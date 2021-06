Spanien vs. Polen heute live: Die EM 2021 im LIVE-TICKER - 1:0

Bei der EM 2021 treffen heute am 2. Spieltag der Gruppe E Spanien und Polen aufeinander. Die Partie gibt es hier im LIVE-TICKER von Goal.

Duell der Enttäuschten: Spanien trifft bei der EM 2021 heute auf Polen . Das Spiel der Gruppe E gibt es hier im LIVE-TICKER , Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

Spanien - Polen 1:0 Tore 1:0 Morata (26.) Aufstellung ESP Simon - M. Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba - Rodri - Koke, Pedri - Moreno, Morata, Olmo Aufstellung POL DeSzczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek - Jozwiak, Moder, Klich, Zielinski, Puchacz - Lewandowski, Swiderski

26. | Jetzt münzen die Spanier ihre Überlegenheit in Zählbares um! Nach einer langen Ballstafette zieht Moreno von rechtsaußen in den Strafraum und schießt aus 16 Metern flach aufs lange Eck, Morata hält am Fünfer den Fuß rein und drückt das Leder rechtsunten über die Linie!

TOOOR! Spanien vs. Polen 1:0 | Torschütze: Morata (26.)

25. | Die Daten weisen 77 Prozent Ballbesitz für die Iberer aus. Tendenz steigend.

23. | Ein polnischer Versuch der Entlastung. Puchacz geht nach Doppelpass mit Klich die linke Außenbahn entlang, hat letztlich gegen zwei Spanier aber keine Chance. Llorente schnappt sich die Kugel.

21. | Mittlerweile hat Spanien die Kontrolle übernommen. Polen steht mit der letzten Kette am eigenen Sechzehner und konzentriert sich auf die Defensive.

19. | Die wird zunächst geklärt, kommt im zweiten Anlauf aber gefällig vors Tor, Moreno wird beim Köpfen gestört. Und danach schaltet Polen um! Lewandowski nimmt in der eigenen Hälfte Fahrt auf ein legt einen 30-Meter-Sprint hin, findet in Alba aber seinen Meister.

18. | Spanien nähert sich an. Von links gibt Alba scharf vors Tor, Morata schießt am Fünfer aus der Drehung aufs Tor, Bednarek hält den Kopf rein. Ecke.

16. | Olmo flankt vom linken Flügel an den zweiten Pfosten, Gerard schießt Union-Mann Puchaz an. Es gibt die erste Ecke der Partie.

13. | Der anfängliche Druck der Polen hat nachgelassen, allmählich kommen die Iberer in den Rhythmus. Sortiertes Passspiel bei der Enrique-Elf. Rodrigo fasst sich aus der Distanz, gut 30 Meter, ein Herz und setzt den Ball deutlich links vorbei.

10. | Erster Abschluss der Spanier. Nach einem Angriff über links zieht Olmo in die Box und setzt den Ball aus 16 Metern flach aufs kurze Eck - Szczesny ist zur Stelle.

9. | Gerard besetzt tatsächlich den rechten Flügel, also keine Doppelspitze bei den Spaniern - trotz zwei echten Neunern auf dem Feld.

6. | Sehr aktive Anfangsphase der polnischen Elf. Nach einem Vorstoß durchs Zentrum kommt der Ball 25 Meter vorm Tor zu Klich, dessen strammer Distanzschuss nur einen Meter über die Latte segelt.

2. | Von wegen Abtasten! Polen spielt sich auf dem rechten Flügel fest, Zielinski dringt in den Strafraum ein und fällt nach einem Zweikampf mit Gerard. Orsato lässt aber weiterspielen, das reicht nicht für einen Elfmeter.

1. | Der Ball rollt!

Spanien vs. Polen im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Die Hymnen laufen, gleich geht es los!

Vor Beginn | Geleitet wird die Partie vom italienischen Schiedsrichtergespann um Daniele Orsato. Als vierte Offizielle ist Stephanie Frappart aus Frankreich im Einsatz.

Vor Beginn | Ein Blick auf die Tabelle der Gruppe E: Schweden hat gestern die Slowakei mit 1:0 von der Tabellenspitze verdrängt, könnte den Platz an der Sonne aber an Spanien verlieren, sofern die Elf von Luis Enrique mit mehr als zwei Toren Unterschied gewinnt. Schlusslicht Polen kann bestenfalls auf Platz 3 vorrücken.

Vor Beginn | Gemeinsamkeit: Auch bei den Polen stand nach dem Auftaktspiel die Offensive in der Kritik. Allen voran Robert Lewandowski, der äußerst blass blieb und die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Dementsprechend hart ging die polnische Presse mit dem Weltfußballer ins Gericht. Trainer Sousa nahm den Bayern-Profi in Schutz: "Er hat sich für das Team geopfert und alles gegeben, was er konnte." Und in Unterzahl habe er "unheimlich viel in der Defensive gearbeitet". Das dürfte dem Torjäger heute erneut blühen - auch ohne Unterzahl.

