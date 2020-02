FC Bayern München, News und Gerüchte: Uli Hoeneß hätte "noch drei Jahre" weitermachen können, Fiete Arp erzielt erstes Pflichtspieltor

Uli Hoeneß hatte noch drei Jahre als Präsident im Tank und Fiete Arp eröffnet sein Bayern-Torekonto. Alle News und Gerüchte zum FCB.

Nach dem 3:0-Erfolg beim im Achtelfinalhinspiel der ist der wieder in der gefragt. Am Samstag ist der deutsche Rekordmeister zu Gast bei der TSG (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ).

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat im Vorfeld verraten, dass er noch einige Zeit als Klubchef hätte weitermachen können. Und Fiete Arp hat für Bayerns Reserve den Siegtreffer im Derby gegen Unterhaching erzielt.

Wegen des Coronavirus ergreift der Klub außerdem erste Maßnahmen.

FC Bayern - Uli Hoeneß: "Hätte noch locker drei Jahre weitermachen können"

Uli Hoeneß hat in einem Interview mit der Münchner Zeitung tz über seinen Abschied als Präsident des FC Bayern München gesprochen.

"Ich hätte es ja auch noch locker drei Jahre machen können", sagte Hoeneß der tz. Im November 2019 zog sich Hoeneß aus dem Präsidium des FC Bayern zurück und machte Platz für seinen Nachfolger Herbert Hainer. Der Grund: "Ich war der Meinung: Jetzt habe ich die richtigen Leute gefunden. Und die wären in drei Jahren beide nicht mehr da gewesen. Das war der entscheidende Aspekt, weshalb ich gesagt habe: Jetzt ist Schluss!"

Damit meint Hoeneß neben Hainer auch das neue Vorstandsmitglied Oliver Kahn. "Oliver war an einem Scheideweg: Geht er noch mal richtig in die Industrie, in die Wirtschaft? Ich habe ihn ja fast ein Jahr lang beredet. Aber nie offiziell, ich habe immer nur so Treffen vereinbart", erzählte Hoeneß, der noch im Aufsichtsrat des FC Bayern sitzt.

Es habe einige Überzeugungsarbeit gebraucht, bis der ehemalige Bayern-Torhüter und -Kapitän auf das Jobangebot des FC Bayern einging. "Dann habe ich mal gesagt: Kannst du dir das vorstellen? Er sagte: Nein, das kann ich nicht! Also habe ich vorgeschlagen, dass wir uns in vier Wochen noch mal treffen. Mit jedem Gespräch war ich sicherer, dass er der richtige Mann ist", sagte Hoeneß.

FC Bayern: Matchwinner Fiete Arp hadert mit vergebenen Chancen

Fiete Arp hat den 1:0-Derbysieg des FC Bayern II gegen die SpVgg Unterhaching durch seinen Treffer in der 24. Minute entschieden. Bei Magenta TV haderte er trotzdem mit einigen vergebenen Chancen: "Ich war froh, dass für die drei Punkte das eine Tor heute gereicht hat, sonst hätte ich mir wahrscheinlich noch was anderes anhören müssen, für ein paar andere Szenen."

Für Arp war es der erste Pflichtspieltreffer im Trikot der Bayern. Für die Profis kam er bisher noch nicht zum Einsatz, allerdings fehlte er auch längere Zeit aufgrund einer Armverletzung.

"Natürlich tut das gut", sagte Arp über seinen Treffer. "Man sieht ja auch an der Entstehung des Tores, dass es so ein dreckiges Tor sein musste, dass ich die großen Dinger liegen lasse, um dann so ein Ding reinzumachen."

Am 24. Spieltag der Bundesliga trifft die TSG 1899 Hoffenheim auf den FC Bayern München. Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 29. Februar, um 15.30 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim.

Wegen Coronavirus: Vorerst keine Autogramme und Selfies beim FC Bayern

Das Coronavirus hat nun auch erste Auswirkungen auf die Abläufe bei Bayern München. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag mitteilte, stünden die Spieler "bis auf Weiteres" nicht für Selfies zur Verfügung und würden derzeit auch keine Autogramme schreiben.

Man folge damit der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes und bete alle Fans und Besucher des FC Bayern um Verständnis. Man stehe "im stetigen Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt der Stadt München, das uns sofort über etwaige Veränderungen und etwaige daraus resultierenden Konsequenzen informieren würde", teilte der Klub weiter mit.

FC Bayern: Fällt Robert Lewandowski länger aus als geplant?

Die Zwangspause von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski könnte unter Umständen länger ausfallen, als zunächst angenommen. "Ein Knochenbruch des Schienbeins benötigt circa sechs bis acht Wochen bis zur kompletten Heilung und damit zur Vollbelastung", sagte der Sportmediziner Dr. Thorsten Dolla im Bild -Interview.

"Nach gezielter Diagnostik durch Röntgen und Kernspinkontrolle sowie entsprechender Verlaufskontrolle wird die zunehmende Reparatur des Knochens, die Verknöcherung, überwacht", so Dolla weiter. Nur sofern "schmerzfreies Training bei unauffälliger Röntgendiagnostik nach vier Wochen möglich" wäre, könne der Pole wieder voll trainieren.

Lewandowski hatte im Achtelfinalhinspiel der Champions League beim FC Chelsea (3:0) einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk erlitten. Der FC Bayern ging zunächst von einer Ausfallzeit von vier Wochen aus.