FC Bayern München, News und Gerüchte: Guardiola-Berater lässt Raum für Spekulationen

Der FC Bayern scheint kein Interesse daran zu haben, Coman abzugeben. Derweil äußert sich Pep Guardiolas Berater zu einer möglichen Rückkehr.

Nach den Gerüchten um ein mögliches Tauschgeschäft mit Leroy Sane, plant der offenbar nicht, Flügelflitzer Kingsley Coman abzugeben.

Außerdem: Zweitligist lädt Uli Hoeneß zu einem Heimspiel ein und Xabi Alonso blickt auf seine Duelle gegen zurück.

Der FC Bayern München am Montag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die News zum FC Bayern München der vergangenen Tage:

Pep Guardiola zurück zum FC Bayern? Berater lässt Raum für Spekulationen

"Im Fußball ist nichts sicher", antwortete Pep Guardiolas Berater Josep Maria Orobitg bei Goal und SPOX auf die Frage, ob ein Abschied von Manchester City und eine Rückkehr zum FC Bayern nach München für seinen Klienten ausgeschlossen seien.

Allerdings dementierte der Repräsentant die jüngsten Gerüchte von der Insel, wonach Guardiola unzufrieden beim englischen Meister sei und sich mit einem Tapetenwechsel befasse.

"Ich habe erst am vergangenen Mittwoch mit Pep gesprochen. Alles ist beim Alten: Er fühlt sich bei und auch in der Stadt Manchester wohl. Und er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021", erklärte Orobitg.

Abgesehen davon habe ihn "niemand außer die Presse" wegen der Zukunft des 48-Jährigen kontaktiert, fügte der Eigentümer der spanischen Berateragentur Tactic Group an, es gebe demnach keinerlei Gespräche mit anderen Vereinen.

FCB: Offenbar kein Abgang von Kingsley Coman

Der FC Bayern München plant offenbar nicht, Kingsley Coman abzugeben. Das berichtet die tz .

Zuletzt berichtete Sky Sport News aus , dass City-Coach Guardiola an einer Verpflichtung des Franzosen als Ersatz für Sane interessiert sei . An einem Tauschgeschäft haben die Münchener dementsprechend kein Interesse, berichtete das Blatt.

Coman steht spielt seit 2015 beim deutschen Rekordmeister, wo sein Vertrag noch bis 2023 läuft. In dieser Saison brachte es der Linksaußen bislang auf zehn Bundesligaeinsätze, in denen ihm ein Tor und zwei Assists gelangen.

FC Bayern: Aue lädt Hoeneß zum Heimspiel ein

Zweitligist Erzgebirge Aue hat Bayerns Ex-Präsident Uli Hoeneß nach dessen Aussagen in seiner Abschiedsrede auf der JHV zu einem Heimspiel eingeladen. Wie die Bild berichtete, lädt Aue-Geschäftsführer Michael Voigt Hoeneß zum Ligaspiel gegen Sandhausen ein.

Hoeneß hatte bei seiner Abschiedsrede auf der diesjährigen Hauptversammlung unter anderem gesagt: „Wenn ich im Auto höre: Aue schießt ein Tor gegen Sandhausen. Muss ich das wissen? (...) Dass es in München Menschen gibt, die von ihrer Rente nicht leben können – das ist wichtig.“

Aues-Geschäftsführer nahm dessen Äußerungen mit Humor: "Der Uli hat Ahnung, er ist Profi durch und durch. Wir haben es als Aue in seine Rede geschafft. Das hat doch schon was. Und wir sind mit einem Torerfolg in seiner Erinnerung, nicht mit einem Gegentor. Was für eine Werbung für uns"

Der 47-Jährige fügte an: „Natürlich laden wir Uli Hoeneß zu unserem Heimspiel gegen Sandhausen ein. Damit er Tore von uns nicht nur im Radio verfolgen muss. Den 26. Spieltag gibt es am Wochenende 12. bis 16. März.“

Ex-Bayern-Star Xabi Alonso: "Es war kein Genuss, gegen den BVB zu spielen"

Der ehemalige spanische Nationalspieler Xabi Alonso hat verraten, dass die Spiele gegen Borussia Dortmund während seiner Zeit beim FC Bayern München eine ganz besondere Herausforderung dargestellt hätten.

"Es war kein Genuss, gegen sie zu spielen, weil sie das Spiel so intensiv machten, dass man beinahe zerbrochen wäre", sagte der 37-Jährige im Gespräch mit The Athletic .

Alonso war einst zwischen 2014 und 2017 beim FC Bayern tätig und gewann mit den Münchnern unter anderem den sowie drei Meistertitel. Seit Juni dieses Jahres trainiert der Spanier die zweite Mannschaft von .

F-Jugend-Trainer Arjen Robben: "Es macht mir Spaß"

Nach seinem Karriereende beim FC Bayern München trainiert Arjen Robben die F-Jugend-Mannschaft seines Sohnes und hat dabei sichtlich Spaß. "Es macht mir Spaß mit den Jungs. Wir trainieren zweimal die Woche, dazu kommen die Spiele am Wochenende", sagte Robben der Bild am Sonntag . Bei dem Klub im noblen Münchner Vorort, wo wie Robben zahlreiche aktuelle und ehemalige Bayern-Spieler wohnen, kickt auch sein Sohn Kai (7).

Robben hatte seine Karriere im Sommer nach zehn Jahren bei den Bayern beendet. Höhepunkt seiner Zeit beim Rekordmeister war der Champions-League-Sieg 2013 im Finale von Wembley, als der Flügelflitzer das Siegtor zum 2:1 über Borussia Dortmund schoss.