Polen bei der EM 2021: Kader, Rückennummern, Spielplan, Ergebnisse, Tabelle, Highlights

Polen bei der EM 2021! Hier findet Ihr alle Infos wie Kader, Rückennummern, Spielplan, Ergebnisse oder Highlights zum Team.

Startet Polen bei der EM 2021 mit Weltfußballer Robert Lewandowski so richtig durch? Die Gruppe E hat es mit der Slowakei, Spanien und Schweden aber direkt von Beginn an in sich - Ausrutscher sind keine erlaubt.

Die Gruppenphase bestreitet die Mannschaft dabei in Sankt Petersburg (Slowakei, Schweden) und in Sevilla (Spanien). Reicht es für die ersten beiden Plätze oder schafft man es als Gruppendritter noch ins Achtelfinale?

Polen bei der EM 2021: Wie sieht der Kader des Teams von Paulo Sousa aus? Und wo kann man die Highlights der UEFA EURO 2020 sehen? Goal hat in diesem Artikel alle Antworten auf diese Fragen.

Polen bei der EM 2021: Der Kader der Bialo-Czerwoni

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und um den Nationaltrainern mehr Flexibilität zu verschaffen, dürfen bei dieser EM pro Nation ausnahmsweise 26 Spieler im Turnieraufgebot stehen. Dies gilt allerdings nicht für den Spieltagskader. Dieser darf weiterhin nur 23 Spieler umfassen. Drei Akteure müssen also auf der Tribüne Platz nehmen.

Trainer Sousa geht allerdings nur mit 25 Spielern in die EM-Endrunde, nachdem Stürmer Arkadiusz Milik aufgrund der Folgen einer Knieverletzung nicht rechtzeitig fit für das Turnier wurde. Nachdem kein Spieler nachnominiert worden war, fehlt die Nummer 7 damit im Aufgebot der Polen.

Polen: Der Kader und die Rückennummern für die EM 2021 in der Übersicht

Rückennummer Name Position Verein 1 Wojciech Szczesny Tor Juventus 12 Lukasz Skorupski Tor Bologna 22 Lukasz Fabianski Tor West Ham 5 Jan Bednarek Abwehr Southampton 2 Kamil Piatkowski Abwehr Rakow Czestochowa 3 Pawel Dawidowicz Abwehr Hellas Verona 25 Michal Helik Abwehr Barnsley 15 Kamil Glik Abwehr Benevento 26 Tymoteusz Puchacz Abwehr Lech Posen 13 Maciej Rybus Abwehr Lokomotiv Moskau 18 Bartosz Berezynski Abwehr Sampdoria 4 Tomasz Kedziora Abwehr Dynamo Kiew 10 Grzegorz Krychowiak Mittelfeld Lokomotiv Moskau 16 Jakub Moder Mittelfeld Brighton & Hove Albion 8 Karol Linetty Mittelfeld FC Turin 14 Mateusz Klich Mittelfeld Leeds United 20 Piotr Zielinski Mittelfeld Napili 6 Kacper Kozlowski Mittelfeld Pogon Stettin 21 Kamil Jozwiak Angriff Derby County 17 Przemyslaw Placheta Angriff Norwich City 19 Przemyslaw Frankowski Angriff Chiacago Fire 9 Robert Lewandowski Angriff Bayern München 11 Karol Swiderski Angriff PAOK 23 Dawid Kownacki Angriff Düsseldorf 24 Jakub Swierczok Angriff Piast Gliwice

Polen bei der EM 2021: Der Spielplan in der Gruppe E

Datum Begegnung Ergebnis Übertragung 14. Juni | 18 Uhr Polen vs. Slowakei 1:2 ARD und MagentaTV 19. Juni | 21 Uhr Spanien vs. Polen -:- ARD und MagentaTV 23. Juni | 18 Uhr Schweden vs. Polen -:- ZDF und/oder Magenta TV

Polen bei der EM 2021: Der Tabellenstand in Gruppe E

Pos Land Sp S U N Tore Diff Pkt 1 Schweden 2 1 1 0 1:0 +1 4 2 Slowakei 2 1 0 1 2:2 0 3 3 Spanien 1 0 1 0 0:0 0 1 4 Polen 1 0 0 1 1:2 -1 0

Der Gruppensieger und der -zweite erreichen sicher das Achtelfinale. Zudem qualifizieren sich die besten vier Gruppendritten der sechs Gruppen für die K.-o.-Runde. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst der direkte Vergleich (auch bei mehr als zwei punktgleichen Mannschaften), anschließend die Tordifferenz, die höhere Anzahl an Siegen, die Fairplay-Wertung und die Rangliste der Qualifikationsspiele.

Treffen am letzten Gruppenspieltag zwei Mannschaften aufeinander, die nach Abpfiff punktgleich sind und kann bis einschließlich der Tordifferenz kein Vorteil ermittelt werden, findet als Ausnahmefall ein sofortiges Elfmeterschießen statt, das über die Platzierung entscheidet.

Polen bei der EM 2021: Das Team-Portrait

EM-Teilnahme: 4. Teilnahme seit 2008

Bestes Abschneiden: Viertelfinale 2016 (1:1 n.V./3:5 i.E. gegen Portugal)

Bilanz 2016: Viertelfinale

Top-Torschütze in der Qualifikation: Robert Lewandowski (6)

Trainer: Paulo Sousa (seit Januar 2021). Während der Qualifikation war noch Jerzy Brzeczek verantwortlich, danach übernahm der Portugiese. Als Spieler zweimal Champions-League-Sieger (1997 mit Borussia Dortmund), als Trainer Schweizer Meister mit dem FC Basel (2015).

Schlüsselspieler: Robert Lewandowski. Weltfußballer, Rekordnationalspieler, Rekordtorschütze. Und Kapitän.

Zu beachten: Krzysztof Piatek. Der Angreifer von Hertha BSC hat in acht Qualifikationsspielen vier Tore erzielt (insgesamt: 18 Länderspiele/8 Tore).

Gut zu wissen: Neben Robert Lewandowski und Krzysztof Piatek (Hertha BSC) steht auch Dawid Kownacki von Zweitligist Fortuna Düsseldorf im EURO-Aufgebot.