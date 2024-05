Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo duellieren sich heute um den Europa-League-Titel. Läuft das Finale live im Free-TV?

Den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte hat Bayer Leverkusen schon gewonnen, heute soll nun die zweite Trophäe dieser Saison hinzu kommen. Im Finale der Europa League bekommt es die Werkself am Mittwoch (22. Mai) in Dublin mit Atalanta Bergamo zu tun.

Der Respekt vor den Italienern ist groß, um die Schwere der Aufgabe ist man sich bei Bayer bewusst. "Sie wissen sehr klar, was sie wollen, sind erfolgreich in Italien und auch in Europa. Wir kennen sie sehr gut", hatte Trainer Xabi Alonso auf der Presskonferenz am Tag vor dem Endspiel gesagt.

Übertragen wird Leverkusen gegen Atalanta heute jedenfalls live im Free-TV! RTL ist dafür zuständig und liefert Euch das Finale der Europa League frei empfangbar auf Euren Fernseher. Zudem gibt es bei RTL+ auch einen LIVE-STREAM - dieser ist allerdings im Gegensatz zur TV-Übertragung nicht kostenlos, stattdessen müsst Ihr zunächst ein Abo abschließen.

Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo live im Free TV und STREAM: Wann beginnt das Europa League Finale heute?

Datum Mittwoch, 22. Mai 2024 Anstoß 21 Uhr Ort Aviva Stadium (Dublin, Irland) Schiedsrichter Istvan Kovacs (Rumänien) Übertragung RTL / RTL+

Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo live im Free TV und STREAM: Auf welchem Sender läuft das Europa League Finale heute?

Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo läuft heute live im Free-TV: News und Aufstellungen

Atalanta Bergamo vor dem Europa League Finale

Atalanta hatte sich im Viertelfinale der Europa League gegen Jürgen Klopps FC Liverpool durchgesetzt und gab im Halbfinale dann Olympique Marseille das Nachsehen.

Getty Images

Auch in der Serie A ist Atalanta in Top-Form, gewann die letzten fünf Ligaspiele allesamt. Damit hat man Platz fünf, der auch in Italien diese Saison für die Champions League reicht, schon so gut wie sicher.

Die einzige Niederlage in den letzten neun Pflichtspielen kassierte Bergamo indes am vergangenen Mittwoch. Da gab es eine 0:1-Niederlage im italienischen Pokalfinale gegen Juventus.

Die Aufstellung von Atalanta

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn erfahrt Ihr an dieser Stelle, mit welcher Aufstellung Atalanta Bergamo heute in das Finale geht.

News zu Bayer Leverkusen

Leverkusen hat am vergangenen Wochenende eine unglaubliche Serie perfekt gemacht: Am 34. und letzten Bundesligaspieltag gewann der bereits seit längerem feststehende deutsche Meister mit 2:1 gegen den FC Augsburg und blieb damit als erster Verein in der Geschichte des deutschen Oberhauses eine ganze Saison lang ungeschlagen.

Getty Images

Ohnehin hat Bayer, das sich im Halbfinale der Europa League gegen die Roma durchsetzte, in dieser Spielzeit noch kein einziges Pflichtspiel verloren. Gegen Atalanta soll heute nun der zweite Titel her, am Samstag hat man im DFB-Pokalfinale gegen Kaiserslautern dann noch eine weitere Chance auf eine Trophäe.

Die Aufstellung von Bayer Leverkusen heute:

Gegen 20 Uhr reichen wir hier die Aufstellung von Bayer Leverkusen nach.

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo live im Free-TV und im LIVE STREAM? Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 2 Siege Leverkusen 0 Siege Atalanta 2 Unentschieden 0 Bisher letztes Duell Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo 0:1 (17. März 2022, Achtelfinale Europa League)

