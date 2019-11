FC Bayern München, News und Gerüchte: Mauricio Pochettino könnte Chancen auf Havertz-Transfer erhöhen, Robert Lewandowski mit historischem Viererpack

.Durch einen 6:0-Kantersieg im Champions-League-Spiel gegen sicherte sich der FC Bayern am Dienstagabend den Gruppensieg. Robert Lewandowski avancierte mit einem Viererpack, der gleichzeitig ein historischer war, zum Matchwinner.

Während es für die Münchener sportlich rund läuft, wird im Hintergrund weiter an der Besetzung des Trainerpostens gearbeitet. Die Entscheidung könnte auch Einfluss auf einen Transfer von Wunschkandidat Kai Havertz haben.

Dabei ist es nicht unwahrscheinlich, dass man beim FC Bayern mit Hansi Flick auch in die Rückrunde geht.

Der am Mittwoch - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Nationalspieler Kai Havertz wird seit einiger Zeit mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Wie die Sport Bild berichtet, soll ein Wechsel 2020 bereits beschlossene Sache sein.

Die Ablöse für Havertz soll bei etwa 130 Millionen Euro liegen. Dem Bericht zufolge soll beim FC Bayern bereits im vergangenen Sommer ein Modell für einen Havertz-Transfer diskutiert worden sein, bei dem die Münchner 90 Millionen Euro als Basissumme nach Leverkusen überweisen und Bonuszahlungen in den Folgejahren leisten.

Weiter heißt es, dass vor allem die Besetzung des Trainerpostens bei seinem neuen Klub eine wichtige Rolle spiele. Sollte Mauricio Pochettino als Nachfolger für Interimstrainer Hansi Flick nach München kommen, würde das wohl die Chancen der Bayern auf eine Verpflichtung erhöhen, da Havertz die intensive Spielweise des Argentiniers gefallen soll.

Eine Entscheidung über seine Zukunft soll der 20-Jährige "in den nächsten Wochen" fällen.

Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat mit seinem Viererpack bei Roter Stern Belgrad einen Rekord in der aufgestellt.

Der polnische Nationalspieler brauchte für seine vier Treffer genau 14 Minuten und 31 Sekunden – kein Spieler war bei seinen vier Treffern in der Königsklasse schneller.

14 - Robert Lewandowski has scored in 14 minutes & 31 seconds the fastest ever quadruple in the history of the Champions League. Cyborg 🤖. @FCBayern pic.twitter.com/HOCI7Pk3bF