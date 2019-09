Atletico Madrid vs. Juventus: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die CL-Übertragung

Es ist die Neuauflage des CL-Achtelfinales der letzten Saison: Atletico Madrid trifft auf Juventus Turin und Goal verrät alles zu TV und LIVE-STREAM.

Die beginnt wieder und die Auslosung hat einige interessante Gruppen ergeben. Am ersten Spieltag trifft auf Juventus Turin. Anpfiff ist am Mittwoch um 21 Uhr.

Atletico Madrid hat einen kuriosen Transfersommer hinter sich. Dem Abgang von Antoine Griezmann (FC Barcelona) folgte der Transfer von Supertalent Joao Felix. In ist man gut in die neue Saison gestartet und auch in der CL soll es gut losgehen. Zudem will man sich gegen Juve dafür revanchieren, dass die Bianconeri das Achteflnale des Vorjahres für sich entschieden.

Auf der Gegenseite kommt als einer der Titelfavoriten dieser CL-Saison nach Madrid, wo man gerne im Vorjahr das Finale gespielt hätte. Doch im Viertelfinale gegen Amsterdam versagten CR7 und Co. die Nerven. Nun will man erneut weit kommen und das am besten als Gruppensieger. Dafür sollen heute die Weichen gestellt werden.

Atletico Madrid vs. Juventus Turin heute live in TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen dazu, wo die vollen 90 Minuten zu sehen sein werden. Außerdem: die Mannschaftsaufstellungen beider Teams.

Atletico Madrid vs. Juventus: Der CL-Kracher auf einen Blick

Duell Atletico Madrid vs. Juventus Datum Mittwoch, 18. September 2019 || 21 Uhr Ort Wanda Metropolitano, Madrid Zuschauer 67.829 Plätze

Atletico Madrid vs. Juventus heute im LIVE-STREAM sehen

Atletico Madrid vs. Juventus wird auf einem bestimmten Kanal zu sehen sein, nämlich bei DAZN. Der Streamingdienst aus Ismaning zeigt die vollen 90 Minuten heute live auf seiner Plattform. Auch in diesem Jahr kooperiert der Sender mit Sky, wenn es um die Übertragung der CL geht. Doch Atleti vs. Juve wird in voller Länge nur bei DAZN gezeigt. Hier eine Übersicht.

Mehr als 100 Spiele der Champions League laufen in dieser Saison exklusiv und live als Einzelspiel in voller Länge bei DAZN.

Atletico Madrid vs. Juventus läuft heute nur im LIVE-STREAM bei DAZN

Atletico Madrid vs. Juventus ist eines dieser Spiele, die in voller Länge vom Streamingdienst DAZN gezeigt / übertragen werden. Als Einzelspiel habt Ihr sogar die Gelegenheit CR7 bei der Rückkehr in seine alte Heimat Madrid live und kostenlos zu sehen. Das funktioniert, weil DAZN jedem Interessenten einen Gratismonat anbietet.

Ab 20.45 Uhr geht der Stream aus Madrid aus Sendung und Ihr könnt Euch kurz davor bei DAZN anmelden und dann die vollen 90 Minuten live auf DAZN genießen. Das geht einfach, unkompliziert und erstmal ohne finanziellen Aufwand.

Solltet ihr noch kein Kunde bei DAZN sein, aber das Spiel zwischen Atletico Madrid vs. Juventus live anschauen wollen, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit: Ihr könnt das gesamte DAZN-Programm schauen - ohne einen Cent zu bezahlen! Mit dem Gratismonat könnt ihr einen Monat lang alles genießen, was auf dem Streamingportal zu finden ist.

Atletico Madrid vs. Juventus live auf DAZN: So funktioniert der Streamingdienst

Dabei geht das Angebot von DAZN weit über die Champions League hinaus: Ob , , , , - kaum ein nennenswerter Fußball-Wettbewerb wird bei DAZN nicht übertragen. Eine Übersicht der wichtigsten Fußball-Übertragungen von DAZN findet ihr hier.

Sollte mal doch kein Kick übertragen werden, der Euch reizt, bietet Euch DAZN trotzdem stets etwas Passendes. Ob Basketball, Tennis, American Football, Motorsport - DAZN überträgt jährlich mehr als 8000-Livesport-Events. Außerdem empfangt ihr über DAZN die Fernsehsender Eurosport und Eurosport 2 - ohne einen Aufpreis zahlen zu müssen!

Klingt spannend? Dann holt Euch doch die kostenlose DAZN-App:

Alle weiteren offenen Fragen beantworten wir in unseren Übersichtsartikeln.

Atletico Madrid vs. Juventus heute live im TV sehen: So geht's

Dass das Champions-League-Spiel Atletico Madrid vs. Juventus Turin auf DAZN läuft, wissen wir nun. Viele Fans stellen sich jedoch die Frage, ob die ganze Begegnung auch live im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird.

Atletico Madrid vs. Juventus heute auf dem Smart-TV über DAZN schauen

Die vollen 90 Minuten zwischen Atletico Madrid und Juventus Turin laufen heute live im Stream auf DAZN. Verbindet Ihr DAZN mit Eurem Smart-TV, dann seht Ihr die CL-Partie live im Fernsehen,

Mit der oben angesprochenen kostenlosen DAZN-App könnt ihr das gesamte Programm des Streamingdiensts auf eurem Smart-TV freischalten. Alternativ könnt Ihr die Begegnung auch bei Sky im Fernsehen sehen, allerdings nicht in voller Länge.

Atletico Madrid vs. Juventus heute live im TV in der Sky-Konferenz

Der Bezahlsender Sky überträgt heute Abend die Champions-League-Konferenz. Dort könnt ihr also kostenpflichtig Ausschnitte der Begegnung Atletico Madrid vs. Juventus sehen. Insgesamt spielen zwölf Champions-League-Mannschaften zur gleichen Zeit, was in der Konferenz gezeigt wird. Bei Sky Go und Sky Ticket seht Ihr die Partie ebenfalls im LIVE-STREAM.

Ab 21 Uhr kommt die Konferenz auf Sky Sport 1 (HD) und Ihr seht die besten Szenen aus der spanischen Hauptstadt in Ausschnitten.

Champions League: Atletico Madrid vs. Juventus im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keinen LIVE-STREAM zur Hand und seht auch keine Bilder live im TV? Dann kann Goal Euch einen alternativen Service liefern, denn Atletico vs. Juventus Turin wird heute im LIVE-TICKER begleitet.

Die vollen 90 Minuten und auch ausführliche Vorberichte könnt Ihr dem Ticker entnehmen, ehe dann die Partie um 21 Uhr ins Rollen kommt. Danach kommt noch ein kurzes Fazit und Ihr seid ebenso gut informiert, als wenn Ihr das TV-Bild gesehen hättet.

Ihr findet den LIVE-TICKER auf unserer Website oder in der kostenlosen Goal-App. Diese könnt ihr Euch in den bekannten Stores herunterladen:

Atletico Madrid vs. Juventus: Die Aufstellungen

Gegen 20 Uhr gelangen die Mannschaftsaufstellungen von Diego Simeone und Maurizio Sarri an die Öffentlichkeit. Dann lest Ihr hier, welche 22 Stars beginnen.

