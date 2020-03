FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Fans rechtfertigen Anti-Hopp-Banner, DFB leitet Ermittlungen ein

Bayern-Fans sorgen in Hoffenheim für einen Eklat und das Echo auf die Unterbrechung des Bundesligaspiels ist riesig. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Bayern München spielt in der an die Wand und fährt einen Rekordsieg ein. Doch das interessiert im Nachgang des Spiels kaum jemanden. Im Mittelpunkt steht dagegen die Unterbrechung, die einige FCB-Fans mit Plakaten gegen den DFB und 1899-Mäzen Dietmar Hopp provozierten.

5 - Der @FCBayern ist das erste Team in der #Bundesliga-Historie, dem mindestens 3 Treffer in 5 aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen gelingen. Historisch. #TSGFCB pic.twitter.com/XCt1mK0kow — OptaFranz (@OptaFranz) February 29, 2020

Während Spieler und Verantwortliche klar Position bezogen, ermittelt nun der DFB gegen den deutschen Rekordmeister.

Das Skandalspiel von Sinsheim: Chronologie des Grotesken

Der FC Bayern fegt über Hoffenheim hinweg, doch das Ergebnis rückt in den Hintergrund. Reporter Dennis Melzer fasst die denkwürdigen Ereignisse zusammen.

DFB-Kontrollausschuss leitet Ermittlungsverfahren gegen den FC Bayern ein

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird nach dem Skandalspiel zwischen der TSG Hoffenheim und Bayern München (0:6) Anfang der kommenden Woche ein Ermittlungsverfahren einleiten. Das bestätigte der DFB auf SID -Anfrage.

In der zweiten Halbzeit waren zweimal Hetz-Transparente vonseiten der Bayern-Fans gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp gezeigt worden. Die Begegnung musste vom Schiedsrichter zwischenzeitlich unterbrochen werden. Die letzten 13 Minuten spielten beide Teams ohne aktiven Fußall als "Nichtangriffspakt" nach der Fortsetzung zu Ende.

Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kündigte an, die Verursacher im Block der Münchner Zuschauer mit aller Schärfe zur Rechenschaft ziehen zu wollen.

: So erklären die FCB-Fans die Beleidigungen gegen Dietmar Hopp

Nach den schlimmen Anfeindungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp seitens der Bayern- und BVB-Fans haben sich die verantwortlichen FCB-Anhänger auf suedkurve-muenchen.org , der Homepage eines Zusammenschlusses verschiedener Fan-Klubs, zu Wort gemeldet.

"Wir haben heute in einem Spruchband das Wort 'Hurensohn' verwendet. Das ist normalerweise nicht unser Sprachgebrauch, wäre per se aber auch nicht erwähnenswert. Während eines Fußballspiels fallen solche und ähnliche Worte nämlich recht häufig. Man kann da ja beispielsweise mal bei den Fans von nachfragen, die jedes Spiel als ‚BVB-Hurensöhne' betitelt werden oder halt bei Timo Werner. Alternativ auch mal im eigenen Verein bei Uli Hoeneß oder Oliver Kahn, die häufig aufs übelste beschimpft wurden. Zum großen Thema wurde das Wort erst als mit u.a. diesem Wort auf zuspitzende, polemische Art und Weise Kritik an dem Modell Hoffenheim und dessen Protagonisten Dietmar Hopp geübt wurde.

Karl-Heinz Rummenigge nach Eklat gegen Hoffenheim: "Das hässliche Gesicht des FC Bayern"

Der 6:0-Erfolg des FC Bayern München bei der TSG Hoffenheim geriet am Samstag leider ganz weit in den Hintergrund. Fans des deutschen Rekordmeisters hatten mit beleidigenden Plakaten in Richtung TSG-Mäzen Dietmar Hopp für zwei Spielunterbrechungen gesorgt, die letzten Minuten spielten beide Teams aus Protest mit einem Nicht-Angriffspakt zu Ende.

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sprach hinterher in der Mixed Zone Klartext. Er sagte: "Das ist das hässliche Gesicht des FC Bayern. Wir haben die ganzen Vorkommnisse filmen lassen und werden mit aller Schärfe gegen die vorgehen, die hier den FC Bayern diskreditiert haben. Sie werden dafür am Ende des Tages auch zur Rechenschaft gezogen werden."

