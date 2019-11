Champions League: Deshalb zeigt das ZDF heute nicht Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live im Free-TV

Roter Stern Belgrad vs. Bayern München: Wir erklären Euch in diesem Artikel, warum das CL-Duell heute nicht live im Free-TV bei ZDF und Co. läuft.

Am 5. Spieltag der Champions League empfängt Roter Stern Belgrad am Dienstagabend den FC Bayern München. Anstoß der Partie ist um 21 Uhr in der serbischen Hauptstadt.

Tottenham Hotspur, , Olympiakos Piräus - Der hat die Gruppenphase bereits frühzeitig gemeistert und sich für das Achtelfinale der qualifiziert.

Bislang sind die Münchner noch immer ohne Punktverlust. Zuletzt überzeugte der FC Bayern am vierten Spieltag gegen . In der Allianz Arena lautete das Endergebnis 2:0 für Bayern München.

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München - Die Highlights des Hinspiels gibt’s hier:

Roter Stern gegen Bayern München: In diesem Artikel verraten wir Euch, warum das ZDF das Champions-League-Spiel heute nicht live im Free-TV und auch nicht im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Alle Infos zum Duell in der Champions League

Champions League live, Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Das zeigen Sky und DAZN heute live im TV und LIVE-STREAM

In dieser Saison haben sich genau zwei Anbieter die Übertragungsrechte für die Königsklasse gesichert: Sky und DAZN. Wenn Ihr alle Spiele der Champions League sehen wollt, benötigt Ihr beide Sender. Im Free-TV wird die Königsklasse dagegen gar nicht mehr übertragen - so auch nicht Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München.

Habt Ihr Euch auf einen spannenden Fußballabend im frei empfangbaren Fernsehen gefreut? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Weder ARD und ZDF noch RTL, Sport1 und Co. zeigen die Champions League live im Free-TV.

Die Champions League im LIVE-STREAM bei DAZN! Das zeigt der Streamingdienst:

DAZN zeigt 110 von 138 CL-Duellen live im Einzelspiel - ausschließlich im LIVE-STREAM

DAZN überträgt den Großteil der Spiele exklusiv in voller Länge

DAZN zeigt den Großteil der Spiele mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase

Liverpool, PSG, Real Madrid, ManCity und Co.: Die CL-Spiele der europäischen Top-Klubs laufen überwiegend bei DAZN

Die Champions League live bei Sky! Das zeigt der Bezahlsender:

Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, live in der Konferenz

Zusätzlich überträgt Sky pro Spieltag zwei Partien live und exklusiv im TV sowie im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Champions League live, das Programm für den 5. Spieltag

DIENSTAG GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr A vs. DAZN 18.55 Uhr D Lok. Moskau vs. DAZN 21 Uhr A vs. DAZN 21 Uhr B vs. Olympiakos Piräus DAZN 21 Uhr B Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München Sky 21 Uhr C vs. DAZN 21 Uhr C vs. DAZN 21 Uhr D vs. DAZN

MITTWOCH GRUPPE SPIEL ÜBERTRAGUNG 18.55 Uhr G Zenit St. Petersburg vs. DAZN 18.55 Uhr H vs. DAZN 21 Uhr E vs. DAZN 21 Uhr E vs. DAZN 21 Uhr F vs. Sky 21 Uhr F vs. DAZN 21 Uhr G vs. DAZN 21 Uhr H vs. Amsterdam DAZN

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Deshalb zeigt das ZDF die Champions League heute nicht live im Free-TV

Im obigen Abschnitt habt Ihr es bereits erfahren: Sky und DAZN teilen sich die Übertragungsrechte für die Champions League untereinander auf. Sky strahlt an jedem Spieltag, Dienstag und Mittwoch, jeweils eine Partie live, exklusiv und in voller Länge im Einzelspiel aus. Alle anderen Partien zeigt DAZN live im Einzelspiel.

