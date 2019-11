FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick will den CL-Gruppensieg, Salihamidzic-Lob für Cuisance

Der FC Bayern trifft am Dienstagabend auf Roter Stern Belgrad. Jerome Boateng könnte zum Einsatz kommen. Coutinho wird kritisiert. Alle FCB-News.

Personell muss Trainer Hansi Flick am Dienstag auf David Alaba verzichten. Der Österreicher wird Vater. Dafür könnte Jerome Boateng in die Startelf rücken und sein Debüt unter Flick feiern. Ein Ziel hat der Trainer, nämlich den Gruppensieg perfekt machen.

Außerdem: TV-Experte Didi Hamann kritisiert Coutinho, Salihamidzic dagegen ist voll des Lobes für Michael Cuisance. Zuletzt hatte Mario Basler den Franzosen noch abgewatscht.

Der FC Bayern München am Dienstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

FC Bayern München: Hasan Salihamidzic lobt Michael Cuisance

Obwohl der im Sommer von Borussia Mönchengladbach verpflichtete Michael Cuisance beim FC Bayern bislang keine Rolle spielt, hat FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic den Mittelfeldspieler gelobt.

"Er ist ein richtig guter Junge, das Trainerteam und wir arbeiten daran, dass er den nächsten Schritt hier macht", sagte "Brazzo" vor dem Abflug der Münchner zum Champions-League-Spiel bei Roter Stern Belgrad (Di., 21 Uhr im LIVE-TICKER).

"Wir haben eine Idee mit ihm gehabt und ich bin mir auch sicher, dass er mit diesen Topspielern hier beim FC Bayern weiter daran ernsthaft arbeiten wird. Er hat großes Potenzial. Er versucht sich in jedem Training aufzudrängen und zu zeigen, dass er besondere Fähigkeiten hat", so der 42-Jährige weiter.

FC Bayern München - Leon Goretzka: "Wollen positiven Trend fortführen"

FC Bayern München - Trainer Hansi Flick: "Wollen den Gruppensieg klarmachen"

FC Bayern München: Didi Hamann enttäuscht von Philippe Coutinho

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann (46) ist enttäuscht von den bisherigen Leistungen des Bayern-Stars Philippe Coutinho (27). "Er hat bis heute nicht gezeigt, was eine Ablöse von 100 Millionen Euro rechtfertigen würde", sagte Hamann dem Nachrichtenportal t-online: "Im Moment ist er vielleicht nicht einmal die Hälfte wert." Bayern München hatte Coutinho im Sommer vom für 8,5 Millionen Euro ausgeliehen, die Kaufoption für den Brasilianer liegt bei 120 Millionen Euro.

Laut Hamann zeigt Coutinho, der im Januar 2018 für 145 Millionen Euro (plus Zuschläge von 15 Millionen Euro) vom nach Barcelona gewechselt war, nur in einem bestimmten Umfeld sein volles Potenzial. "In Liverpool haben sie eine Oase um Coutinho herum errichtet, deswegen hat er dort funktioniert", sagte der ehemalige Bayern-Mittelfeldspieler.

Hamann kann sich zudem Mauricio Pochettino (zuletzt ) als neuen Trainer in München vorstellen. "Die Bayern müssen sich ernsthaft Gedanken um ihn machen. Es ist geradezu die Pflicht des FC Bayern, sich anzuhören, ob bei Pochettino Interesse besteht", sagte Hamann, da der Argentinier "das Maximale aus Spielern" herausholen könne: "Von dieser Sorte Trainer gibt es im Moment wenige."

Champions League: Deshalb zeigt das ZDF heute nicht Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live im Free-TV

Am 5. Spieltag der Champions League empfängt Roter Stern Belgrad am Dienstagabend den FC Bayern München. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr in der serbischen Hauptstadt.

Tottenham Hotspur, Roter Stern Belgrad, Piräus - Der FC Bayern München hat die Gruppenphase bereits frühzeitig gemeistert und sich für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert.

Bislang sind die Münchner noch immer ohne Punktverlust. Zuletzt überzeugte der FC Bayern am vierten Spieltag gegen Olympiakos. In der Allianz Arena lautete das Endergebnis 2:0 für Bayern München. Hier gibt's alle Infos.

FC Bayern München: Hansi Flick lässt Einsatz von Jerome Boateng in der Champions League offen

Bayern Münchens Interimstrainer Hansi Flick hat den Einsatz von Jerome Boateng im Champions-League-Duell am Dienstag bei Roter Stern Belgrad (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) offengelassen. "Er ist eine Option mehr, ich habe mich aber noch nicht festgelegt", sagte Flick am Montag vor dem Abschlusstraining der Münchner. Mit einem Einsatz Boatengs wird gerechnet, da David Alaba und seine Freundin die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes erwarten, und der Österreicher daher die Reise nach nicht antrat.

Flick ließ ebenso offen, wie viele Änderungen er im Vergleich zum 4:0 bei vornehmen werde. "Viele brauchen einen Spielrhythmus, wir müssen genau abwägen", sagte der 54-Jährige. Mittelfeldspieler Thiago, unter Flick bisher keine Stammkraft, habe sich eine Handgelenksverletzung zugezogen, sei aber einsatzfähig.

FC Bayern: David Alaba reist nicht mit nach Belgrad

David Alaba wird Bayern-Trainer Hansi Flick im Duell mit Roter Stern Belgrad nicht zur Verfügung stehen. Der Österreicher bleibt in München, weil seine Freundin das gemeinsame Kind erwartet.

Auch Michael Cuisance fällt aus. Der Franzose musste die Reise in die serbische Hauptstadt krankheitsbedingt absagen.

Bayern München: Mario Basler watscht Michael Cuisance ab

Der ehemalige Bayern-Profi Mario Basler hat FCB-Neuzugang Michael Cuisance kritisiert. Der junge Franzose war im Sommer von , wo er schon kein Stammspieler war, nach München gewechselt. Dort schaffte er es bislang nicht, sich durchzusetzen. Am Sonntag kam er wieder in der Bayern-Reserve in der zum Einsatz.

Basler sagte dazu im "Doppelpass" bei Sport1 : "Cuisance hat alles richtig gemacht. Er ist von einem Europa-League-Klub in die dritte Liga gewechselt. Wie kann man so doof sein, von so einem Verein wegzugehen, wo er alles hatte? Da muss ich mich wirklich fragen, was diese jungen Spieler im Schädel haben. Wahrscheinlich gar nichts."