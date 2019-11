Mit Hansi Flick in die Rückrunde: So läuft die Trainersuche beim FC Bayern

Flick bleibt mindestens bis zur Winterpause Bayern-Trainer. Und dann? Dass er in der Rückrunde an der Seitenlinie stehen wird, ist wahrscheinlich.

HINTERGRUND

Hansi Flick bleibt mindestens bis zur Winterpause Trainer des . Und dann? Obwohl die Verantwortlichen um Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic vorgeben, sich alle Optionen offenhalten zu wollen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Flick auch in der Rückrunde an der Seitenlinie steht. Höhere Priorität als die Trainersuche hat offensichtlich der Transfer von Leroy Sane.

Nach Informationen von Goal und SPOX plant die Führungsriege des Rekordmeisters aktuell keinen Trainerwechsel im Winter.

Stattdessen wächst die Überzeugung an der Säbener Straße, mit dem vom Co-Trainer zum Cheftrainer beförderten Flick in die Rückrunde zu gehen und in aller Ruhe an der großen Lösung für die neue Saison zu basteln. Das hat drei Gründe.

"Klarer Matchplan": Flick überzeugt Bayern-Bosse

Erstens: Der Aufwärtstrend unter dem Nachfolger von Niko Kovac ist vielversprechend. Nach drei Spielen stehen bei ihm drei Siege sowie ein Torverhältnis von 10:0 zu Buche. Es sind aber nicht nur die nackten Zahlen, die seinen Vorgesetzten imponieren.

Flick gebe der Mannschaft "einen klaren Matchplan" an die Hand, schwärmte Rummenigge im Vorfeld der Champions-League-Partie bei (heute ab 21 Uhr im LIVE-TICKER) von dem 54-jährigen Badener. "Alles, was er gemacht hat, ist genau das, was wir uns gewünscht haben."

Zweitens: Flicks Beliebtheitsgrad in der Mannschaft ist hoch. Selbst die Reservisten verbreiten, anders als noch zu Kovac-Zeiten, keine negative Stimmung. Gerade die "Reaktivierung" von Klub-Ikone Hermann Gerland, der Flick als Assistent zur Seite steht, kommt gut bei den Spielern an.

Die Bayern-Mannschaft steht hinter Flick

Das lange vermisste "Mia san mia" ist allem Anschein nach zurück. Ein Schnellschuss im Winter wäre auch deshalb riskant, weil ein neuer Coach nicht nur mit neuen Ideen, sondern zusätzlich mit neuen Assistenten nach München käme, an die sich die Mannschaft erst wieder gewöhnen müsste.

Einige Spieler machen sich daher immer wieder öffentlich für die aktuelle Konstellation auf der Trainerbank stark, loben neben Flicks Menschenführung auch dessen Taktik, den Gegner früher unter Druck zu setzen als noch unter Kovac.

"Mit der derzeitigen taktischen Ausrichtung fühlen wir uns sehr wohl. Wir sind sehr dominant, so wie man es von uns erwartet", sagte Mittelfeldspieler Leon Goretzka vor dem Spiel in Belgrad, während Kapitän Manuel Neuer betonte, man habe "endlich wieder Spaß" auf dem Rasen.

Pochettino aktuell nur Außenseiterkandidat

Drittens: Die Wunschkandidaten Erik ten Hag ( Amsterdam) und Thomas Tuchel ( ) sind frühestens ab Juni zu haben. Der nach seiner Entlassung bei vereinslose und damit in der Theorie sofort verfügbare Mauricio Pochettino ist, obwohl er bei Salihamidzic hoch im Kurs steht, nur ein Außenseiterkandidat.

Der Argentinier tendiert nach fünf aufreibenden Jahren in London ohnehin erst einmal zu einer Pause bis zum Saisonende, um Kraft für ein neues Abenteuer zu tanken. Sein Name dürfte im Winter nur ernsthaft beim FCB ins Gespräch kommen, wenn die Mannschaft in ein sportliches Tief geraten würde.

"Wir sind total entspannt und wollen uns auch nicht unter Druck setzen lassen", sagte Salihamidzic hinsichtlich der Trainerfrage.

Treffen mit Branchini: FCB arbeitet an Sane-Transfer

Vielmehr beschäftigen sich er und Rummenigge derzeit mit der Zusammenstellung des künftigen Kaders. Wie Goal und SPOX erfahren haben, ging es bei dem von der Bild vermeldeten Treffen zwischen den Bayern-Bossen und dem italienischen Unterhändler Giovanni Branchini in der vergangenen Woche hauptsächlich um die Verpflichtung von Leroy Sane.

Der Nationalspieler ist trotz seiner schweren Knieverletzung nach wie vor das Transferziel Nummer eins der Bayern. Ein Wechsel im Winter ist nach Informationen von Goal und SPOX jedoch ausgeschlossen. Sane, der bis 2021 bei unter Vertrag steht, soll bestenfalls im Sommer kommen. Ebenso wie ein neuer Trainer.