Deshalb zeigt das ZDF Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München heute nicht live im Free-TV

Das ZDF hat bis vor zwei Jahren noch jeweils eine Begegnung pro Spieltag live im Free-TV übertragen. Doch damit ist Schluss. Bei der Rechtevergabe vor zwei Jahren ging der öffentlich-rechtliche Sender leer aus. Die Champions League ist seit diesem Zeitpunkt ausschließlich ins Pay-TV gewandert.

Im Free-TV ist die Königsklasse daher gar nicht mehr zu sehen. Somit ist klar: Das ZDF zeigt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München nicht live im Free-TV. Wer überträgt die Begegnung dann?

Die Antwort lautet: Sky! Der Bezahlsender überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur bei Sky könnt Ihr die Begegnung live im Einzelspiel verfolgen. Aufgepasst: DAZN zeigt das CL-Duell der Bayern dagegen nicht!

Sky zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München live - sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz

Einzelspiel oder Konferenz - wie entscheidet Ihr Euch? Bei Sky habt schließlich Ihr die Wahl. Der Bezahlsender zeigt Roter Stern Belgrad vs. Bayern München exklusiv im Einzelspiel. Doch damit nicht genug: Zusammen mit allen anderen Partien, die um 21 Uhr angepfiffen, überträgt Sky das Bayern-Spiel zusätzlich in der Konferenz.

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München heute live im Einzelspiel bei Sky - Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Dienstag:

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München heute live in der Konferenz bei Sky - Alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League am Dienstag:

Art der Übertragung: Konferenzschaltung

Start: Vorberichte ab 18.30 Uhr // Konferenz der ersten beiden Spiele, die um 18.55 Uhr angepfiffen werden (Lok Moskau - Leverkusen, Galatasaray - Brügge)

Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Spiele der Konferenz: Real - PSG, Tottenham - Piräus, ManCity - Donezk, Juventus - Atletico, Atalanta - Zagreb

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Deshalb zeigt das ZDF die Champions League heute nicht im LIVE-STREAM

Überträgt Sky die Champions League live im TV, so könnt Ihr die Spiele zusätzlich zum TV-Programm auch im LIVE-STREAM anschauen. Der Bezahlsender hat mit Sky Go und Sky Ticket gleich zwei Plattformen, mit denen Ihr die Königsklasse im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Deshalb zeigt das ZDF Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München heute nicht im LIVE-STREAM

Sky ist heute Abend Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr das Duell der Bayern gegen Roter Stern Belgrad live verfolgen wollt. Da das ZDF die Champions League überhaupt nicht live im Free-TV überträgt, läuft die Königsklasse auch nicht im LIVE-STREAM der ZDF-Mediathek.

Wo könnt Ihr die Champions League heute dann im LIVE-STREAM erleben? Kleiner Spoiler: DAZN zeigt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München nicht im LIVE-STREAM.

Sky zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket

Die Champions League live bei Sky Go! Der Online-Dienst von Sky zeigt die CL-Begegnung zwischen Roter Stern Belgrad und Bayern München heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Auch mit Sky Go könnt Ihr das Bayern-Spiel live im Einzelspiel oder in der Konferenz schauen.

Doch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos. Auch hier benötigt Ihr ein Sky-Abonnement. Habt Ihr ein solches abgeschlossen, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Die kostenlose Sky-Go-App gibt's hier:

Die Champions League live bei Sky Ticket! Das Beste daran? Ihr erspart Euch ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo.

Und das Allerbeste? Sky Ticket überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM. Um die Champions League im LIVE-STREAM erleben zu können, benötigt Ihr das Sportpaket.

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket: im ersten Monat 9,99 Euro, ab dem zweiten Monat 29,99 Euro monatlich, jederzeit monatlich kündbar

Das Tagesticket: 24 Stunden verfügbar, einmalig 9,99 Euro

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Champions League, Tabelle der Gruppe B vor dem 5. Spieltag

Champions League live, Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Die Bilanz beider Teams

Roter Stern Belgrad 6 Duelle FC Bayern München 2 Siege 3 1 Unentschieden 1 3 Niederlagen 2 9 Tore 13

Wer zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München? Die Übertragung der Champions League in der Übersicht