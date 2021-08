Mittlerweile kickt Niklas Dorsch für Augsburg. Dennoch blickt er gerne auf seine Zeit beim FC Bayern. Zudem steht ein Abschied bevor. Alle FCB-News.

Der FC Bayern München heute am Dienstag. Alle News und Gerüchte rund um den deutschen Rekordmeister findet Ihr in diesem Artikel. Zudem gibt es hier eine Übersicht über die Gewinner und Verlierer der Vorbereitung.

Die Ereignisse der vergangenen Tage gibt's hier:

FC Bayern München, News: Corona-Fall beim Pokalgegner Bremer SV

Nur wenige Tage vor dem Pflichtspielauftakt des FC Bayern München im DFB-Pokal wurde ein Spieler des Bremer SV offenbar positiv auf das Coronavirus getestet. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Noch ist offen, ob dies Auswirkungen auf die für Freitag (20.30 Uhr) angesetzte Partie im DFB-Pokal des FCB hat. Laut buten un binnen wurde das Training nach Bekanntwerden des positiven Corona-Tests abgesagt, der betroffene Spieler befindet sich in Quarantäne.

Der #FCBayern verbindet seine „Allianz FC Bayern Team Presentation“ am Mittwoch ab 14 Uhr mit einer großen Spendenaktion. Jeder Besucher der Allianz Arena trägt mit dem Kauf eines Tickets für einen guten Zweck bei.



Am Dienstagmorgen soll die gesamte Mannschaft dem Bericht zufolge mit PCR-Tests auf COVID-19 getestet werden. Sobald die Testergebnisse vorliegen, will das Bremer Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen entscheiden. Bei einer negativen Testreihe hoffe der Verein, am Dienstagabend wieder ins Training zurückkehren zu können. Eine offizielle Stellungnahme des Vereins gibt es aber noch nicht.

Die Vorfreude beim Oberligisten auf das Spiel gegen den deutschen Rekordmeister war nach der Auslosung riesig. "Es ist tatsächlich einfach geil", sagte Trainer Benjamin Eta beispielsweise in der ARD. Für die Partie zieht der Bremer SV ins Weserstadion um, es sind 14.000 Zuschauer zugelassen.

FC Bayern München, News und Gerüchte: Zirkzee-Wechsel wohl kurz vor Abschluss

In den vergangenen Tagen hatte es sich bereits angedeutet, nun steht der Wechsel von Joshua Zirkzee auf Leihbasis vom FC Bayern zum RSC Anderlecht offenbar kurz vor dem Abschluss. Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten aus Belgien und von Sky hervor.

Demnach befinden sich die Verhandlungen um eine einjährige Leihe des 20-Jährigen ohne Kaufoption in den "finalen Zügen". Der Medizincheck soll zeitnah über die Bühne gehen.

Der Angreifer war bereits in der vergangenen Rückrunde an Parma Calcio ausgeliehen, in der Serie A kam er allerdings nur auf 108 Einsatzminuten und keine Torbeteiligung. In der Hinrunde der abgelaufenen Saison kam er hauptsächlich bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern zum Einsatz. Zirkzee steht beim FCB noch bis 2023 unter Vertrag und soll 2022 eine weitere Chance erhalten.

FC Bayern München, News: Niklas Dorsch spricht über Zeit beim FCB

Mittelfeldspieler Niklas Dorsch vom FC Augsburg hat auf seine Zeit beim FC Bayern München zurückgeblickt und dabei von seinen einstigen Weggefährten erzählt bzw. geschwärmt. In einem Interview mit Sport1 verriet er unter anderem auch, wieso er den deutschen Rekordmeister verlassen hat.

"Jupp Heynckes hat mir damals die Chance gegeben, Bundesliga zu spielen. Dass ich das so nutzen konnte, das war natürlich perfekt. Es war ein super Erlebnis", sagte Dorsch über sein Bundesliga-Debüt für den FCB, in dem ihm direkt ein Treffer gelang. Seine Entscheidung stand unabhängig davon aber fest: "Wegen eines Spiels und eines Tores wirst du nicht Stammspieler beim FC Bayern. Ich hatte schon vor dem Spiel die Entscheidung getroffen, Bayern zu verlassen. Dieses Erlebnis hat daran dann nicht mehr viel geändert."

Auf die Frage, welcher Bayern-Spieler ihn seinerzeit am meisten inspiriert habe, nannte der U21-Europameister gleich drei allseits bekannte Namen. "Wenn wir wieder bei dem Thema neben dem Platz sind, dann muss ich natürlich Thomas Müller nennen. Er hat auch auf dem Platz eine große Qualität, ist aber auch ein super Typ. Er macht immer ein Späßchen und versucht die Stimmung hochzuhalten. Sandro Wagner war damals noch da und hat mir auch mein Tor aufgelegt. Zu ihm hatte ich einen guten Draht und habe auch heute noch Kontakt. Jo Kimmich konnte sich gut in junge Spieler hineinversetzen. Er hat immer gesagt, dass man sich nicht unterkriegen und immer weitermachen soll. Es waren alles Jungs mit einer brutalen Persönlichkeit, die zurecht da sind, wo sie jetzt sind."

Dorsch selbst wechselte in diesem Sommertransferfenster von KAA Gent aus Belgien zum FCA, wo er einen Vertrag bis 2026 unterzeichnete.

FC Bayern München, Spielplan: Die ersten Pflichtspiele der Saison 2021/22

Datum Wettbewerb Begegnung 6. August | 20.45 Uhr DFB-Pokal | 1. Runde Bremer SV vs. FC Bayern München 13. August | 20.30 Uhr Bundesliga | 1. Spieltag Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München 17. August | 20.30 Uhr Supercup Borussia Dortmund vs. FC Bayern München 22. August | 17.30 Uhr Bundesliga | 2. Spieltag FC Bayern München vs. 1. FC Köln 28. August | 18.30 Uhr Bundesliga | 3. Spieltag FC Bayern München vs. Hertha BSC

FC Bayern München, Einordnung: Oliver Batista Meier hat keine Perspektive

