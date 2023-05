Wechsel zum FC Barcelona? Rúben Neves: "Möchte in der Champions League spielen"

Neves gilt schon länger als Wunschkandidat in Barcelona. Können die Katalanen ihn im Sommer aus Wolverhampton loseisen?

WAS IST PASSIERT? Mittelfeldspieler Rúben Neves hat die Spekulationen über einen Abschied von den Wolverhampton Wanderers mit einem Statement zu seiner Zukunft weiter angeheizt.

WAS WURDE GESAGT? "Ich möchte hier sein, aber ich mache keinen Hehl daraus, dass ich in der Champions League spielen möchte", zitiert die Daily Mail den 26-Jährigen. Mit den Wolves ist das Erreichen der Königsklasse kein sonderlich realistisches Ziel, in der kommenden Saison wird der aktuelle Tabellen-13. der Premier League dort sicher nicht vertreten sein.

Neves führte aus: "Es ist eine schwere Entscheidung. Mir und meiner Familie gefällt es hier sehr gut, aber im Fußball muss man seine Hauptziele anstreben. Auch wenn es mein letztes Spiel hier war (1:1 gegen Everton am Samstag, d. Red.), habe ich es sehr genossen, und ich bin sehr dankbar für die letzten sechs Spielzeiten."

WAS IST DER HINTERGRUND? Vor allem der FC Barcelona wird bereits seit längerem mit einer Verpflichtung von Neves in Verbindung gebracht, dessen Vertrag in Wolverhampton noch bis 2024 datiert ist.

Da Barças finanzielle Probleme es den Katalanen aber wohl unmöglich machen, eine adäquate Ablösesumme für den portugiesischen Nationalspieler zu bezahlen, soll man nun eine andere Lösung gefunden haben: Laut Sport wurde ein Tauschgeschäft eingefädelt, bei dem Ansu Fati im Gegenzug von Barcelona zu den Wolves wechseln soll. Dabei würden die Blaugrana sogar noch 30 Millionen Euro von Wolverhampton erhalten.

Sollte Fati dem Deal nicht zustimmen, will Barça wohl probieren, den Engländern einen anderen Spieler anzubieten. Sergiño Dest (aktuell an Milan verliehen) und Abde Ezzalzouli (aktuell an Osasuna verliehen) werden dabei als Optionen gehandelt.

Barcelona ist allerdings wohl nicht der einzige Verein, der sich für Neves interessiert. Auch der FC Liverpool, Newcastle United und Atlético Madrid sollen ihn auf dem Zettel haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Neves spielt seit 2017 in Wolverhampton, war seinerzeit für knapp 18 Millionen Euro vom FC Porto gekommen.

In der laufenden Saison hat der Portugiese bisher 39 Pflichtspiele absolviert. Dabei gelangen Neves sechs Tore und eine Vorlage.