FC Bayern: Fünf Talente beim Trainingsauftakt dabei?

Bereits Anfang Juli startet der FC Bayern München mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Flick-Nachfolger Julian Nagelsmann muss aufgrund der Europameisterschaft aber auf einige Stars verzichten, weshalb der Kader mit Talenten aufgefüllt werden soll.

Wie die Bild berichtet, hat Nagelsmann gleich fünf FCB-Juwele für das Aufgalopp an der Säbener Straße eingeladen.

Dabei handele es sich um Justin Che, Armindo Sieb, Malik Tillman, Christopher Scott und Josip Stanisic. Letztere beiden hatten in der vergangenen Saison bereits ihr Bundesliga-Debüt gefeiert. Sieb kam im DFB-Pokal zum Einsatz.

Neben den deutschen Nationalspielern (Thomas Müller, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Serge Gnabry, Manuel Neuer, Leon Goretzka, Leroy Sane, Jamal Musiala) sind mit Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Lucas Hernández vier "bayerische Franzosen" bei der EM dabei.

Dazu kommen mit Robert Lewandowski (Polen) und David Alaba (Österreich) zwei weitere EM-Fahrer. Auch Alphonso Davies (Kanada) ist derzeit mit seiner Nationalmannschaft unterwegs.

FC Bayern München, Gerüchte: Corentin Tolisso zu Juventus Turin?

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist Corentin Tolisso auch in diesem Sommer ein Verkaufskandidat beim FC Bayern München. Interessenten für den Franzosen, dessen Vertrag 2022 ausläuft, soll es bereits geben.

Wie Sky Italia berichtet, stehe Tolisso bei Juventus Turin auf der Liste. Der 26-Jährige sei nach Manuel Locatelli (US Sassuolo) zwar lediglich Plan B, erste Gespräche soll es aber bereits gegeben haben.

Schon bevor der Mittelfeldspieler 2017 für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon zum FC Bayern wechselte, soll sich die Alte Dame mit Tolisso beschäftigt haben.

Angesichts des auslaufenden Arbeitspapiers wird der Rekordmeister die damalige Ablösesumme wohl kaum wieder einspielen. Ein ablösefreier Wechsel wie bei David Alaba soll aufgrund der Einbußen durch die Corona-Pandemie aber unbedingt verhindert werden.

FC Bayern München: Kontakt wegen Dumfries aufgenommen?

Auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger hat Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic offenbar Kontakt zu Berater Mino Raiola wegen Denzel Dumfries aufgenommen. Das berichtet Sky .

Erste Gespräche habe es demnach bereits vor der EM gegeben. Offizielle Verhandlungen mit der PSV Eindhoven, sowie eine Kontaktaufnahme von Trainer Nagelsmann und dem Spieler geschehen hingegen frühestens nach dem EM-Turnier bzw. nach dem Aus der niederländischen Nationalmannschaft.

Seit mehreren Wochen hatte es Gerüchte über ein Interesse des Triple-Siegers von 2020 am PSV-Verteidiger gegeben. Der 25-Jährige besitzt dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro.

Dumfries wäre der ersehnte Backup für Benjamin Pavard auf der rechten Abwehrseite, nachdem Bouna Sarr in der vergangenen Saison nicht zu überzeugen wusste.

Mit Juventus Turin und dem FC Everton hat der FC Bayern Gerüchten zufolge allerdings große Konkurrenz.

Kingsley Coman sorgt derzeit für reichlich Wirbel rund um den FC Bayern München. So ist der aktuelle Stand zur Zukunft des Franzosen.

FC Bayern München: Matthias Sammer nimmt Leroy Sane in Schutz

Matthias Sammer hat den häufig kritisierten Leroy Sane in Schutz genommen und die Erwartungshaltung an den Nationalspieler kritisiert. "Soll jetzt Leroy Sane bei Bayern München oder in der Nationalmannschaft Führungsspieler werden? Das ist doch die falsche Denkweise", sagte Sammer im Interview mit t-online .

Der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters sei "ein fantastischer Individualist, der auf dem Weg ist, sich sowohl bei den Bayern als auch in der Nationalmannschaft einen höheren Stellenwert zu erarbeiten". Sammer räumte allerdings auch ein, dass der 25-Jährige "noch nicht explodiert" sei. Aber: "Er ist auch nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht wird."

Sane sei noch "in einem Entwicklungsprozess, in dem er selbst entscheidet, ob er am Ende nur ein gutes Talent oder irgendwann einmal ein absoluter Klassespieler sein wird, der häufiger und konstanter seine Qualitäten zeigt", betonte Sammer.

