FC Barcelona offenbar mit Rúben Neves von Wolverhampton Wanderers einig - Tauschdeal mit Sergiño Dest?

Der FC Barcelona sucht nach einem Nachfolger für Sergio Busquets und ist wohl auf der Insel fündig geworden - Doch die Finanzen machen Probleme.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona ist sich laut der spanischen Sport mit Rúben Neves von den Wolverhampton Wanderers einig. Der 26-Jährige soll im Camp Nou die Nachfolge von Sergio Busquets antreten, der den Verein im Sommer verlassen wird. Einzig die Ablöse stellt sich als problematisch dar, ein Tauschdeal soll offenbar die Lösung bringen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach können es sich die Katalanen nicht leisten, eine Ablösesumme für den Portugiesen zu zahlen, der einen Vertrag bis 2024 beim PL-Klub hat. Der eigentliche Plan von Barcelona sah angeblich vor, Ansu Fati zu den Wolves zu schicken. Doch das 20-Jährige Talent will trotz Abgangsgerüchten aber wohl nicht zu Wolverhampton wechseln.

WIE GEHT ES WEITER? Barcelona ist sich mit Neves aber offenbar schon über einen Vier-Jahres-Vertrag einig, nun tauchen drei weitere Namen im Bericht der Sport über einen möglichen Tauschdeal auf: Die momentan verliehnen Sergiño Dest (AC Milan), Abde Ezzalzouli (CD Osasuna) und Nico González (FC Valencia).

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Neves ist bei Wolverhampton unumstrittener Stammspieler und wurde in dieser Saison in 39 Pflichtspielen eingesetzt, in denen er sechs Tore erzielte und ein weiteres auflegte.