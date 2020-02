1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - alle Infos zur Bundesliga-Übertragung

Der FC Bayern ist zu Gast bei der TSG 1899 Hoffenheim. Hier erfahrt Ihr, wo die Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 24. Spieltag der trifft die TSG auf den . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 29. Februar, um 15.30 Uhr in der PreZero Arena in Sinsheim.

Nach dem 3:0-Erfolg beim FC Chelsea im Achtelfinal-Hinspiel der ist der FC Bayern wieder in der Bundesliga gefragt. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Top-Torjäger Robert Lewandowski stellt sich die Frage: Wer ersetzt den im Sturmzentrum?

Während der FCB die Tabellenführung behaupten will, ist die TSG 1899 Hoffenheim darum bemüht, den Anschluss an die internationalen Plätze zu halten. Aktuell rangiert das Team von Trainer Alfred Schreuder mit 34 Punkten auf dem achten Platz.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Bundesliga-Partie zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München live: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Duell TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München Datum Samstag, 29. Februar 2020, 15.30 Uhr Ort PreZero Arena, Sinsheim Kapazität 30.150 Plätze

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute live im TV sehen - so geht's!

Zunächst die schlechte Botschaft für alle Fans von Hoffenheim und Bayern: Leider wird die heutige Partie zwischen der TSG und dem FCB nicht im frei empfangbaren TV gezeigt, da kein Free-TV-Sender im Besitz der Überrtagungsrechte ist.

Trotzdem könnt Ihr bei der Bundesliga-Partie natürlich live dabei sein. Dazu müsst Ihr alllerdings auf den Bezahlsender Sky zurückgreifen - alle Infos dazu:

Bundesliga: Sky zeigt / überträgt Hoffenheim vs. Bayern heute live im TV

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt einen Großteil der Übertragungsrechte für die Bundesliga. Folglich zeigt der Bezahlsender auch das heutige Kräftemessen zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern live und in voller Länge im TV.

Die Übertragung beginnt bei Sky am Samstag traditionell um 14 Uhr. Dort werdet Ihr zunächst mit allen wissenswerten Informationen versorgt, die für die Spiele um 15.30 Uhr wichtig sind.

Hoffenheim vs. FC Bayern: Die Bundesliga-Partie im Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen

Sobald 1899 Hoffenheim vs. Bayern um 15.30 Uhr angepfiffen wird, habt Ihr dann die Wahl: Entweder Ihr schaut die Partie im Einzelspiel an - dazu müsst Ihr den Kanal Sky Sport Bundesliga 2 bzw. Sky Sport Bundesliga 2 HD aufrufen. Kommentator Kai Dittmann begleitet Euch dabei durch die Partie.

Oder: Ihr verfolgt Hoffenheim vs. FC Bayern in der Konferenz (Sky Sport Bundesliga 1 & Sky Sport Bundesliga 1 HD) und könnt somit gleichermaßen die Parallelspiele in Ausschnitten verfolgen. Diese Spiele finden heute neben Hoffenheim vs. Bayern zeitgleich statt:

vs.

vs.

1. FSV vs.

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz: Um Hoffenheim gegen Bayern live im TV sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei Sky. Was ein solches Abo kostet und welche Kombinationsmöglichkeiten es gibt, entnehmt Ihr am besten der Homepage des Senders.

Hoffenheim vs. FC Bayern München: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur TV-Übertragung besteht die Möglichkeit, das Aufeinandertreffen zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München heute ab 15.30 Uhr im LIVE-STREAM zu verfolgen.

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Auch im Hinblick auf den LIVE-STREAM ist der Bezahlsender Sky Eure richtige Anlaufstelle. Der Sender hat Hoffenheim vs. Bayern per LIVE-STREAM im Programm.

Zugriff auf den LIVE-STREAM erhaltet Ihr beispielsweise mit Sky Go . Alles, was Ihr dafür braucht, ist die Sky-Go-App, die kostenfrei in allen gängigen Stores (Google-Play-Store, Apple-Store etc.) zur Verfügung steht.

Die Übertragungszeiten unterscheiden sich natürlich nicht vom linearen TV. Auch bei Sky Go beginnt die Vorberichterstattung zu Hoffenheim gegen Bayern München um 14:00 Uhr.

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Neben Sky Go habt Ihr auch die Möglichkeit, die Partie Hoffenheim vs. FC Bayern mit Sky Ticket zu sehen – ohne Sky-Abo. Das Sky Ticket ist jederzeit kündbar und kostet Euch mit dem "Supersport-Ticket" im ersten Monat aktuell 14,99 Euro im Monat (ab dem zweiten Monat: 29,99 Euro pro Monat).

Alle weiteren Informationen rund um Sky Ticket erhaltet Ihr hier.

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern heute live: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN erleben

Ihr habt die Bundesliga-Partie zwischen Hoffenheim und Bayern verpasst oder wollt Euch noch einmal die Highlights zu Gemüte führen? Dann ist DAZN die einfachste Gelegenheit, um sich die wichtigsten Spielszenen nach dem Abpfiff anzusehen.

Das Ismaninger Streamingportal bietet Euch die Zusammenfassungen zu allen Partien der Bundesliga ab 40 Minuten nach Spielende auf Abruf an. Die Zusammenfassung zu Hoffenheim vs. Bayern könnt ihr also zirka ab 18 Uhr auf dem Onlineportal von DAZN sehen.

Um den Service nutzen zu können, müsst Ihr Euch jedoch zunächst bei DAZN registrieren. Dabei steht Euch das Angebot des Streamingsdienstes im ersten Monat kostenlos zur Verfügung.

Anschließend zahlt Ihr monatlich 11,99 Euro . Alternativ könnt Ihr euch das riesige Live-Sport-Angebot von DAZN für einmalig 119,99 Euro für ein Jahr sichern. Damit spart Ihr im Vergleich zum Monatsabo 24 Euro.

Noch Fragen zu DAZN? Hier gibt's die Antworten:

Sobald die Aufstellungen von Hoffenheim und Bayern München bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das Kräftemessen zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern heute live im TV und im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Bei Goal gibt es einen LIVE-TICKER zu Hoffenheim vs. FC Bayern.

Im LIVE-TICKER erhaltet Ihr blitzschnelle Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights. Zudem versorgt Euch der Tickerer auch mit spannenden Fakten und Statistiken zu beiden Teams.