Alle FCB-News am Mittwoch: Beim FC Bayern München gibt es ein vierstufiges Gehaltsgefüge und in Sachen Verdienst hat Goretzka offenbar Forderungen.

Der FC Bayern München heute am Mittwoch. Alle News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister findet Ihr in diesem Artikel.

Die Ereignisse der vergangenen Tage gibt's hier:

FC Bayern München: FCB-Gehaltsgefüge hat offenbar vier Stufen

Neben den Verträgen von Leon Goretzka und Niklas Süle (beide 2022) laufen zeitnah auch die Verträge von diversen weiteren Leistungsträgern aus. 2023 werden unter anderem die Verträge von Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Kingsley Coman fällig. Bei einigen dieser Spieler könnte den Bayern das offenbar eigens auferlegte und vom Aufsichtsrat abgesegnete Gehaltsgefüge in die Quere kommen.

Wie die SportBild berichtet, soll dieses auf vier Gehaltsgrenzen basieren. In der obersten Gruppe gäbe es ein Maximalgehalt von 15 Millionen Euro plus X, wobei die Rede davon ist, dass ein Maximalgehalt von 20 Millionen pro Jahr nach Möglichkeit nicht überschritten werden soll. Lewandowski könnte diese Grenze als einziger dennoch überschreiten. Ebenfalls in diese Gruppe verortet das Magazin Neuer, Thomas Müller und Leroy Sane.

Zudem gebe es die Kategorien von zehn bis 15 Millionen Euro, fünf bis zehn Millionen sowie maximal fünf Millionen Euro. In der zweiten Gruppe werden aktuell Spieler wie Kimmich oder Gnabry verortet, in der dritten aktuell noch Goretzka. Die unterste Kategorie wiederum soll für Perspektivspieler wie Tanguy Nianzou oder auch Fiete Arp vorbehalten sein, bei denen sich Bayern eine große Entwicklung erhofft(e).

Spieler wie Coman, Kimmich oder eben Goretzka würden offenbar gerne in die oberste Kategorie aufsteigen. Bayern jedoch verweise auf die Pandemie und die dadurch problematische Finanzlage, um diese Ambitionen zum Teil zu dämpfen - bislang jedoch wohl ohne Erfolg.

FC Bayern München: 11Freunde ehren Lewandowski, Musiala und auch Fischer

Robert Lewandowski war der beste Spieler der Saison, sein Münchner Teamkollege Jamal Musiala der "Newcomer" und Union Berlin stellte um Urs Fischer das herausragende Trainerteam: Das ist das Urteil einer prominent besetzten 31-köpfigen Fachjury, die im Auftrag des Magazins 11Freunde zum elften Mal ihre Besten wählte.

Wie der FC Bayern mit Lewandowski und Musiala räumte auch Union zwei Preise ab: Neben Fischer und Co. wurde Oliver Ruhnert als "Manager der Saison" ausgezeichnet. Der neue Kölner Coach Steffen Baumgart, in der vergangenen Spielzeit bei Zweitligist SC Paderborn, ist für die Jury um den ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw der "Typ der Saison". Als bester Schiedsrichter wurde Manuel Gräfe geehrt.

Der Preisträger in der Kategorie "Fanaktion der Saison", der traditionell von der 11Freunde-Redaktion bestimmt wird, kommt ebenfalls aus Berlin - allerdings von Unions Rivale. Unter dem Motto "Herthakneipe" sorgten Anhänger während des Corona-Lockdowns dafür, dass zehn Lokale in der Hauptstadt überlebt haben und sich Fans dort weiter treffen können. (SID)

FC Bayern München, Gerücht: FCB und Leon Goretzka weit auseinander

Die Verhandlungen zwischen Leon Goretzka und dem FC Bayern über eine Vertragsverlängerung über den Sommer 2022 hinaus gestalten sich offenbar schwierig. Sehr schwierig, wenn man einem Bericht der SportBild Glauben schenkt.

Das Magazin vermeldet, dass die Bayern dem Nationalspieler ein Gehalt im Bereich von zehn bis zwölf Millionen Euro pro Jahr bieten. Goretzkas Management verlangt demnach jedoch offenbar bis zu 20 Millionen Euro.

An Goretzka soll es konkretes Interesse aus dem Ausland geben. Demnach schielen unter anderem Manchester United, der FC Barcelona und Real Madrid auf einen ablösefreien Transfer 2022. Bei United wäre Goretzka ein Nachfolge-Kandidat für Paul Pogba, der seinerseits immer mal wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird.

Die Bayern-Bosse sollen sich zwar des großen sportlichen Potenzials des Mittelfeldspielers bewusst sein, aber auch dessen verhältnismäßig große Verletzungsanfälligkeit als Problem betrachten.

FC Bayern München, Spielplan: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22

Datum Wettbewerb Begegnung 6. August | 20.45 Uhr DFB-Pokal | 1. Runde Bremer SV vs. FC Bayern München 13. August | 20.30 Uhr Bundesliga | 1. Spieltag Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München 17. August | 20.30 Uhr Supercup Borussia Dortmund vs. FC Bayern München 22. August | 17.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Köln 28. August | 18.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag FC Bayern München vs. Hertha BSC

FC Bayern München, Transfers: Die Zu- und Abgänge des FCB