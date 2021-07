FC Bayern München vs. Ajax Amsterdam im TV und LIVE-STREAM: So wird das Testspiel heute übertragen

Zweiter Test für den FC Bayern München unter Julian Nagelsmann. Mit Ajax Amsterdam kommt ein großer Name in die Allianz Arena. Wo läuft das Spiel?

Beim FC Bayern München läuft die Vorbereitung auf die Saison 2021/22 mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann. Im zweiten Testspiel wartet mit Ajax Amsterdam am Samstag ein großer Name. Anstoß der Partie ist am 24. Juli um 16.30 Uhr.

Mit nur wenigen Profis verlor der deutsche Rekordmeister das erste Spiel unter Nagelsmann mit 2:3 gegen Köln.

Auch beim zweiten Test werden die EM-Fahrer im Aufgebot noch fehlen. Sie sollen größtenteils am 26. Juli nach ihrem Urlaub ins Training zurückkehren. Es dürfte also erneut eine schwere Aufgabe werden.

FC Bayern München gegen Ajax im TV oder LIVE-STREAM sehen - geht das? Goal klärt auf!

FC Bayern München vs. Ajax Amsterdam: So wird das Testspiel im TV übertragen

Gute Nachrichten für alle Bayern-Fans! Es gibt eine Möglichkeit, das Testspiel der Münchner gegen Ajax live zu verfolgen.

Jetzt noch Tickets für das Spiel gegen Ajax Amsterdam sichern! 👏



🗓️ Samstag, 16:30 CEST

🏟️ Allianz Arena



Live dabei sein: https://t.co/erCafzblUU#FCBayern #packmas — FC Bayern München (@FCBayern) July 20, 2021

Und die Nachrichten werden noch besser: FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam wird kostenlos im Free-TV gezeigt / übertragen.

FC Bayern München vs. Ajax Amsterdam im Free-TV bei RTL

RTL hat sich die Exklusivrechte am zweiten Testspiel des FCB mit Flick-Nachfolger Nagelsmann gesichert. Ab 16 Uhr startet die Vorberichterstattung beim Sender.

"Der FC Bayern München schreibt unglaubliche Erfolgsgeschichten im deutschen Fußball und elektrisiert Millionen Fans im ganzen Land und darüber hinaus. Wir freuen uns sehr, das neue Trainerteam um Julian Nagelsmann begleiten zu können. Unsere Zuschauer dürfen gespannt sein auf die neue Rolle des gebürtigen Bayers und die frühe Form der Münchner", heißt es in einer Pressemitteilung von RTL.

Rollt dann ab 16.30 Uhr der Ball in der Allianz Arena, verpasst Ihr natürlich keine Sekunde der 90 Minuten gegen den niederländischen Spitzenklub.

FC Bayern München vs. Ajax Amsterdam im Pay-TV bei MagentaTV

Erfahrene Fußballfans wissen, dass auch bei MagentaTV regelmäßig Spiele übertragen werden. FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam ist eines davon.

Um MagentaTV sehen zu können, benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement. Alle Informationen und Preise gibt es hier.

FC Bayern München vs. Ajax Amsterdam im LIVE-STREAM bei TVnow und MagentaTV

Während es bei der TV-Übertragung eine kostenlose Option gibt, das Spiel des FC Bayern gegen Ajax zu sehen, werden Fans auf der Suche nach einem kostenfreien LIVE-STREAM leider enttäuscht.

RTL bietet sein Programm via LIVE-STREAM im Internet an, doch beim dafür zuständigen Service TVnow muss für ein Abo bezahlt werden. Dort ist Bayern gegen Ajax also nicht kostenfrei zu sehen. Einzig Neukunden haben die Möglichkeit, dank einer Testphase das Spiel umsonst sehen zu können. Alle Informationen dazu gibt es auf der Homepage.

Bei MagentaTV gibt es keine Testphase, folglich gilt dort: Wer den LIVE-STREAM zum Testspiel abrufen will, braucht ein gültiges Abonnement.

FC Bayern nach dem ersten Testspiel in der Kaderanalyse: Münchner Problemzonen

Seit Wochen propagiert Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dass der FC Bayern München "top aufgestellt" sei und grundsätzlich keine weiteren Transfers plane. Nach der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln erklärte der neue Trainer Julian Nagelsmann: "Wenn alle gesund bleiben, ist der Kader ausreichend. Wir haben aber immer die Pflicht, alles zu kontrollieren und zu gucken, was geht und was geht nicht. Du musst auf die aktuellen Gegebenheiten reagieren."

Tatsächlich gibt es einige aktuelle Gegebenheiten, tatsächlich hat der aktuelle Kader aus verschiedensten Gründen ein paar Problemzonen. Einige Spieler fehlen verletzt, andere sind noch im EM-Urlaub, auf manchen Position herrscht generelle Unklarheit.