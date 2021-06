FC Bayern München, News und Gerüchte: Neue Position für Gnabry, kommt Lokonga? Alles zum FCB heute

Funktioniert Nagelsmann Gnabry zum Rechtsverteidiger um? Außerdem scheint Bayern an Anderlechts Lokonga dran zu sein. Alle FCB-News heute.

FC Bayern, Gerücht: Kommt Albert Sambi Lokonga aus Anderlecht?

Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga absolvierte beim belgischen Spitzenverein RSC Anderlecht eine starke Spielzeit und soll den Klub trotz eines laufenden Vertrags bis 2023 laut Het Laatste Nieuws im Sommer verlassen.

Neben dem FC Arsenal soll auch der FC Bayern München die Situation des 21-Jährigen genau beobachten, da man noch händeringend auf der Suche nach einem Mann für die Zentrale ist.

Gemäß eines Berichts der Daily Mail soll Arsenal bereits mit einer Offerte über 13,5 Millionen Ablöse abgeblitzt sein.

FC Bayern, News: Miroslav Klose geht es "richtig gut"

Der scheidende Co-Trainer des FC Bayern, Miroslav Klose, litt vor kurzem an einer Thrombose, die ihn zu einer kurzen Auszeit zwang. Am Dienstag sah man den Weltmeister von 2014 dann beim Spiel der Nationalelf gegen Frankreich in der Allianz Arena.

Gegenüber Sport Bild äußerte er sich nun zu seinem Gesundheitszustand: "Es geht mir Gott sei Dank schon wieder richtig gut! Die Therapie und Medikamente haben eigentlich sofort angeschlagen, so dass der Heilungsprozess sehr gut verläuft. Der Fahrplan der Ärzte sieht grob so aus, dass ich noch fünf bis sieben Wochen geduldig sein und mit leicht angezogener Handbremse den Alltag bewerkstelligen muss, um kein unnötiges Risiko einzugehen."

Zwar dürfe Klose (43) noch nicht wieder Fußball spielen und müsse Stützstrümpfe tragen, doch könne er bereits wieder Golf spielen und schwimmen.

Was seine berufliche Zukunft nach dem Vertragsende beim FC Bayern angeht, stellte Klose derweil klar, dass er keinen weiteren Co-Trainer-Posten, etwa beim DFB unter Hansi Flick, anstrebe. Vielmehr soll es ein Cheftrainer-Amt sein. Doch dafür müsse er erst wieder voll hergestellt sein.

"Meine erste Cheftrainerstelle kann ich unmöglich mit nur 50 Prozent antreten... so wie ich es schon immer gehalten habe, wenn dann richtig und mit Volldampf und voller Energie! Ich freue mich schon darauf, muss aber jetzt noch grünes Licht erhalten und dann will ich meine Trainerkarriere richtig gesund starten", betonte Klose.

FC Bayern, Gerücht: Funktioniert Nagelsmann Gnabry zum Rechtsverteidiger um?

Julian Nagelsmann hat seinen Dienst als Trainer des FC Bayern noch nicht angetreten, da ranken sich schon Gerüchte um mögliche gravierende Umstellungen beim Meister.

Wie Sport Bild berichtet, könnte eine davon Deutschlands Quasi-Mittelstürmer bei der EM Serge Gnabry betreffen. Der spielte beim FC Bayern unter Hansi Flick eigentlich immer auf dem offensiven Flügel, doch Nagelsmann kann sich offenbar auch eine andere Rolle für ihn vorstellen.

Wie das Magazin erfahren haben will, soll Nagelsmann Gnabry auf der rechten "Joker"-Rolle in Erwägung ziehen. So nennt Nagelsmann die Hybrid-Positionen auf den Außenbahnen - die Spieler, die sowohl Außenverteidiger als auch Flügelstürmer spielen, wenn man so will.

Bereits in Leipzig ließ der Trainer zuletzt häufiger mit Dreierkette spielen, wobei die beiden Joker daraus je nach Situation eine Fünferkette machen können. Gnabry soll hierfür auch aufgrund seiner Schnelligkeit ein Kandidat sein.

Ganz abwegig scheint die Idee nicht zu sein, schließlich musste Gnabry unter Nagelsmann in Hoffenheim seinerzeit auch schon als Außenverteidiger aushelfen.