Vor Beginn | Man darf gespannt sein, ob die spanische Auswahl ihr Effizienzproblem heute in den Griff kriegt. Zwei echte Neuner sind immerhin mal eine Ansage. Genügend Bälle dürften sie auch serviert bekommen, sofern man an die spielerische Leistung gegen Schweden anknüpft. Denn da erarbeitete sich die Furia Roja nicht nur 17 Torschüsse, sondern auch 85,1 Prozent Ballbesitz - mehr hatte seit Datenaufzeichnung 1980 nie ein Team bei einem EM-Spiel.

Vor Beginn | Bei den Polen gibt es drei Wechsel: Für Krychowiak (Gelb-Rot-Sperre) kommt Moder, außerdem spielen Jozwiak und Swiderski anstelle von Rybus und Linetty (beide Bank).

Vor Beginn | In den spanischen Medien ist nach dem Remis gegen Schweden eine Stürmerdebatte entbrannt. Keiner der 17 Torschüsse fand den Weg ins Netz. Und das lastete die Presse allen voran Angreifer Alvaro Morata an. Ob Kollege Gerard von Villarreal wirklich nicht besser sei als der Juve-Stürmer, fragte etwa die "Marca". Trainer Luis Enrique setzt auch heute auf Morata, stellt ihm aber Gerard an die Seite. Problem gelöst? Abwarten. Ferran Torres weicht dafür jedenfalls auf die Bank.

Vor Beginn | Spanien und Polen sind enttäuschend ins Turnier gestartet. Die Furia Roja, weil sie trotz klarer Überlegenheit und großem Chancenplus gegen Schweden nur 0:0 spielte. Und das polnische Team, weil es nach enttäuschender Leistung mit 1:2 gegen die Slowakei verlor. Somit ist in Sevilla gehörig Druck auf dem Kessel.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Begegnung Spanien vs. Polen bei der EM 2021.

Spanien vs. Polen: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Spanien:

Simon - M. Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba - Rodri - Koke, Pedri - Moreno, Morata, Olmo. - Trainer: Enrique.

🚨 ¡¡ASÍ SALIMOS ANTE POLONIA!!



👥 Este es el once de partida elegido por @LUISENRIQUE21 para el segundo duelo de la @SeFutbol en esta #EURO2020 .



💪🏻 ¡¡Juntos a por la victoria!! ¡¡Qué chille el @EstadioCartuja !! ¡¡Queremos sentiros!!



🆚 #ESP - #POL #SomosEspaña pic.twitter.com/9B3ZDFKHtA — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 19, 2021

Polen setzt auf folgende Aufstellung:

Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek - Jozwiak, Moder, Klich, Zielinski, Puchacz - Lewandowski, Swiderski. - Trainer: Sousa.

Spanien vs. Polen im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist das erste Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Polen bei einem großen Turnier. Spanien hat 8 seiner 10 Spiele gegen Polen gewonnen (1 Remis, 1 Niederlage) – der einzige polnische Sieg gelang vor über 40 Jahren im November 1980 in einem Freundschaftsspiel in Barcelona (2-1).

In diesem Jahrtausend spielte Spanien 2-mal zu Hause gegen Polen und siegte dabei beide Male klar (3-0 im Januar 2000, 6-0 im Juni 2010).

Nach dem Remis gegen Schweden zum Auftakt könnten die Spanier erstmals seit der EURO 1996 in den ersten beiden Spielen sieglos bleiben. 1996 wurden sie Gruppenzweiter und schieden im Viertelfinale gegen England im Elfmeterschießen aus.

Polen gewann nur 2 der bisherigen 12 Spiele bei Europameisterschaften (6 Remis, 4 Niederlagen) und traf in keinem dieser 12 Spiele doppelt (8 Tore insgesamt).

Spanien spielte gegen Schweden 830 erfolgreiche Pässe und hatte 85.1% Ballbesitz – das sind beides Höchstwerte einer Nation in einem EM-Spiel seit der detaillierten Datenerfassung von Opta (1980).

Nach der Niederlage gegen die Slowakei könnte Polen zum 4. Mal die ersten beiden Spiele eines großen Turniers verlieren (WM und EM), zuvor passierte dies den Polen bei den Weltmeisterschaften 2002, 2006 und 2018 – dabei schieden sie jedes Mal in der Gruppenphase aus.

Spanien blieb in 2 der letzten 3 Spiele torlos (gegen Schweden und in einem Freundschaftsspiel gegen Portugal Anfang Juni), genauso oft wie in den 51 Länderspielen zuvor. 2-mal in Folge torlos blieben die Spanier zuletzt beim Confederations Cup 2013.

Polen verlor bisher erst eines von 7 Spielen in Spanien bei großen Turnieren (3 Siege, 3 Remis), alle diese Spiele fanden bei der WM 1982 statt, als die Polen am Ende 3. wurden.

