FC Bayern München, News und Gerüchte: Rüdiger schwärmt von Lewy, Goretzka wieder im Training

Antonio Rüdiger hat großen Respekt vor Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, Leon Goretzka kehrt vor dem Duell mit Chelsea ins Training des FCB zurück.

Volle Kraft voraus in Richtung London heißt es aktuell beim . Den Zittersieg gegen Paderborn abgehakt, will der Rekordmeister das Champions-League-Hinspiel beim am Dienstag unbedingt positiv bestreiten.

Thomas Müller sprach im Vorfeld darüber, wie er 2014 mal mit einem Wechsel nach flirtete. Sportdirektor Hasan Salihamidzic kündigte in der Gegenwart derweil die heiße Phase an.

Außerdem: Lothar Matthäus hält einen Triple-Gewinn der Bayern in dieser Saison für möglich.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Montag!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

Chelsea gegen FC Bayern: Rüdiger schwärmt von Lewandowski

Nationalverteidiger Antonio Rüdiger vom FC Chelsea hat vor dem Duell im Achtelfinale der Champions League mit dem FC Bayern die Qualität von FCB-Stürmer Robert Lewandowski gelobt.

"Wir vermissen manchmal den Killerinstinkt, wie ihn zum Beispiel Lewandowski hat", sagte Rüdiger dem SID. "Einfach die Gier nach mehr, diese Gier vor dem Tor. Lewandowski ist 31 Jahre alt und hat noch immer diesen Hunger auf Tore."

FC Bayern: Leon Goretzka trainiert wieder mit

Bayern München kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) beim FC Chelsea wohl auf Leon Goretzka zurückgreifen. Der Nationalspieler nahm nach überstandenen muskulären Problemen am Montag am Abschlusstraining teil, das der deutsche Rekordmeister an der Säbener Straße absolvierte. Dort sangen die Profis Trainer Hansi Flick ein Ständchen zum 55. Geburtstag.

Auch Javi Martinez übte mit seinen Kollegen. Für den Defensivspezialisten dürfte ein Einsatz in London nach seiner Oberschenkelverletzung aber noch zu früh kommen. Nicht zur Verfügung steht Abwehrchef Niklas Süle nach seinem Kreuzbandriss.

FC Bayern - Leon Goretzka im Interview: "Im KZ habe ich angefangen zu weinen"

Leon Goretzka ist Fußballprofi und mit seinem FC Bayern München am Dienstag (21 Uhr im LIVE-TICKER) zum Achtelfinal-Hinspiel der beim FC Chelsea zu Gast - er ist aber auch ein Mensch, der sich Gedanken zu Themen abseits des Fußballs macht und diese auch äußert. Goal und DAZN trafen den 25-Jährigen zu einem sehr persönlichen Interview.

Goretzka spricht über das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte, seine Tränen im Konzentrationslager Dachau, seine große Sorge ob des Wählerzuwachses der AfD - und Momente, in denen ein Gemeinschaftsgefühl beim Kampf gegen Rechts aufkommt.

FC Bayern: Thomas Müller spricht über Flirt mit

Offensivspieler Thomas Müller vom FC Bayern hat verraten, dass sein ehemaliger Trainer Louis van Gaal ihn im Jahr 2014 zu Manchester United lotsen wollte. Der Spieler selbst war einem Wechsel gegenüber nicht abgeneigt, doch ein Veto des deutschen Rekordmeisters klärte seine Zukunft schnell.

"Als Louis van Gaal [bei Manchester United] übernahm, wurde es für alle Seiten ernst", erinnerte sich der Weltmeister von 2014 im Gespräch mit The Athletic. "Ich konnte mir vorstellen, zu ManUnited zu gehen. Aber der Klub stellte klar: 'Wir wollen, dass du bleibst.'"

Da Müller einen laufenden Vertrag in München besaß, war das Thema schnell erledigt, ergänzte er. "Aber es war nicht nur ein Pokerspiel", stellte er noch klar.

Lothar Matthäus hält Triple-Gewinn des FC Bayern für möglich

Rekordnationalspieler und Ex-Bayern-Profi Lothar Matthäus hat die Arbeit von FCB-Trainer Hansi Flick gelobt und traut den Münchenern in dieser Saison sogar den Triple-Gewinn zu.

"Hansi hat ein gutes Gespür für eine Mannschaft, menschlich und kommunikativ ist er top. Ich halte drei Titel für möglich, aber dafür muss alles passen", sagte Matthäus der AZ und führte aus: "Es ist wichtig, dass Lucas Hernández und Kingsley Coman topfit sind, um der Mannschaft mehr Qualität zu geben. Im Kader gibt es jetzt wieder Optionen, es können auch starke Spieler von der Bank kommen. Das hat auch die Triple-Bayern 2013 ausgezeichnet."

FC Bayern München: Hasan Salihamidzic kündigt "heiße Phase" an

Hasan Salihamidzic erhöht zu Beginn der "Wochen der Wahrheit" bei Bayern München den Druck. "Die heiße Phase beginnt jetzt", sagte der Sportdirektor vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Chelsea am Dienstag (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) dem kicker, "wir beobachten, an welcher Stelle wir etwas machen müssen."

Damit entscheidet der Ausgang des Duells mit dem Londoner Spitzenklub nicht nur über die Zukunft von Trainer Hansi Flick mit, sondern auch über die Sommer-Transfers des deutschen Rekordmeisters und etwaige Vertragsverlängerungen. In der vergangenen Saison waren die Bayern bereits im Achtelfinale am späteren Cup-Gewinner (0:0/1:3) gescheitert.

Highlights im VIDEO: FC Bayern - 3:2

FC Bayern: Thomas Müller äußert sich zu entlassenem Niko Kovac

Thomas Müller hat sich in einem Interview mit The Athletic zur Zeit beim FC Bayern unter Trainer Niko Kovac und dessen Entlassung geäußert. Dabei sprach er auch über die Phase, als Kovac den Offensivspieler zum Notnagel degradiert hatte.

"Ich habe kein Problem damit, dass ein Trainer rotiert oder sich entscheidet, einen anderen Spieler aufzustellen. Es ist der Job eines Trainers, Entscheidungen zu treffen", sagte Müller: "Aber es war seltsam für mich, sechs Wochen hintereinander aus der Startelf raus zu sein. Einige Spieler waren müde, ich war fit, habe hart gearbeitet - und war trotzdem nicht dabei."

FC Bayern - Rummenigge über Flick: "Wie bei van Gaal, Heynckes oder Guardiola"

Karl-Heinz Rummenigge hat im Interview mit dem Fachmagazin kicker (Montagsausgabe) Bayern-Trainer Hansi Flick, der den FC Bayern nach der Entlassung von Niko Kovac zur Tabellenführung in der geführt hatte, in den höchsten Tönen gelobt.

"Ein wichtiger Schritt war, dass mit dem Trainer Hansi Flick wieder die FC-Bayern-Philosophie in die Mannschaft kam", so der Vorstandsvorsitzende, der schwärmte: "Er hat einen klaren Matchplan. Die Mannschaft ist taktisch so ausgerichtet wie bei Louis van Gaal, Jupp Heynckes oder Pep Guardiola."

Zwar mahnt er in Sachen Vertragsverlängerung zur Gelassenheit, doch nach Alternativen für Flick werde dem kicker zufolge ohnehin nicht gesucht. Rummenigge betonte: "Der Trainer Flick ist ein wichtiger Faktor, er hat eine empathische Verbindung zur Mannschaft und macht es auch in der Öffentlichkeit sehr gut."