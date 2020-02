FC Bayern München, News und Gerüchte: Lewandowski könnte länger ausfallen als geplant, Manchester United verpasste Davies-Transfer

Die Verletzung von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski könnte wohl schwerwiegender sein, als zunächst angenommen. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Nach dem 3:0-Erfolg beim im Achtelfinalhinspiel der ist der wieder in der gefragt. Am Samstag ist der deutsche Rekordmeister zu Gast bei der TSG (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Gegen Hoffenheim muss FCB-Coach Hansi Flick den Ausfall von Robert Lewandowski kompensieren, der sich während der Partie gegen Chelsea verletzt hatte und laut Bayern-Angaben rund vier Wochen pausieren muss.

Wie ein Sportmediziner nun verrät, könnte die Ausfalldauer des Stürmers jedoch durchaus länger ausfallen, als zunächst angenommen.

Mehr Teams

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Freitag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern: Fällt Robert Lewandowski länger aus als geplant?

Die Zwangspause des Bayern-Stürmers Robert Lewandowski könnte unter Umständen länger ausfallen, als zunächst angenommen. "Ein Knochenbruch des Schienbeins benötigt circa sechs bis acht Wochen bis zur kompletten Heilung und damit zur Vollbelastung", sagte der Sportmediziner Dr. Thorsten Dolla im Bild-Interview.

"Nach gezielter Diagnostik durch Röntgen und Kernspinkontrolle sowie entsprechender Verlaufskontrolle wird die zunehmende Reparatur des Knochens, die Verknöcherung, überwacht", so Dolla weiter. Nur sofern "schmerzfreies Training bei unauffälliger Röntgendiagnostik nach vier Wochen möglich" wäre, könne der Pole wieder voll trainieren.

Lewandowski hatte im Achtelfinalhinspiel der Champions League beim FC Chelsea (3:0) einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk erlitten. Der FC Bayern ging zunächst von einer Ausfallzeit von vier Wochen aus.

FC Bayern: ließ sich angeblich Alphonso Davies durch die Lappen gehen

Der englische Rekordmeister Manchester United ließ sich im Jahr 2015 offenbar Bayern-Shootingstar Alphonso Davies durch die Lappen gehen. Dies berichtet die englische Times.

Demnach hätten die Nordamerika-Scouts der Red Devils den kanadischen Nationalspieler schon im Alter von 15 Jahren beobachtet, der Klub galt als interessiert.

Wollte Hansi Flick Emre Can und Dodo zum FC Bayern holen?

Dass Bayern-Coach Hansi Flick in der Winterpause gerne einige Neuzugänge beim FC Bayern München gesehen hätte, ist längst bekannt. Bekommen hat er nur Alvaro Odriozola, wobei der 55-Jährige sich laut kicker auch Emre Can (wechselte stattdessen zum BVB) oder Rechtsverteidiger Dodo von hätte vorstellen können.

Monate vorher hatte er sich wohl für einen Transfer von Timo Werner stark gemacht, hatte im Sommer als Co-Trainer von Niko Kovac aber noch zu wenig Einfluss. Und auch von Kai Havertz soll Flick ein großer Fan sein.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge deutet Flick-Verbleib an

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München hat angedeutet, dass Hansi Flick über den Sommer hinaus Trainer des deutschen Rekordmeisters bleibt.

Im Rahmen der Bankettrede im Anschluss an den 3:0-Erfolg beim FC Chelsea in London übergab Rummenigge dem Coach, der am Montag seinen 55. Geburtstag feierte, ein nachträgliches Geschenk. "Unser Trainer wurde gestern 55. Das ist ein gutes Alter", leitete der FCB-Boss ein und erklärte vielsagend in Richtung Flick: "Wir schenken dir in dem roten Päckchen einen Stift. Und mit Stiften unterschreibt man manchmal Papiere."

Ein Hinweis darauf, dass Flick schon bald einen langfristigen Cheftrainer-Vertrag bei den Bayern unterzeichnen wird. Derzeit besitzt der Nachfolger von Niko Kovac lediglich einen bis 2021 gültigen Co-Trainer-Vertrag. Flick ließ jüngst aber durchblicken, dass er sich künftig nicht mehr mit der Rolle des Assistenten zufriedengeben werde.