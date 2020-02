FC Bayern München: So erklären die FCB-Fans die Beleidigungen gegen Dietmar Hopp

Die Fans des FC Bayern sorgten mit ihren Beleidigungen gegen Dietmar Hopp für einen Eklat. Am Abend versuchten sie sich an einer Erklärung.

Nach den schlimmen Anfeindungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp seitens der Bayern- und BVB-Fans haben sich die verantwortlichen FCB-Anhänger auf suedkurve-muenchen.org, der Homepage eines Zusammenschlusses verschiedener Fan-Klubs, zu Wort gemeldet.

Die Erklärung der Bayern-Fans im Wortlaut:

"Wir haben heute in einem Spruchband das Wort 'Hurensohn' verwendet. Das ist normalerweise nicht unser Sprachgebrauch, wäre per se aber auch nicht erwähnenswert. Während eines Fußballspiels fallen solche und ähnliche Worte nämlich recht häufig. Man kann da ja beispielsweise mal bei den Fans von nachfragen, die jedes Spiel als ‚BVB-Hurensöhne' betitelt werden oder halt bei Timo Werner. Alternativ auch mal im eigenen Verein bei Uli Hoeneß oder Oliver Kahn, die häufig aufs übelste beschimpft wurden. Zum großen Thema wurde das Wort erst als mit u.a. diesem Wort auf zuspitzende, polemische Art und Weise Kritik an dem Modell Hoffenheim und dessen Protagonisten Dietmar Hopp geübt wurde.

Dies führte über mehrere Eskalationsstufen dazu, dass das DFB-Sportgericht den Fans des BVB für zwei Spiele den Besuch der Auswärtsbegegnung bei Hoffenheim verbat. Damit hat der DFB sein Wort, zukünftig von Kollektivstrafen abzusehen, gebrochen. Auch wenn uns die Strafe nicht betrifft und das Thema Hopp für uns nicht so eine starke Relevanz hat, sehen wir hierin einen Angriff auf Fanrechte im Allgemeinen. Es ist für uns ein Affront, den wir nicht unbeantwortet lassen können.

Fans des FC Bayern über Beleidigungen gegen Dietmar Hopp: "Es gab für uns hierzu keine Alternative"

Man muss den Wortlaut nicht gut heißen, aber es gab für uns hierzu keine Alternative, da nur so das Thema die nötige Aufmerksamkeit erhält.

Will man zukünftig immer, wenn solche Beleidigungen auf der Zuschauertribüne geäußert werden, Fußballspiele ab- oder unterbrechen, wird man keine Partie mehr über 90 Minuten spielen können. Die Unterbrechung heute war einfach nur überzogen und absurd.

Fußball bleibt dreckig - Fans bleiben rebellisch - Gegen Kollektivstrafen - Fick dich DFB!"