

Die Zukunft des vom FC Bayern München umworbenen Mittelfeldspielers Eduardo Camavinga (18) von Stade Rennes ist und bleibt unsicher. "Es laufen immer noch Gespräche, alles ist offen, sowohl ein Abschied in diesem Transferfenster, sofern ein passendes Angebot kommt, als auch eine Vertragsverlängerung", sagte Rennes-Präsident Nicolas Holveck im Gespräch mit RMC.

Seit Monaten wird der deutsche Rekordmeister mit dem französischen Youngster in Verbindung gebracht. Derzeit sollen die Verhandlungen generell etwas ins Stocken geraten sein. Ein weiterer Klub, den auch Camavinga nicht ablehnen würde, ist PSG. Dort gilt aber angeblich Paul Pogba als Wunschlösung für die Zentrale.

Eines steht laut Rennes-Boss Holveck aber fest: "Er wird nicht billig. Wir hatten schon viele Gespräche, aber fix ist noch nichts."

FC Bayern München, News: Youngster Ibrahimovic trainiert bei den Profis mit

Beim Training des FC Bayern am Montag gab es ein neues Gesicht zu sehen: Mit Arijon Ibrahimovic nahm ein Youngster mit großem Namen an der Übungseinheit der Profis teil, wie die Bild berichtete. Der erst 15-jährige offensive Mittelfeldspieler ist nicht verwandt mit Milan-Superstar Zlatan und erzielte im Abschlussspiel sogar einen Treffer.

2018 schloss sich Ibrahimovic der Jugend des FC Bayern an, er kam aus Nürnberg. In der vergangenen Saison lief er mit 14 bereits für die U17 auf, rückte im Sommer in die U19 auf und soll gelegentlich am Training der Profis teilnehmen. Für die deutsche U16 kam der Deutsch-Kosovare bisher auf zwei Einsätze. Ab dem 11. November könnte er theoretisch in der Bundesliga debütieren, dann wird er 16 Jahre alt.

FC Bayern München, Transfers: Die Zu- und Abgänge des FCB

Zugänge Abgänge Dayot Upamecano (RB Leipzig, 42,5 Mio. Euro) David Alaba (Real Madrid) Omar Richards (FC Reading, ablösefrei) Jerome Boateng (Ziel unbekannt) Christian Früchtl (1. FC Nürnberg, Leih-Ende) Javi Martinez (Qatar SC) Chris Richards (TSG Hoffenheim, Leih-Ende) Tiago Dantas (Benfica, Leih-Ende) Michael Cuisance (Olymp. Marseille, Leih-Ende) Jann-Fiete Arp (Holstein Kiel, Leihe) Joshua Zirkzee (FC Parma, Leih-Ende) Alexander Nübel (AS Monaco, Leihe) Lars Lukas Mai (Darmstadt 98, Leih-Ende) Adrian Fein (Greuther Fürth, Leihe)

FC Bayern München, Spielplan: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22