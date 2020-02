FC Bayern München, News und Gerüchte: Karl-Heinz Rummenigge deutet Flick-Verbleib an, Kingsley Coman muss verletzt pausieren

Rummenigge äußert sich vielsagend über Hansi Flick und Kingsley Coman muss erneut verletzt aussetzen. Alle News zu Bayern München.

Durch einen souveränen 3:0-Sieg beim steht der FC Bayern mit mehr als einem Bein im Viertelfinale der . Auf den Königsklassen-Erfolg folgt am Wochenende das Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Dabei will das Team von Trainer Hansi Flick den Vorsprung auf die Verfolger ausbauen. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich unterdessen vielsagend zur Zukunft das aktuellen Chefcoaches.

Außerdem: Kingsley Coman muss erneut verletzt pausieren und Serge Gnabry warnt trotz des guten Polsters vor dem Rückspiel.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Mittwoch!

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge deutet Flick-Verbleib an

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom hat angedeutet, dass Hansi Flick über den Sommer hinaus Trainer des deutschen Rekordmeisters bleibt.

Im Rahmen der Bankettrede im Anschluss an den 3:0-Erfolg beim FC Chelsea in London übergab Rummenigge dem Coach, der am Montag seinen 55. Geburtstag feierte, ein nachträgliches Geschenk. "Unser Trainer wurde gestern 55. Das ist ein gutes Alter", leitete der FCB-Boss ein und erklärte vielsagend in Richtung Flick: "Wir schenken dir in dem roten Päckchen einen Stift. Und mit Stiften unterschreibt man manchmal Papiere."

Ein Hinweis darauf, dass Flick schon bald einen langfristigen Cheftrainer-Vertrag bei den Bayern unterzeichnen wird. Derzeit besitzt der Nachfolger von Niko Kovac lediglich einen bis 2021 gültigen Co-Trainer-Vertrag. Flick ließ jüngst aber durchblicken, dass er sich künftig nicht mehr mit der Rolle des Assistenten zufriedengeben werde.

Bayern Münchens Drei-Tore-Gala und ein roter Stift: Hansi Flicks größter Abend als Trainer

Das Champions-League-Achtelfinale bei Chelsea war Hansi Flicks 18. Pflichtspiel als FCB-Trainer - und sein bisher wichtiges.

Bayern Münchens Serge Gnabry warnt trotz 3:0 bei Chelsea vor Rückspiel: "Können es nicht ernst genug nehmen"

Der FC Bayern München steht mit anderthalb Beinen im Viertelfinale der Champions League. Im Achtelfinal-Hinspiel gewann der deutsche Rekordmeister am Dienstag klar mit 3:0 beim FC Chelsea und sicherte sich damit eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel in der Allianz-Arena am 18. März.

Die Stimmung bei den Bayern war nach dem Abpfiff entsprechend gelöst. Allerdings warnte Doppel-Torschütze Serge Gnabry neben all der Freude davor, das zweite Duell mit den Blues nun auf die leichte Schulter zu nehmen.

FC Bayern München: Kingsley Coman gegen Chelsea verletzt ausgewechselt

Kingsley Coman hat sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea (3:0) am hinteren Oberschenkelmuskel verletzt. Hansi Flick sagte nach dem Spiel: "Kingsley Coman hat eine leichte Zerrung und muss fünf Tage pausieren."

Der Franzose stoppte in einem langen Sprintduell abrupt ab und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die Hinterseite seines linken Oberschenkels. Für ihn kam in der 66. Minute beim Stand von 2:0 der Brasilianer Philippe Coutinho ins Spiel.

Coman war erst vor rund zwei Wochen von einer langwierigen Kapselverletzung zurückgekehrt, die den Flügelstürmer für acht Pflichtspiele aus dem Verkehr gezogen hatte. Muskelverletzungen sind bei Coman kein Novum: Fast genau vor einem Jahr, am 23. Februar, zog er sich einen Muskelfaserriss im Spiel gegen zu.

