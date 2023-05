Ansu Fati: Berater schlägt Barcelona wohl Tausch mit Rúben Neves vor

Zwischen Barça und Ansu Fati stehen die Zeichen wohl auf Abschied. Nun soll ein Tauschgeschäft diskutiert werden.

WAS IST PASSIERT? Jorge Mendes, Berater von Offensivspieler Ansu Fati, schlägt dem FC Barcelona offenbar ein Tauschgeschäft mit seinem Klienten vor. Laut Relevo sollen die Wolverhampton Wanderers dabei Mittelfeldmann Rúben Neves im Tausch an Barça abgeben und zusätzlich rund 30 Millionen Euro nach Katalonien überweisen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Barcelona muss diesen Sommer Gehälter einsparen, um unter anderem eine Rückkehr von Lionel Messi möglicherweise realisieren zu können. Dabei gilt Fati, der mit seinen Einsatzzeiten unter Trainer Xavi unzufrieden ist, als einer der Verkaufskandidaten. Zuletzt hatte die Sport gemeldet, dass Berater Mendes Barcelona versprochen habe, Fati im Sommer für 70 Millionen Euro Ablöse bei einem anderen Klub unterbringen zu können.

An Neves indes hat Barcelona wohl ohnehin Interesse. Der 26-jährige portugiesische Nationalspieler könnte bei den Blaugrana langfristig in die Fußstapfen von Sergio Busquets treten. Allerdings hängt die Umsetzung eines Tauschgeschäfts primär an Fatis Zustimmung.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fatis Vertrag in Barcelona läuft zwar noch bis 2027, der 20-Jährige ist jedoch derzeit kein Stammspieler. In der laufenden LaLiga-Saison stand er bisher lediglich elfmal in der Startelf.

Neves' Vertrag in Wolverhampton endet indes 2024. Der Portugiese ist absoluter Schlüsselspieler bei den Engländern, die ihn 2017 für knapp 18 Millionen Euro vom FC Porto geholt hatten.