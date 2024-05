Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo? Europa League Finale heute im LIVE STREAM und TV

Am Mittwoch geht das Spiel Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen über die Bühne. Doch wo läuft das Europa League Finale im LIVE STREAM und TV?

In der Europa League 2023/24 steht das Finale auf dem Programm. Dabei trifft Bayer Leverkusen am Mittwoch auf Atalanta Bergamo. Das Dubliner Aviva Stadium dient als Austragungsort.

Bayer Leverkusen hatte die Gruppe H der Europa League mit 18 Punkten und acht Zählern mehr als Qarabag Agdam als Erster abgeschlossen. Danach hatte die Werkself im Achtelfinale gegen den denselben Gegner aus Aserbaidschan ein 2:2 und zuhause ein 3:2 erreicht. Anschließend verzeichnete das Team von Xabi Alonso gegen West Ham United ein 2:0 zuhause und ein 1:1 in London. Dann bezwang der deutsche Meister die AS Roma dank eines 2:0-Auswärtssieges und eines 2:2 in der BayArena.

Atalanta Bergamo erreichte im Halbfinale gegen Olympique Marseille ein 1:1 und zuhause ein 3:0. Die Italiener hatten die Gruppe D mit 14 Punkten und drei Zählern mehr als das zweitplatzierte Sporting Lissabon beendet. Im Achtelfinale hatten die Orobici dasselbe Team aus Portugal dank eines 1:1 und eines 2:1-Heimsieges bezwungen. Danach hatte die Elf von Gian Piero Gasperini im Viertelfinale gegen den FC Liverpool einen 3:0-Auswärtssieg und ein 0:1 verzeichnet.

GOAL verrät Euch, wo Ihr das Europa League Finale Atalanta Bergamo vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE STREAM und TV sehen könnt.