Álvaro Morata erzielte 3 der letzten 4 Tore Spaniens bei Europameisterschaften und ist der beste Torschütze der Spanier seit Beginn der EM 2016 (16 Tore in 32 Spielen). Jedoch traf er mit keinem seiner insgesamt 12 Torschüsse in seinen letzten 4 Länderspielen in allen Wettbewerben.

Robert Lewandowski war bei großen Turnieren für Polen (WM oder EM) in insgesamt 12 Spielen nur bei 2 seiner 35 Torschüsse erfolgreich – seit seinem Treffer gegen Portugal bei der EURO 2016 traf er mit keinem seiner 17 Versuche.

Spanien vs. Polen im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Ein Ex-Weltmeister, der nicht trifft, gegen einen Weltfußballer, der nicht trifft: Das Duell zwischen Spanien und Polen verkommt zum Abschluss des zweiten EM-Gruppenspieltags bereits zu einem Krisengipfel. "Wir haben keine Angst. Wir müssen diszipliniert sein und die Partie als Endspiel sehen", forderte Polens Starstürmer Robert Lewandowski vor dem Duell am Samstagabend (21.00 Uhr im LIVE-TICKER ) in Sevilla.

Auch der Ausnahmekönner weiß: Bei einer Niederlage in Spanien ist das Achtelfinale für Polen bereits außer Reichweite. Und die Kritik, gerade am Bundesliga-Rekordtorschützen von Bayern München, hallt im deutschen Nachbarland noch immer nach.

"Einer der Schwächsten auf dem Feld" sei der Ausnahmestürmer gewesen, wetterte der Boulevard nach dem 1:2 gegen die Slowakei. Und: "Mit dem Ball am Fuß gelang ihm nichts."

In der Tat funktioniert das "System Lewandowski", die komplett auf den Münchner Angreifer ausgerichtete polnische Spielweise, noch überhaupt nicht. "Robert war ein bisschen allein", gab Paulo Sousa zu. Der Coach war zu Jahresbeginn extra ins Traineramt gehoben worden, um Lewandowski besser zu integrieren. Bislang vergebens.

Denn Lewandowski ist bei großen Turnieren ein Schatten seiner selbst. Magere zwei Törchen gelangen ihm seit 2012 in zwölf Spielen bei EM und WM. Zum Vergleich: In der Bundesliga schoss er dieser Saison historische 41 Treffer in 29 Spielen. Da halfen auch die Worte Sousas nicht, der am Freitag lobte: "Robert hat sich für die Mannschaft geopfert."

In dieser Mannschaft fehlt es aber einerseits an hochklassigen Mitspielern, die ihren Kapitän Lewandowski in Szene setzen. Andererseits mangelt es auch an der Führungsqualität des Weltfußballers, eine Mannschaft durch schwierige Situationen zu lenken. Der gab sich am Freitag gegenüber UEFA.com zuversichtlich: "Um ehrlich zu sein, habe ich schon viel mehr Qualität in den jüngsten Trainings gesehen."

Die Spanier wappnen sich nach dem 0:0 gegen Schweden bereits für die "Operation Lewandowski" (Marca) - und schickten markige Worte in Richtung des Polen. "Unsere Innenverteidiger werden ihn auffressen", kündigte Mittelfeldspieler Ferran Torres an. Wichtig wäre hingegen auch, wenn die Furia Roja in der eigenen Offensive wieder großen Hunger entwickeln würde.

Die jüngsten Länderspiele eingerechnet, wartet die Seleccion nämlich seit fast 200 Minuten auf einen Treffer. Mit Spannung wird erwartet, wem Nationaltrainer Luis Enrique diesmal das Vertrauen schenkt. Sicher ist: Alvaro Morata, Diskussionsobjekt nach dem Schweden-Spiel, darf wieder von Beginn an ran. Enrique gab dem zuletzt ausgepfiffenen Juve-Angreifer eine Einsatz-Garantie.

"Natürlich wirst du nicht von allen geliebt, das muss man akzeptieren. Wenn es Kritik gibt, muss man diese akzeptieren und mehr denn je weiterarbeiten", sagte Morata auf der Pressekonferenz am Freitag. Er habe viele aufmunternde Nachrichten erhalten. "Ich bin entspannt", versicherte er.

Sein Kapitän Sergio Busquets, der am Freitag nach überstandener Corona-Infektion zum Team zurückkehrte, wird gegen Polen noch kein Thema sein. Dafür aber mit Sicherheit der Rasen im Olympiastadion, dessen Zustand Enrique nach dem Schweden-Spiel kritisiert hatte. Andalusiens Regionalregierung gelobte Besserung. Das dürfte auch Lewandowski entgegenkommen.



Quelle: SID

Spanien vs. Polen im LIVE-TICKER: Das EM-Duell im Überblick